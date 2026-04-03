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« Une structure salariale à revoir » : le problème des transferts de Tottenham expliqué dans le contexte des accusations mutuelles liées à la lutte contre la relégation en Premier League
La quête du titre est terminée, mais les difficultés en Premier League persistent
Ange Postecoglou a certes mis fin à 17 ans d'attente d'un titre majeur en 2025 en remportant l'Europa League, mais il a été démis de ses fonctions d'entraîneur quelques semaines plus tard. Thomas Frank et Igor Tudor se sont tous deux succédé sur le banc des Spurs depuis lors, ce dernier n'ayant tenu que 44 jours et sept matchs à la tête de l'équipe.
Les rênes ont désormais été confiées à Roberto De Zerbi, le tacticien italien étant chargé de mener une mission de sauvetage. Il dispose de nombreux talents, mais doit composer avec des blessures malheureuses. L'effectif dont il a hérité est-il suffisamment solide pour y faire face ?
Des questions évidentes ont été posées concernant les transferts au Tottenham Hotspur Stadium lors des derniers mercatos, avec le départ de joueurs tels que Harry Kane, Hugo Lloris et Heung-min Son. Il s’est avéré difficile de trouver un bon rapport qualité-prix lors du recrutement de remplaçants pour ces superstars internationales chevronnées.
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Les transferts sont-ils responsables des difficultés de Tottenham ?
Interrogé sur la question de savoir si la politique de transfert était responsable de la situation chaotique chez les Spurs, Friedel – s'exprimant en exclusivité en partenariat avec Gambling.com, les experts des casinos en ligne britanniques – a déclaré à GOAL : « C'est une question vraiment difficile. J'ai eu de nombreuses discussions avec des gens à ce sujet. L'un des problèmes de Tottenham, c'est qu'ils ont un pied dans la porte pour devenir un grand club. C'est un grand club. C'est un excellent club, d'ailleurs. C'est un club magnifique. Mais quand on parle de recruter des joueurs étrangers et qu'on est en concurrence avec Man City, Liverpool, Arsenal, Man United et Chelsea... Tous ces autres clubs sont considérés comme des vainqueurs de la Premier League et de la Ligue des champions. C'est ainsi que les agents étrangers voient les choses. Et c'est ainsi que les joueurs étrangers voient les choses. Et ils ont raison, si l'on regarde l'histoire des vainqueurs de la Premier League et de la Ligue des champions.
« Donc, pour venir à Tottenham, on vous propose généralement plus d’argent : “Eh bien, je suis venu à Tottenham, c’est plus d’argent”. Tottenham a beaucoup d’argent, mais aussi un peu moins. Le club rembourse un emprunt pour son stade. Il vient de construire un centre d’entraînement, et la famille Lewis n’a pas non plus donné 100 millions de sa poche pour aller acheter des joueurs. Daniel Levy a donc dû créer des sources de revenus, ce qu’il a brillamment fait pour le club.
« Mais on se retrouve alors face à ce dilemme : on pourrait recruter ce joueur qui vaut 100 000 livres par semaine, mais il dit qu’il viendra à Tottenham pour 150 000 livres par semaine. Il ne vaut pas 150 000 livres par semaine. De plus, veut-on d’un joueur qui ne vient ici que pour l’argent ? Je pense donc qu’ils passent à côté de beaucoup de joueurs pour des raisons sensées.
« Ce n’est donc pas aussi simple que d’aller dépenser sans compter. Car si, disons, cette saison, Tottenham se maintient en Premier League et que le club courtise les mêmes joueurs qu’Arsenal – ce qui arrive souvent, ces clubs de Premier League visant des joueurs similaires –, ce joueur acceptera une certaine somme pour jouer à Arsenal, en Ligue des champions et avec les vainqueurs de la Premier League. Ce ne sera pas le même montant pour Tottenham. Il ira à Tottenham, mais seulement si c’est pour plus d’argent, car il ne verrait pas l’intérêt de remporter tous les trophées avec Tottenham. »
Les défis auxquels sont confrontés les Spurs
Friedel, qui a passé quatre ans chez les Spurs entre 2011 et 2015, a poursuivi : « Le véritable risque pour Tottenham, c'est donc de savoir si on va complètement bouleverser notre structure salariale pour tenter le tout pour le tout, ou non. Et si vous rompez votre structure salariale et que vous vous lancez, rien ne garantit que vous remporterez la Premier League, car Liverpool va se renforcer, Man City va se renforcer, Man United s'améliore et va se renforcer.
« Je félicite donc Daniel Levy pour le travail qu’il a accompli avec les fonds qui lui ont été confiés et les sources de revenus qu’il a créées. Passer à l’étape suivante est difficile. C’est vraiment dur une fois qu’on a atteint ce niveau. Et je pense qu’Aston Villa se trouve dans une situation très similaire aujourd’hui. Vous savez, s’ils font une nouvelle saison en Ligue des champions, ils recevront à nouveau de l’argent et leurs revenus augmenteront encore. Ils sont pratiquement dans la même situation. »
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La lutte pour le maintien : les Spurs échapperont-ils à la relégation ?
Alors que l'Aston Villa – un autre ancien club de Friedel – reste en lice pour une qualification en Ligue des champions cette saison, les Spurs regardent avec inquiétude derrière eux, à sept journées de la fin du championnat.
Le premier de ces matchs, qui marquera les débuts de De Zerbi à la tête de l'équipe, les mènera dimanche à Sunderland. Tottenham aborde cette rencontre avec un seul point d'avance sur la zone de relégation, tandis que la trappe menant en Championship s'ouvre lentement sous ses pieds.