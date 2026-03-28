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Une superbe photo d'archive montre Lennart Karl, le nouveau joueur de l'équipe nationale allemande, en train d'embrasser Julian Nagelsmann alors qu'il était ramasseur de balles au Bayern Munich, il y a tout juste quatre ans
Une ascension digne d'un conte de fées à Bâle
L'ascension fulgurante de ce jeune joueur de 18 ans a atteint un nouveau sommet vendredi soir lors de la victoire palpitante 4-3 de l'Allemagne face à la Suisse. Entré en jeu à la 63e minute à la place de Leroy Sané, Karl n'a montré aucun signe de nervosité et a contribué à déclencher une remontée tardive. Si Florian Wirtz a fait la une des journaux grâce à un doublé décisif, ce sont les courses directes et le sens du jeu de Karl sur le flanc droit qui ont permis de déstabiliser la défense suisse. Son sang-froid dans les transitions sous haute pression a finalement permis à Wirtz de trouver l'espace nécessaire pour marquer le but de la victoire à la 85e minute.
De la ligne de touche au terrain
Après le match, une image nostalgique est devenue virale : on y voit un jeune Karl en train d’étreindre Nagelsmann, alors que ce dernier était entraîneur du Bayern de Munich. Prise il y a seulement quatre ans, cette photo montre l’actuel international allemand en train d’exercer ses fonctions de ramasseur de balles tandis que Nagelsmann aboyait ses consignes depuis la zone technique. Ce cliché met en évidence la rapidité incroyable avec laquelle Karl a gravi les échelons au sein du Bayern. En quelques saisons seulement, il est passé du statut de spectateur admirant ses idoles depuis le bord du terrain à celui de coéquipier partageant le vestiaire avec eux.
Impressionné par le talent de ce jeune joueur
Avant le match, Nagelsmann a reconnu avoir été impressionné par les qualités de Karl lors des séances d'entraînement. « J'ai trouvé ses séances très bonnes », a déclaré Nagelsmann, selon le site officiel de la DFB. « Il est plus calme que je ne m'y attendais et donne l'impression d'être très concentré. Il s'est beaucoup mis en avant à l'entraînement, mais sans aller trop loin. À son âge, il est crucial qu'il gère bien l'engouement médiatique. Quand on fait venir un joueur aussi jeune, c'est parce qu'il est très insouciant. Il m'a fait une très bonne impression. »
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Et maintenant ?
L'Allemagne se prépare désormais à affronter le Ghana lundi, tandis que les supporters réclament que le jeune prodige du Bayern soit titularisé pour la première fois en équipe A. Après s'être imposé comme un joueur clé sous les ordres de Vincent Kompany cette saison, Karl est en passe de devenir l'un des espoirs les plus convoités du football européen – et il vise désormais une place dans l'effectif de l'équipe nationale pour la prochaine Coupe du monde.