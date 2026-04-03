L'ancien sélectionneur national allemand Joachim Löw a démenti une information parue dans la presse selon laquelle il serait en pourparlers pour devenir sélectionneur de l'équipe nationale ghanéenne en vue de la Coupe du monde de football. « Personne du Ghana ne m'a officiellement contacté », a déclaré Löw sur Sky Sport.
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Une surprise de taille chez les sélectionneurs pour la Coupe du monde ? Jogi Löw dément les rumeurs concernant un retour spectaculaire
Un site d'information consacré au football ghanéen avait précédemment rapporté que la fédération nationale avait entamé des négociations avec Löw. Celles-ci se seraient bien déroulées et l'entraîneur allemand, vainqueur de la Coupe du monde, aurait manifesté un « réel intérêt » pour le poste. La fédération ghanéenne s'était séparée de l'entraîneur Otto Addo après la défaite contre l'Allemagne (1-2).
Löw, qui avait mené l'équipe allemande au titre de championne du monde au Brésil en 2014, n'a plus exercé de fonction d'entraîneur depuis son départ de la DFB il y a environ cinq ans. « Je ne veux pas prendre ma retraite s’il y a une nouvelle offre intéressante qui me semble prometteuse », avait récemment déclaré le sexagénaire sur Sky : « Bien sûr, on m’associe toujours aux équipes nationales, car j’ai été sélectionneur national pendant si longtemps. Compte tenu de mon expérience, ce serait aussi la meilleure option pour moi. »
Le Ghana évoluera dans un groupe comprenant l'Angleterre, la Croatie et le Panama lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada (du 11 juin au 19 juillet).
Joachim Löw : statistiques et parcours d'entraîneur
Club Matchs Points par match Allemagne 198 2,09 Austria Vienne 31 1,71 FC Tyrol 25 1,52 Adanaspor 5 0,40 Karlsruher SC 18 0,56 Fenerbahçe 38 2,05 VfB Stuttgart 83 1,76