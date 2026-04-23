Une superstar pourrait bientôt porter les couleurs du BVB ! Le feuilleton du mercato prend une tournure concrète : le transfert de ce joueur de renom vers Borussia Dortmund est désormais très probable

Les négociations entrent dans le vif du sujet : le BVB a déjà signifié à Sancho, depuis plusieurs semaines, qu’il devra se contenter d’un salaire nettement inférieur à ses actuels 15 millions d’euros annuels.

Selon Sky, le joueur s’en accommode et privilégierait un retour à Dortmund malgré plusieurs offres émanant du monde entier ; la Juventus Turin a d’ailleurs été récemment citée parmi les prétendants.

Le BVB n’aurait pas de frais de transfert à régler, le contrat de l’Anglais avec Manchester United prenant fin en juin. Âgé de 26 ans, Sancho n’entre plus dans les plans des Red Devils : il est prêté à Aston Villa jusqu’à la fin juin, avec un bilan sportif mitigé.