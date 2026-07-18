Tuchel et Didier Deschamps, qui dirigeait les Bleus pour son 187e et dernier match, ont tous deux opéré sept changements par rapport à l’équipe battue en demi-finale en milieu de semaine, afin de disputer la petite finale du tournoi disputé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Traduit par
Une telle débâcle n’avait plus été observée depuis près de 60 ans. La France a vécu une mi-temps cauchemardesque à Miami face à l’Angleterre
Il n’a fallu que 2 min 14 s pour que le premier but soit marqué. Declan Rice, capitaine de l’Angleterre en l’absence d’Harry Kane, a ouvert le score d’une frappe lointaine et précise (1-0).
Les Bleus ont tenté de réagir, mais leur attaque, alignant Kylian Mbappé, Michael Olise (Bayern Munich) et Désiré Doué (PSG, vainqueur de la Ligue des champions), perdait trop souvent le ballon, invitant l’Angleterre à lancer des contre-attaques. Ezri Konsa a doublé la mise sur corner (18^e), puis Bukayo Saka a inscrit un doublé (37^e, 45^e+1).
La France encaisse quatre buts : la débâcle de l'Euro 1968 comme référence
C'était la première fois depuis avril 1968 que les Français encaissaient quatre buts en première mi-temps. À l'époque, la défaite 1-5 contre la Yougoslavie avait signifié la fin de leur parcours vers la phase finale de l'Euro en Italie. Lors d'une Coupe du monde, une telle situation ne s'était encore jamais produite pour l'équipe tricolore.
À la mi-temps, Didier Deschamps a qualifié la prestation de « catastrophique » et a procédé à quatre changements d’un coup pour la seconde période.
Six buts après la pause : la France a failli renverser la vapeur
La deuxième mi-temps a surpassé le spectacle de la première période. Kylian Mbappé a d’abord ramené la France à 3-4 grâce à deux buts et une passe décisive pour Bradley Barcola, avant que Saka ne semble plier le match en transformant son troisième penalty.
Mais le suspense demeurait : Ousmane Dembélé a de nouveau réduit l’écart, avant que Jude Bellingham ne scelle le score final de 6-4 pour l’Angleterre d’une action solitaire.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles