Après avoir ouvert le score dès la 3e minute par Ousmane Dembélé, les Bleus, forts d’une avance confortable de deux buts au total des deux matchs, ont ensuite privilégié la solidité défensive, ne se projetant vers l’avant que par des contres rapides.
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Une tactique révolutionnaire pour contenir Michael Olise ? Le gardien du PSG, Matvey Safonov, a recours à une mesure inhabituelle lors du match contre le FC Bayern
Ce qui a frappé, c’est la manière dont l’équipe d’Enrique a réussi à contenir Olise, pourtant en grande forme cette saison. Certes, son adversaire direct, Nuno Mendes, a écopé d’un carton jaune dès l’entame pour une faute – et aurait même pu recevoir un second avertissement pour une main –, mais, sur l’ensemble des 90 minutes, Olise n’a que rarement pris le dessus sur le Portugais.
Cette efficacité s’explique en partie par la décision des Parisiens de surcharger le côté droit de l’attaque bavaroise, zone d’évolution d’Olise, afin de lui ôter tout espace pour ses dribbles rapides et ses duels en un contre un.
Le gardien du PSG, Matvey Safonov, a systématiquement renvoyé le ballon en touche côté gauche lors de ses dégagements. Si l’équipe d’Enrique a ainsi souvent perdu le contrôle du ballon au profit du Bayern, la plupart de ses joueurs se sont néanmoins positionnés sur le côté droit du terrain, côté bavarois.
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Safonov affiche un pourcentage de passes réussies nettement inférieur à celui de Neuer.
Dès qu'Olise récupérait le ballon, le PSG parvenait systématiquement à le doubler. L'attaquant du FCB n'a presque jamais pu exploiter sa vitesse pour atteindre la ligne de fond ou se recentrer et conclure d'un tir de son redoutable pied gauche.
Au coup de sifflet final, Safonov affichait un taux de passes réussies de seulement 21 % (7/33), tandis que son homologue Manuel Neuer, de l’autre côté du terrain, atteignait 70 %.
Les statistiques confirment la tendance : l’ailier n’a créé que deux occasions, tenté deux tirs, effectué huit touches dans la surface et adressé cinq passes dans le tiers offensif, loin de ses standards habituels.