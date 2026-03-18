Une surprise dans la composition du FC Bayern Munich ? Pas moins de trois jeunes talents pourraient faire leurs débuts contre l'Atalanta Bergame

Avec Leonard Prescott, l'équipe munichoise compte dans ses rangs un autre joueur de 16 ans, dont le nom a même circulé ces derniers jours pour une place dans le onze de départ. Le gardien Jonas Urbig semble toutefois s'être remis à temps de la commotion cérébrale subie lors du match aller à Bergame et est prêt à jouer.

Manuel Neuer (déchirure musculaire) et Sven Ulreich (déchirure des adducteurs) sont quant à eux absents pour cause de blessure. De plus, Kompany devra se passer, entre autres, d'Alphonso Davies (claquage), Hiroki Ito (déchirure musculaire), Joshua Kimmich, Michael Olise (tous deux suspendus pour cartons jaunes), Wisdom Mike (blessure au tendon) et David Santos Daiber (blessure musculaire).

En défense centrale, Jonathan Tah et Min-Jae Kim devraient être titulaires, tandis que Dayot Upamecano et Konrad Laimer resteront sur le banc en raison d'une suspension imminente pour cartons jaunes. « Pour l'instant, c'est une décision logique », a déclaré Kompany mardi lors d'une conférence de presse à ce sujet.