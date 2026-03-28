Une superbe photo d'archive montre Lennart Karl, le nouveau joueur de l'équipe nationale allemande, en train d'embrasser Julian Nagelsmann alors qu'il était ramasseur de balles au Bayern Munich, il y a tout juste quatre ans

L'ascension fulgurante de ce jeune joueur de 18 ans a atteint un nouveau sommet vendredi soir lors de la victoire palpitante 4-3 de l'Allemagne face à la Suisse. Entré en jeu à la 63e minute à la place de Leroy Sané, Karl n'a montré aucun signe de nervosité et a contribué à déclencher une remontée tardive. Si Florian Wirtz a fait la une des journaux grâce à un doublé décisif, ce sont les courses directes et le sens du jeu de Karl sur le flanc droit qui ont permis de déstabiliser la défense suisse. Son sang-froid dans les transitions sous haute pression a finalement permis à Wirtz de trouver l'espace nécessaire pour marquer le but de la victoire à la 85e minute.