Selon le fournisseur de données Opta, seulement trois tirs au but ont été enregistrés lors des 45 premières minutes de la finale disputée dimanche à New York/New Jersey. C’est, depuis le début de la collecte de données en 1966, le plus faible total jamais observé en première mi-temps d’une finale de Coupe du monde.
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Une statistique édifiante : l’Argentine bat un record négatif historique en finale de la Coupe du monde face à l’Espagne
Si l’Espagne s’est sporadiquement montrée menaçante et a contraint le gardien Emiliano Martínez à intervenir, surtout en seconde période, l’Argentine est restée totalement inoffensive. À la mi-temps, aucun des trois tirs cadrés n’était donc à mettre au crédit de Lionel Messi et de ses coéquipiers : depuis 1966, l’Albiceleste n’avait jamais atteint la pause d’un match de Coupe du monde sans avoir tenté sa chance au moins une fois.
La situation s’est même dégradée : au terme des 90 minutes sans le moindre tir cadré, l’Argentine est devenue la première équipe de l’histoire de la Coupe du monde à ne pas tenter un seul tir au but en finale, un triste record probablement destiné à rester dans les annales. Il a fallu attendre la 115^e minute pour qu’un centre de Lionel Messi, légèrement trop haut, soit enfin considéré comme un tir.
Lors de cette finale très attendue, les Sud-Américains se sont avant tout concentrés sur la défense et se sont une nouvelle fois distingués par leur jeu extrêmement agressif. Résultat : Enzo Fernández a été expulsé peu avant la fin du temps réglementaire après avoir reçu un carton jaune puis rouge pour une faute brutale sur Pau Cubarsi.
- (C)Getty Images
Ferran Torres assène un coup fatal à l'Argentine en prolongation
Dominateurs dans le jeu, les Espagnols ont néanmoins peiné à se créer des occasions, en partie à cause de la pelouse délicate du MetLife Stadium. Le gardien argentin Martínez s'est alors illustré en réalisant plusieurs arrêts décisifs, permettant à l'Albiceleste de rejoindre les prolongations.
C’est finalement Ferran Torres, entré en cours de jeu, qui a offert l’avantage mérité à l’Espagne (106^e). Dans les dernières minutes, l’Argentine, malgré son infériorité numérique, s’est encore montrée dangereuse, mais Giuliano Simeone a manqué une occasion en or d’égaliser (120^e).
L’Espagne décroche ainsi son deuxième titre mondial après 2010, tandis que l’Argentine échoue de justesse à conserver son trophée pour la troisième fois de son histoire.
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