Pour la petite finale du tournoi disputé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Tuchel et Didier Deschamps – ce dernier dirigeant son 187e et dernier match à la tête des Bleus – ont tous deux opéré sept changements par rapport aux équipes battues en demi-finale en milieu de semaine.
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Une telle débâcle n’avait pas été observée depuis près de 60 ans. La France a vécu une mi-temps cauchemardesque à Miami face à l’Angleterre
Il n’a fallu que 2 min 14 s pour que le premier but soit marqué. Declan Rice, capitaine de l’Angleterre en l’absence d’Harry Kane, a ouvert le score d’une frappe lointaine et précise (1-0).
Les Bleus ont tenté de réagir, mais leur attaque, alignant Kylian Mbappé, Michael Olise (Bayern Munich) et Désiré Doué (PSG, récent vainqueur de la Ligue des champions), perdait trop souvent le ballon, invitant les Three Lions à lancer des contre-attaques. Ezri Konsa a doublé la mise sur corner (18^e), avant que Bukayo Saka ne signe un doublé (37^e, 45^e+1).
La France encaisse quatre buts : la débâcle de l'Euro 1968 comme référence
C'était la première fois depuis avril 1968 que les Français encaissaient quatre buts en première mi-temps. À l'époque, la défaite 1-5 contre la Yougoslavie avait signifié leur élimination de la phase finale de l'Euro en Italie.
À la mi-temps, Didier Deschamps a qualifié la prestation de « catastrophique » et a procédé à quatre changements pour la seconde période.
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