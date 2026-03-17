En peu de temps, le Como 1907 a constitué une équipe de haut niveau en Serie A. Cependant, celle-ci ne compte pratiquement aucun joueur italien.
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Une statistique incroyable ! Dans l'un des grands clubs de Serie A, un joueur italien n'est resté sur le terrain qu'une minute cette saison
Une statistique du Corriere dello Sport montre que, cette saison, un joueur italien n'a passé qu'une minute sur le terrain dans l'équipe de l'entraîneur Cesc Fabregas (38 ans) : le défenseur Edoardo Goldaniga (32 ans) a fait une apparition de 60 secondes en fin de match, après être entré en jeu lors de la victoire 2-1 à l'extérieur contre la Fiorentina en septembre.
Pour mettre les choses en perspective : dans le classement de la Serie A, Hellas Vérone, lanterne rouge, occupe l'avant-dernière place en termes de minutes de jeu des joueurs italiens, avec 4 137 minutes. C'est le Cagliari Calcio qui a accumulé le plus grand nombre de minutes de jeu pour des professionnels du pays quadruple champion du monde, avec 18 868 minutes. Viennent ensuite Cremonese (16 212), Florence (14 873), Pise (12 895) et la Lazio (12 255).
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Le Como 1907 se dirige vers la Ligue des champions
Côme dispute sa deuxième saison depuis son retour en Serie A. Le club, détenu par les frères milliardaires indonésiens Robert Budi et Michael Bambang Hartono, se bat avec brio dans le peloton de tête et peut légitimement espérer participer à la Ligue des champions la saison prochaine. Après une victoire 2-1 dimanche lors du duel au sommet contre la Roma, Côme occupe actuellement la quatrième place du classement.
Pour ses débuts en tant qu'entraîneur principal, Fabregas est considéré comme un futur entraîneur de haut niveau. Il a réuni dans son effectif plusieurs professionnels de renom. Parmi les joueurs clés figurent les anciens joyaux du Real Nico Paz (Argentine, 21 ans) et Jacobo Ramon (Espagne, 21 ans), l'ancien vainqueur de la Ligue des champions Sergi Roberto (Espagne, 34 ans) ainsi que le meilleur buteur grec Anastasios Douvakis (26 ans, dix buts cette saison). Avant cette saison, le champion d'Europe espagnol Alvaro Morata (33 ans) a également rejoint l'équipe.
À cela s’ajoutent deux professionnels allemands : le défenseur Marc Oliver Kempf (31 ans) et l’ailier Nicolas Kühn (26 ans). En revanche, il faut chercher les joueurs italiens à la loupe : outre le vétéran Goldaniga, seul Mauro Vigorito, âgé de 35 ans, fait partie de l’équipe.
Les meilleurs buteurs du Como Calcio cette saison
Nom Âge Pays Buts Anastasios Douvakis 26 ans Grèce 10 Nico Paz 21 ans Argentine 9 Martin Baturina 23 ans Croatie 5 Marc Oliver Kempf 31 ans Allemagne 4 Lucas Da Cunha 24 ans France 3