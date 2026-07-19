Si l’Espagne s’est occasionnellement montrée menaçante devant le but, l’Argentine est restée globalement inoffensive. À la mi-temps, aucun des trois tirs cadrés n’était donc à mettre au crédit de Lionel Messi et de ses coéquipiers : depuis 1966, l’Argentine n’avait plus jamais terminé la première période d’un match de Coupe du monde sans tenter un seul tir.

Lors de cette finale très attendue, les Sud-Américains se sont avant tout concentrés sur la défense et se sont une nouvelle fois distingués par leur jeu extrêmement physique. De leur côté, les Espagnols, nettement plus actifs sur le plan du jeu, ont eu du mal à se créer des occasions de but, notamment en raison de la pelouse difficile à jouer du MetLife Stadium.