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Une surprise de taille chez les sélectionneurs pour la Coupe du monde ? Jogi Löw dément les rumeurs concernant un retour spectaculaire

Coupe du monde
Ghana
Allemagne
Joachim Löw
O. Addo

Cela fait cinq ans que Löw n'occupe plus de poste d'entraîneur. Et voilà qu'il devrait faire son retour sur le banc, justement pour la Coupe du monde. Mais il est peu probable que cela se produise réellement.

L'ancien sélectionneur national allemand Joachim Löw a démenti une information parue dans la presse selon laquelle il serait en pourparlers pour devenir sélectionneur de l'équipe nationale ghanéenne en vue de la Coupe du monde de football. « Personne du Ghana ne m'a officiellement contacté », a déclaré Löw sur Sky Sport.

  • Un site d'information consacré au football ghanéen avait précédemment rapporté que la fédération nationale avait entamé des négociations avec Löw. Celles-ci se seraient bien déroulées et l'entraîneur allemand, vainqueur de la Coupe du monde, aurait manifesté un « réel intérêt » pour le poste. La fédération ghanéenne s'était séparée de l'entraîneur Otto Addo après la défaite contre l'Allemagne (1-2).

    Löw, qui avait mené l'équipe allemande au titre de championne du monde au Brésil en 2014, n'a plus exercé de fonction d'entraîneur depuis son départ de la DFB il y a environ cinq ans. « Je ne veux pas prendre ma retraite s’il y a une nouvelle offre intéressante qui me semble prometteuse », avait récemment déclaré le sexagénaire sur Sky : « Bien sûr, on m’associe toujours aux équipes nationales, car j’ai été sélectionneur national pendant si longtemps. Compte tenu de mon expérience, ce serait aussi la meilleure option pour moi. »

    Le Ghana évoluera dans un groupe comprenant l'Angleterre, la Croatie et le Panama lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada (du 11 juin au 19 juillet).

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  • Joachim Löw : statistiques et parcours d'entraîneur

    ClubMatchsPoints par match
    Allemagne1982,09
    Austria Vienne311,71
    FC Tyrol251,52
    Adanaspor50,40
    Karlsruher SC180,56
    Fenerbahçe382,05
    VfB Stuttgart831,76