Il n’a fallu que 2 min 14 s pour que le premier but soit marqué. Declan Rice, capitaine de l’Angleterre en l’absence d’Harry Kane, a ouvert le score d’une frappe lointaine et précise (1-0).

Les Bleus ont tenté de réagir, mais leur attaque, alignant Kylian Mbappé, Michael Olise (Bayern Munich) et Désiré Doué (PSG, vainqueur de la Ligue des champions), perdait trop souvent le ballon, invitant l’Angleterre à lancer des contre-attaques. Ezri Konsa a doublé la mise sur corner (18^e), puis Bukayo Saka a inscrit un doublé (37^e, 45^e+1).