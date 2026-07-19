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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduit par

Une statistique édifiante : l’Argentine bat un record négatif historique en finale de la Coupe du monde face à l’Espagne

Coupe du monde
Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine

La finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Espagne a établi un record négatif lors d’une première mi-temps pauvre en occasions. L’Albiceleste a ensuite aggravé ce bilan déjà catastrophique au fil de la rencontre.

Selon le fournisseur de données Opta, seulement trois tirs au but ont été enregistrés lors des 45 premières minutes de la finale disputée dimanche à New York/New Jersey. C’est, depuis le début de la collecte de données en 1966, le plus faible total jamais observé en première mi-temps d’une finale de Coupe du monde.

  • Si l’Espagne s’est sporadiquement montrée menaçante et a contraint le gardien Emiliano Martínez à intervenir, surtout en seconde période, l’Argentine est restée totalement inoffensive. À la mi-temps, aucun des trois tirs cadrés n’était donc à mettre au crédit de Lionel Messi et de ses coéquipiers : depuis 1966, l’Albiceleste n’avait jamais atteint la pause d’un match de Coupe du monde sans avoir tenté sa chance au moins une fois.

    La situation s’est même dégradée : au terme des 90 minutes sans le moindre tir cadré, l’Argentine est devenue la première équipe de l’histoire de la Coupe du monde à ne pas tenter un seul tir au but en finale, un triste record probablement destiné à rester dans les annales. Il a fallu attendre la 115^e minute pour qu’un centre de Lionel Messi, légèrement trop haut, soit enfin considéré comme un tir.

    Lors de cette finale très attendue, les Sud-Américains se sont avant tout concentrés sur la défense et se sont une nouvelle fois distingués par leur jeu extrêmement agressif. Résultat : Enzo Fernández a été expulsé peu avant la fin du temps réglementaire après avoir reçu un carton jaune puis rouge pour une faute brutale sur Pau Cubarsi.



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  • spain(C)Getty Images

    Ferran Torres assène un coup fatal à l'Argentine en prolongation

    Dominateurs dans le jeu, les Espagnols ont néanmoins peiné à se créer des occasions, en partie à cause de la pelouse délicate du MetLife Stadium. Le gardien argentin Martínez s'est alors illustré en réalisant plusieurs arrêts décisifs, permettant à l'Albiceleste de rejoindre les prolongations.

    C’est finalement Ferran Torres, entré en cours de jeu, qui a offert l’avantage mérité à l’Espagne (106^e). Dans les dernières minutes, l’Argentine, malgré son infériorité numérique, s’est encore montrée dangereuse, mais Giuliano Simeone a manqué une occasion en or d’égaliser (120^e).

    L’Espagne décroche ainsi son deuxième titre mondial après 2010, tandis que l’Argentine échoue de justesse à conserver son trophée pour la troisième fois de son histoire.

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