Si l’Espagne s’est sporadiquement montrée menaçante et a contraint le gardien Emiliano Martínez à intervenir, surtout en seconde période, l’Argentine est restée totalement inoffensive. À la mi-temps, aucun des trois tirs cadrés n’était donc à mettre au crédit de Lionel Messi et de ses coéquipiers : depuis 1966, l’Albiceleste n’avait jamais atteint la pause d’un match de Coupe du monde sans avoir tenté sa chance au moins une fois.

La situation s’est même dégradée : au terme des 90 minutes sans le moindre tir cadré, l’Argentine est devenue la première équipe de l’histoire de la Coupe du monde à ne pas tenter un seul tir au but en finale, un triste record probablement destiné à rester dans les annales. Il a fallu attendre la 115^e minute pour qu’un centre de Lionel Messi, légèrement trop haut, soit enfin considéré comme un tir.

Lors de cette finale très attendue, les Sud-Américains se sont avant tout concentrés sur la défense et se sont une nouvelle fois distingués par leur jeu extrêmement agressif. Résultat : Enzo Fernández a été expulsé peu avant la fin du temps réglementaire après avoir reçu un carton jaune puis rouge pour une faute brutale sur Pau Cubarsi.







