Une surprise de taille chez les sélectionneurs pour la Coupe du monde ? Jogi Löw dément les rumeurs concernant un retour spectaculaire

Un site d'information consacré au football ghanéen avait précédemment rapporté que la fédération nationale avait entamé des négociations avec Löw. Celles-ci se seraient bien déroulées et l'entraîneur allemand, vainqueur de la Coupe du monde, aurait manifesté un « réel intérêt » pour le poste. La fédération ghanéenne s'était séparée de l'entraîneur Otto Addo après la défaite contre l'Allemagne (1-2).

Löw, qui avait mené l'équipe allemande au titre de championne du monde au Brésil en 2014, n'a plus exercé de fonction d'entraîneur depuis son départ de la DFB il y a environ cinq ans. « Je ne veux pas prendre ma retraite s’il y a une nouvelle offre intéressante qui me semble prometteuse », avait récemment déclaré le sexagénaire sur Sky : « Bien sûr, on m’associe toujours aux équipes nationales, car j’ai été sélectionneur national pendant si longtemps. Compte tenu de mon expérience, ce serait aussi la meilleure option pour moi. »

Le Ghana évoluera dans un groupe comprenant l'Angleterre, la Croatie et le Panama lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada (du 11 juin au 19 juillet).