Une statistique surprenante concernant Adam Wharton fait de Declan Rice un modèle idéal : le milieu de terrain de Crystal Palace puise son inspiration chez son rival à Arsenal et en équipe d'Angleterre

Invité à s'expliquer lors d'une interview exclusive accordée à GOAL, l'ancien attaquant de Crystal Palace, Morrison – s'exprimant via Freebets.com, le site de référence pour les offres de paris sur la Coupe du monde – a déclaré : « Il ne sait pas frapper correctement le ballon. Quand je le vois à l'entrée de la surface, je ne pense jamais qu'il va envoyer une frappe puissante dans la lucarne. C'est donc un problème : il va devoir marquer davantage de buts, c'est certain.

« Quand on regarde quelqu’un comme Declan Rice, qui marque des buts et couvre tout le terrain – je sais que ce sont des footballeurs différents –, je pense qu’Adam Wharton doit marquer davantage de buts. Quand je le vois à l’entrée de la surface, il ne frappe jamais assez proprement. On se dit donc qu’il a encore beaucoup à apporter à son jeu et à évoluer. Mais il y arrivera, car il est encore à un bon âge. »

Interrogé plus en détail sur la nécessité de prendre pour modèle la star d’Arsenal et de l’Angleterre, Declan Rice – dont le jeu manquait initialement de réalisme devant le but à West Ham –, Morrison a ajouté : « Je pense que Declan est la bonne référence. Quand il part en sélection avec l’Angleterre, c’est le genre de joueurs à qui il doit s’adresser.

« Rice ne marquait pas beaucoup de buts ; ce n’est qu’après son arrivée à Arsenal que Declan a fait passer son jeu à un tout autre niveau. Cela pourrait arriver à Adam Wharton lorsqu’il quittera Palace, rejoindra un grand club et marquera davantage de buts. Ils pourraient le placer à un poste différent où il mènera le jeu vers l’avant et créera davantage d’occasions. Donc, oui, il peut prendre quelqu’un comme Declan Rice comme référence. »