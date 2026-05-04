Lors de la défaite 2-3 des Reds, l'arbitre Darren England a plusieurs fois été au centre de l'attention. La principale polémique a concerné une possible main de l'attaquant Benjamin Sesko, juste avant le but du 2-0 de United, le joueur ayant semble-t-il touché le ballon du bout des doigts.
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« Une tendance récurrente » : l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, s'en prend à l'arbitre et à ses propres joueurs après la défaite
Après consultation de la VAR, l’arbitre a validé le but des Red Devils. À la mi-temps, ManUnited menait 2-0, Liverpool ne se montrant réellement dangereux qu’après la pause.
Lors de la conférence de presse d’après-match, Slot a refusé de s’appesantir sur la polémique de la main ; le technicien néerlandais avait un autre motif d’agacement : « La semaine dernière, j’ai vu mon gardien au sol et l’arbitre n’a pas arrêté le jeu. Aujourd’hui, un joueur de Manchester United était allongé sur le sol, hors du terrain, et l’arbitre a interrompu le match alors que nous voulions continuer à jouer », s’est emporté l’entraîneur du LFC.
« De telles décisions se répètent à notre désavantage match après match ; c’est une constante depuis le début de la saison », a-t-il conclu.
- AFP
Slot fustige ses joueurs : « Des buts encaissés ridicules. »
Néanmoins, l’entraîneur de 47 ans n’a pas épargné son propre groupe. « Nous n'avons pas concédé le deuxième but à cause d'une main, mais parce que nous avons perdu le ballon dans une zone dangereuse et que nous avons ensuite été battus dans les duels », a analysé Slot, estimant que les Reds encaissaient des « buts ridicules » depuis le début de l'année, « alors que nous sommes souvent la meilleure équipe ».
Nous encaissons trop facilement parce qu’« un ou deux joueurs se déconcentrent ». Nous devons y travailler, car nous avons plus d’influence sur ce plan, même si de nombreuses décisions arbitrales nous sont défavorables », a conclu le Néerlandais.
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Liverpool a de réelles chances de se qualifier pour la Ligue des champions.
Dominé durant l’intégralité de ce classique face à Manchester United, Liverpool a concédé l’ouverture du score avant la mi-temps. Les Reds ont bien réagi en égalisant par Dominik Szoboszlai puis Cody Gakpo, mais Kobbie Mainoo a offert la victoire à United d’une réalisation tardive.
Malgré ce revers, Liverpool conserve la quatrième place du classement. Compte tenu de son avance de six points sur la première équipe non qualifiée pour la Ligue des champions (la sixième place), le club ne peut plus être mathématiquement exclu de la course à la C1 que de manière très théorique.