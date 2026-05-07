Après avoir ouvert le score dès la 3e minute par Ousmane Dembélé, les Bleus, forts d’une avance confortable de deux buts au total des deux matches, ont ensuite privilégié la solidité défensive, ne se projetant vers l’avant que pour lancer des contres-attaques rapides.
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Une tactique révolutionnaire contre Michael Olise ? Le gardien du PSG, Matvey Safonov, adopte un comportement pour le moins étrange lors du match contre le FC Bayern
Ce qui a frappé, c’est la manière dont l’équipe d’Enrique a réussi à contenir Olise, pourtant en grande forme cette saison. Certes, son adversaire direct, Nuno Mendes, a écopé d’un carton jaune dès l’entame pour une faute – et aurait même pu recevoir un second avertissement pour une main –, mais, sur l’ensemble des 90 minutes, Olise n’a que rarement pris le dessus sur le Portugais.
Cette efficacité s’explique en partie par la stratégie parisienne de surcharger le côté droit de l’attaque bavaroise, zone d’évolution d’Olise, afin de lui ôter tout espace pour ses dribbles rapides et ses duels en un contre un.
Le gardien du PSG, Matvey Safonov, a systématiquement renvoyé le ballon en touche côté gauche. Certes, l’équipe d’Enrique a ainsi cédé le ballon au Bayern, mais la plupart de ses joueurs se sont positionnés sur le côté droit du terrain, côté bavarois.
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Safonov affiche un pourcentage de passes réussies nettement inférieur à celui de Neuer.
Dès qu'Olise récupérait le ballon, le PSG parvenait systématiquement à le doubler. L'ailier du FC Bayern n'a presque jamais pu exploiter sa vitesse pour atteindre la ligne de fond ou se recentrer et conclure d'un tir de son redoutable pied gauche.
Au coup de sifflet final, Safonov affichait un taux de passes réussies de seulement 21 % (7/33), tandis que son homologue Manuel Neuer, de l’autre côté du terrain, atteignait 70 %.
Olise, lui aussi, est resté loin de son niveau habituel : deux occasions créées, deux tirs, huit touches dans la surface et cinq passes dans le tiers offensif, des statistiques bien en deçà de ses standards.