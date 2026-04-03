Interrogé sur la question de savoir si la politique de transfert était responsable de la situation chaotique chez les Spurs, Friedel – s'exprimant en exclusivité en partenariat avec Gambling.com, les experts des casinos en ligne britanniques – a déclaré à GOAL : « C'est une question vraiment difficile. J'ai eu de nombreuses discussions avec des gens à ce sujet. L'un des problèmes de Tottenham, c'est qu'ils ont un pied dans la porte pour devenir un grand club. C'est un grand club. C'est un excellent club, d'ailleurs. C'est un club magnifique. Mais quand on parle de recruter des joueurs étrangers et qu'on est en concurrence avec Man City, Liverpool, Arsenal, Man United et Chelsea... Tous ces autres clubs sont considérés comme des vainqueurs de la Premier League et de la Ligue des champions. C'est ainsi que les agents étrangers voient les choses. Et c'est ainsi que les joueurs étrangers voient les choses. Et ils ont raison, si l'on regarde l'histoire des vainqueurs de la Premier League et de la Ligue des champions.

« Donc, pour venir à Tottenham, on vous propose généralement plus d’argent : “Eh bien, je suis venu à Tottenham, c’est plus d’argent”. Tottenham a beaucoup d’argent, mais aussi un peu moins. Le club rembourse un emprunt pour son stade. Il vient de construire un centre d’entraînement, et la famille Lewis n’a pas non plus donné 100 millions de sa poche pour aller acheter des joueurs. Daniel Levy a donc dû créer des sources de revenus, ce qu’il a brillamment fait pour le club.

« Mais on se retrouve alors face à ce dilemme : on pourrait recruter ce joueur qui vaut 100 000 livres par semaine, mais il dit qu’il viendra à Tottenham pour 150 000 livres par semaine. Il ne vaut pas 150 000 livres par semaine. De plus, veut-on d’un joueur qui ne vient ici que pour l’argent ? Je pense donc qu’ils passent à côté de beaucoup de joueurs pour des raisons sensées.

« Ce n’est donc pas aussi simple que d’aller dépenser sans compter. Car si, disons, cette saison, Tottenham se maintient en Premier League et que le club courtise les mêmes joueurs qu’Arsenal – ce qui arrive souvent, ces clubs de Premier League visant des joueurs similaires –, ce joueur acceptera une certaine somme pour jouer à Arsenal, en Ligue des champions et avec les vainqueurs de la Premier League. Ce ne sera pas le même montant pour Tottenham. Il ira à Tottenham, mais seulement si c’est pour plus d’argent, car il ne verrait pas l’intérêt de remporter tous les trophées avec Tottenham. »