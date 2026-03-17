Une statistique incroyable ! Dans l'un des grands clubs de Serie A, un joueur italien n'est resté sur le terrain qu'une minute cette saison

Côme dispute sa deuxième saison depuis son retour en Serie A. Le club, détenu par les frères milliardaires indonésiens Robert Budi et Michael Bambang Hartono, se bat avec brio dans le peloton de tête et peut légitimement espérer participer à la Ligue des champions la saison prochaine. Après une victoire 2-1 dimanche lors du duel au sommet contre la Roma, Côme occupe actuellement la quatrième place du classement.

Pour ses débuts en tant qu'entraîneur principal, Fabregas est considéré comme un futur entraîneur de haut niveau. Il a réuni dans son effectif plusieurs professionnels de renom. Parmi les joueurs clés figurent les anciens joyaux du Real Nico Paz (Argentine, 21 ans) et Jacobo Ramon (Espagne, 21 ans), l'ancien vainqueur de la Ligue des champions Sergi Roberto (Espagne, 34 ans) ainsi que le meilleur buteur grec Anastasios Douvakis (26 ans, dix buts cette saison). Avant cette saison, le champion d'Europe espagnol Alvaro Morata (33 ans) a également rejoint l'équipe.

À cela s’ajoutent deux professionnels allemands : le défenseur Marc Oliver Kempf (31 ans) et l’ailier Nicolas Kühn (26 ans). En revanche, il faut chercher les joueurs italiens à la loupe : outre le vétéran Goldaniga, seul Mauro Vigorito, âgé de 35 ans, fait partie de l’équipe.