« Une tendance récurrente » : l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, s'en prend à l'arbitre et à ses propres joueurs après la défaite

Après consultation de la VAR, l’arbitre a validé le but des Red Devils. À la mi-temps, ManUnited menait 2-0, Liverpool ne se montrant réellement dangereux qu’après la pause.

Lors de la conférence de presse d’après-match, Slot a refusé de s’appesantir sur la polémique de la main ; le technicien néerlandais avait un autre motif d’agacement : « La semaine dernière, j’ai vu mon gardien au sol et l’arbitre n’a pas arrêté le jeu. Aujourd’hui, un joueur de Manchester United était allongé sur le sol, hors du terrain, et l’arbitre a interrompu le match alors que nous voulions continuer à jouer », s’est emporté l’entraîneur du LFC.

« De telles décisions se répètent à notre désavantage match après match ; c’est une constante depuis le début de la saison », a-t-il conclu.