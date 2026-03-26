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Une statistique surprenante concernant Adam Wharton fait de Declan Rice un modèle idéal : le milieu de terrain de Crystal Palace puise son inspiration chez son rival à Arsenal et en équipe d'Angleterre
À quand remonte le dernier but marqué par Wharton ?
Wharton, un joueur de grande classe, a fait ses débuts en équipe première avec le club de sa ville natale, Blackburn, à l’âge de 18 ans, en août 2022. Un peu moins de 18 mois plus tard, il a été transféré à Selhurst Park dans le cadre d’un accord qui pourrait finalement atteindre 22 millions de livres sterling (29 millions de dollars).
Il a disputé quelque 84 matches sous les couleurs de Palace, remportant la FA Cup et le Community Shield tout en s’illustrant sur la scène continentale en Ligue Europa Conférence. Après avoir fait ses débuts en équipe nationale senior d’Angleterre en 2024 – intégrant la sélection pour le Championnat d’Europe de cet été-là –, il compte désormais trois sélections à son actif.
Des progrès notables ont sans aucun doute été réalisés, mais Wharton n'a plus marqué de but depuis le 20 janvier 2024, lors d'un match de Championship disputé par Blackburn contre Huddersfield. Compte tenu de son style de jeu très actif et de sa volonté de monter vers l'avant, cette disette de deux ans peut être considérée comme une surprise.
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Prenez exemple sur Rice : on conseille à Wharton de s'inspirer de la star d'Arsenal
Invité à s'expliquer lors d'une interview exclusive accordée à GOAL, l'ancien attaquant de Crystal Palace, Morrison – s'exprimant via Freebets.com, le site de référence pour les offres de paris sur la Coupe du monde – a déclaré : « Il ne sait pas frapper correctement le ballon. Quand je le vois à l'entrée de la surface, je ne pense jamais qu'il va envoyer une frappe puissante dans la lucarne. C'est donc un problème : il va devoir marquer davantage de buts, c'est certain.
« Quand on regarde quelqu’un comme Declan Rice, qui marque des buts et couvre tout le terrain – je sais que ce sont des footballeurs différents –, je pense qu’Adam Wharton doit marquer davantage de buts. Quand je le vois à l’entrée de la surface, il ne frappe jamais assez proprement. On se dit donc qu’il a encore beaucoup à apporter à son jeu et à évoluer. Mais il y arrivera, car il est encore à un bon âge. »
Interrogé plus en détail sur la nécessité de prendre pour modèle la star d’Arsenal et de l’Angleterre, Declan Rice – dont le jeu manquait initialement de réalisme devant le but à West Ham –, Morrison a ajouté : « Je pense que Declan est la bonne référence. Quand il part en sélection avec l’Angleterre, c’est le genre de joueurs à qui il doit s’adresser.
« Rice ne marquait pas beaucoup de buts ; ce n’est qu’après son arrivée à Arsenal que Declan a fait passer son jeu à un tout autre niveau. Cela pourrait arriver à Adam Wharton lorsqu’il quittera Palace, rejoindra un grand club et marquera davantage de buts. Ils pourraient le placer à un poste différent où il mènera le jeu vers l’avant et créera davantage d’occasions. Donc, oui, il peut prendre quelqu’un comme Declan Rice comme référence. »
Wharton contre Anderson : qui est le meilleur numéro 6 ?
Pour l'instant, Wharton est placé dans la même catégorie que la star de Nottingham Forest, Elliot Anderson, alors qu'ils se disputent le poste de numéro 6 en équipe d'Angleterre. Un vif débat s'est engagé sur Internet, et Morisson s'est joint à la discussion lorsqu'on lui a demandé lequel de ces deux milieux de terrain, spécialistes du jeu de passe, il préférait : « C'est une question difficile. Je pense que lorsqu’ils ont tous deux été sélectionnés en équipe d’Angleterre, Wharton avait une longueur d’avance sur Anderson à ce moment-là. Mais aujourd’hui, je pense qu’Anderson devance Wharton. Je pense que si la Coupe du monde commençait demain, Thomas Tuchel alignerait Anderson à ce poste aux côtés de Declan Rice.
« Mais pour ma part, j’adore Adam Wharton. C’est un joueur incroyable – tout comme Anderson. Ce qu’Anderson apporte, c’est sa capacité à couvrir le terrain. Je pense qu’il est plus rapide – Adam Wharton n’est pas le plus rapide sur le terrain – mais ce qui caractérise Wharton, c’est qu’il est un magnifique footballeur à regarder.
« Anderson est en quelque sorte le joueur complet du moment. Je dirais donc probablement qu’à l’heure actuelle, Anderson est sans doute devant lui. Mais je pense que d’ici un an ou deux, Wharton dépassera largement Elliot Anderson. J’apprécie beaucoup ces deux joueurs. Mais je pense que Wharton, vous savez… il lui manque encore quelques éléments dans son jeu… mais il est encore jeune, plus jeune qu’Anderson. Je pense qu’il le surpassera dans quelques années, c’est certain. »
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Rêve de Coupe du monde et quête du trophée : une fin de saison en beauté pour Wharton
Wharton et Anderson espèrent rejoindre Rice dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde cet été. Ils ont tous deux été retenus par Tuchel pour les matchs amicaux contre l’Uruguay et le Japon, même si Anderson ne participera pas au premier de ces rencontres, car il fait partie d’un groupe autorisé à rejoindre le stage plus tardivement.
Wharton pourrait donc avoir l'occasion de faire ses preuves face à des adversaires sud-américains vendredi au stade de Wembley. Il lui reste huit matches de Premier League à disputer avec Crystal Palace cette saison, tout en aidant le club à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, et il aura à cœur d'ouvrir son compteur de buts dans un avenir proche.