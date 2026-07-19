Selon le fournisseur de données Opta, seulement trois tirs au but ont été enregistrés lors des 45 premières minutes de la finale disputée dimanche à New York/New Jersey. C’est, depuis le début de la collecte de données en 1966, le plus faible total jamais observé en première mi-temps d’une finale de Coupe du monde.
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Une statistique édifiante : la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et l’Espagne a établi un record négatif
Si l’Espagne s’est occasionnellement montrée menaçante devant le but, l’Argentine est restée globalement inoffensive. À la mi-temps, aucun des trois tirs cadrés n’était donc à mettre au crédit de Lionel Messi et de ses coéquipiers : depuis 1966, l’Argentine n’avait plus jamais terminé la première période d’un match de Coupe du monde sans tenter un seul tir.
Lors de cette finale très attendue, les Sud-Américains se sont avant tout concentrés sur la défense et se sont une nouvelle fois distingués par leur jeu extrêmement physique. De leur côté, les Espagnols, nettement plus actifs sur le plan du jeu, ont eu du mal à se créer des occasions de but, notamment en raison de la pelouse difficile à jouer du MetLife Stadium.
- (C)Getty Images
Finale de la Coupe du monde : l’Espagne visera un deuxième titre, tandis que l’Argentine cherchera à soulever le trophée pour la quatrième fois.
En finale de la Coupe du monde nord-américaine, l’Espagne vise un deuxième titre mondial. La « Furia Roja » avait conquis son premier en 2010, lorsque Andrés Iniesta et ses coéquipiers avaient battu les Pays-Bas 1-0 a.p. en Afrique du Sud.
L’Argentine, elle, vise une quatrième étoile. L’Albiceleste a d’abord été couronnée en 1978, puis a doublé la mise huit ans plus tard sous la houlette de Diego Maradona. En 2022, au Qatar, c’est Lionel Messi qui a joué un rôle déterminant pour offrir à l’Argentine son troisième titre mondial.
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