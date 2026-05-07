Une tactique révolutionnaire pour contenir Michael Olise ? Le gardien du PSG, Matvey Safonov, a recours à une mesure inhabituelle lors du match contre le FC Bayern

Ce qui a frappé, c’est la manière dont l’équipe d’Enrique a réussi à contenir Olise, pourtant en grande forme cette saison. Certes, son adversaire direct, Nuno Mendes, a écopé d’un carton jaune dès l’entame pour une faute – et aurait même pu recevoir un second avertissement pour une main –, mais, sur l’ensemble des 90 minutes, Olise n’a que rarement pris le dessus sur le Portugais.

Cette efficacité s’explique en partie par la décision des Parisiens de surcharger le côté droit de l’attaque bavaroise, zone d’évolution d’Olise, afin de lui ôter tout espace pour ses dribbles rapides et ses duels en un contre un.

Le gardien du PSG, Matvey Safonov, a systématiquement renvoyé le ballon en touche côté gauche lors de ses dégagements. Si l’équipe d’Enrique a ainsi souvent perdu le contrôle du ballon au profit du Bayern, la plupart de ses joueurs se sont néanmoins positionnés sur le côté droit du terrain, côté bavarois.



