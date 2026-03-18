Selon les informations du journal munichois tz, Filip Pavlic fera pour la première fois partie de l'effectif de l'entraîneur Vincent Kompany, ce qui signifie que ce jeune défenseur central de 16 ans pourrait même faire ses débuts. Il en va de même pour Vincent Manuba et Deniz Ofli.
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Une surprise dans la composition du FC Bayern Munich ? Pas moins de trois jeunes talents pourraient faire leurs débuts contre l'Atalanta Bergame
Pavlic rejoindrait ainsi la liste des jeunes joueurs ayant fait leurs débuts cette saison sous les ordres de Kompany. Il y a quelques semaines, Maycon Cardozo avait déjà pu goûter pour la première fois à la vie de professionnel lors du match de Bundesliga contre le Borussia Mönchengladbach.
Pavlic a quitté le SV Waldperlach en 2019 pour rejoindre le centre de formation du club le plus titré d'Allemagne et a joué cette saison pour les U17 du Bayern. Il a également disputé un match en UEFA Youth League.
- (C)Getty Images
La question du gardien semble réglée – le FC Bayern doit pallier de nombreuses absences
Avec Leonard Prescott, l'équipe munichoise compte dans ses rangs un autre joueur de 16 ans, dont le nom a même circulé ces derniers jours pour une place dans le onze de départ. Le gardien Jonas Urbig semble toutefois s'être remis à temps de la commotion cérébrale subie lors du match aller à Bergame et est prêt à jouer.
Manuel Neuer (déchirure musculaire) et Sven Ulreich (déchirure des adducteurs) sont quant à eux absents pour cause de blessure. De plus, Kompany devra se passer, entre autres, d'Alphonso Davies (claquage), Hiroki Ito (déchirure musculaire), Joshua Kimmich, Michael Olise (tous deux suspendus pour cartons jaunes), Wisdom Mike (blessure au tendon) et David Santos Daiber (blessure musculaire).
En défense centrale, Jonathan Tah et Min-Jae Kim devraient être titulaires, tandis que Dayot Upamecano et Konrad Laimer resteront sur le banc en raison d'une suspension imminente pour cartons jaunes. « Pour l'instant, c'est une décision logique », a déclaré Kompany mardi lors d'une conférence de presse à ce sujet.
Un match de débutants contre l'Atalanta Bergame ?
En cas de besoin, Kompany pourrait donc effectivement faire entrer Pavlic à la place de Kim ou de Tah. Un risque que le Belge peut tout à fait se permettre. Après leur victoire 6-1 de la semaine dernière, les Bavarois ont en effet déjà un pied et demi en huitièmes de finale.
Ofli (18 ans, arrière gauche) et Manuba (20 ans, arrière droit) pourraient quant à eux faire leurs débuts aux postes d’arrière latéral. Josip Stanisic devrait débuter à droite et Tom Bischof à gauche de la défense.
- Composition probable du FC Bayern : Urbig - Stanisic, Tah, M.-J. Kim, Bischof - Goretzka, Pavlovic - Karl, Gnabry, Luis Diaz - Kane
FC Bayern Munich, calendrier : les prochains matchs du FCB
Date Heure Rencontre Mercredi 18 mars 21 h FC Bayern - Atalanta (Ligue des champions) Samedi 21 mars 15 h 30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Samedi 4 avril 15h30 SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga) Samedi 11 avril 18h30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)