Selon Sky, l’entourage de Sancho et le BVB ont récemment repris les discussions. L’attaquant aurait signifié au club allemand qu’il est prêt à revenir à Dortmund.
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Une superstar pourrait bientôt porter les couleurs du BVB ! Le feuilleton du mercato prend une tournure concrète : le transfert de ce joueur de renom vers Borussia Dortmund est désormais très probable
Les négociations entrent dans le vif du sujet : le BVB a déjà signifié à Sancho, depuis plusieurs semaines, qu’il devra se contenter d’un salaire nettement inférieur à ses actuels 15 millions d’euros annuels.
Selon Sky, le joueur s’en accommode et privilégierait un retour à Dortmund malgré plusieurs offres émanant du monde entier ; la Juventus Turin a d’ailleurs été récemment citée parmi les prétendants.
Le BVB n’aurait pas de frais de transfert à régler, le contrat de l’Anglais avec Manchester United prenant fin en juin. Âgé de 26 ans, Sancho n’entre plus dans les plans des Red Devils : il est prêté à Aston Villa jusqu’à la fin juin, avec un bilan sportif mitigé.
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Depuis plusieurs semaines, les rumeurs d’un retour de Jadon Sancho au BVB ne cessent d’alimenter les débats.
À 17 ans, Sancho quitte le centre de formation de Manchester City pour Dortmund, où il s’impose rapidement comme l’un des meilleurs joueurs de la Bundesliga. En 2021, Manchester United déboursé 85 millions d’euros pour s’attacher ses services, mais à Old Trafford, il ne parvient pas à répondre aux attentes.
Après un conflit avec l’entraîneur Erik ten Hag, il avait déjà fait son retour au Borussia en janvier 2024. À Dortmund, il a ensuite connu, pendant le reste de la saison, sa meilleure période au cours de ces dernières années, pour la plupart décevantes. Sancho a notamment contribué à la progression de Dortmund jusqu’en finale de la Ligue des champions ; à l’été 2024, le BVB aurait souhaité le recruter définitivement. Financièrement, cela n’était toutefois pas possible ; depuis, Sancho a été prêté par United, d’abord au FC Chelsea, puis à Villa.
À Birmingham non plus, il n’a pas retrouvé son meilleur niveau, même s’il a parfois affiché de prometteuses dispositions. Depuis plusieurs mois, la presse évoque régulièrement un nouveau retour à Dortmund.
Selon les informations disponibles, Niko Kovac verrait d’un bon œil le retour de Jadon Sancho au BVB.
L’entraîneur du BVB, Niko Kovac, aurait signifié à la direction du club son accord de principe pour le transfert de Sancho. Connu pour son exigence de discipline et d’un engagement défensif constant, le technicien croate estime pouvoir canaliser l’attaquant, dont le profil offensif est, à ses yeux, décisif.
Ce virtuose du dribble pourrait d’ailleurs hériter du poste de Julian Brandt, dont le départ libre cet été vers l’Atlético Madrid est évoqué. Au sein du Borussia, Sancho peut déjà compter sur un soutien de poids : le président Hans-Joachim Watzke. « Il adore Jadon Sancho », révélait Sky fin mars, ajoutant que le président poussait activement pour recruter l’international anglais, déjà auteur de 23 sélections.
Interrogé sur les efforts potentiels pour recruter Sancho, le directeur sportif de Dortmund, Lars Ricken, a récemment confié à Sport Bild : « Nous cherchons un attaquant qui apporte de la qualité, qui puisse nous aider immédiatement et dont le prix ne soit pas utopique. Nous analysons si ces profils peuvent nous rendre plus forts, et c’est exactement ce que nous faisons avec Jadon. »
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Jadon Sancho : ses statistiques avec le BVB
Jeux
158
Buts
53 passes décisifs.
Passes décisives
67