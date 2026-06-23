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Une star sous le signe de la Balance : Ronaldo terrasse ses fantômes et revient au Mondial avec sept records historiques

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C. Ronaldo
Portugal vs Ouzbékistan
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Coupe du monde
Portugal
Ouzbékistan
É.-U.

La star portugaise a retrouvé son meilleur niveau face à l'Ouzbékistan

Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection portugaise, a répondu aux sceptiques en inscrivant un septième record personnel dans l’histoire de la Coupe du monde, lors de la rencontre face à l’Ouzbékistan.

Il a guidé le Portugal vers une victoire 5-0 face à l’Ouzbékistan, ce mardi au stade de Houston, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

  • Il est de retour pour prendre sa revanche.

    Cristiano Ronaldo a pris sa revanche sur ses détracteurs. Critiqué après son match terne contre la République démocratique du Congo (1-1) lors de la première journée de la Coupe du monde 2026, le capitaine portugais a répondu en inscrivant deux buts décisifs.

    Dès la 6^e minute, il ouvre le score d’une reprise précise sur un centre de João Cancelo.

    Il a ensuite doublé sa mise, et offert le troisième but à sa sélection, à la 39^e minute, en se présentant seul face au gardien ouzbek et en logeant le ballon à sa droite avec sa précision caractéristique.

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  • Figures parmi l'élite portugaise

    Après avoir été le moins en vue face à la République démocratique du Congo, Cristiano Ronaldo a rebondi contre l’Ouzbékistan pour se hisser parmi les meilleurs joueurs de la rencontre.

    D’après les données de « SofaScore », « El Don » a récolté une note de 8,5, ce qui le place au troisième rang des meilleurs joueurs de la rencontre, derrière Nuno Mendes (8,9) et Bruno Fernandes (8,7).

    Il a tenté sept tirs, dont cinq cadrés, mais a manqué trois occasions franches et été signalé hors-jeu à deux reprises.

  • Contrairement aux idées reçues, Cristiano Ronaldo ne fait pas preuve d’égoïsme sur le terrain.

    Après la rencontre face à la République démocratique du Congo, Cristiano Ronaldo a été critiqué pour un supposé individualisme, certains lui reprochant de chercher à marquer personnellement au mépris de l’intérêt collectif.

    Face à l’Ouzbékistan, il a répondu de la meilleure des manières, en particulier sur l’action menant au deuxième but, inscrit par le latéral gauche Nuno Mendes dès la 17e minute.

    Le Portugal obtient alors un coup franc à la limite de la surface. Contrairement aux attentes, Ronaldo, souvent désigné comme le « missile de Madère », cède le ballon à Mendez, qui enroule une frappe puissante à ras de terre, à droite du gardien ouzbek, et trouve le chemin des filets.

    Une action qui prouve que Ronaldo ne pense pas qu’à son propre but : il se contente de fixer le gardien, laissant son coéquipier surprendre tout le monde d’une frappe fulgurante.

  • 7 chiffres historiques

    Grâce à son doublé contre l’Ouzbékistan, Cristiano Ronaldo a inscrit son nom dans l’histoire de la Coupe du monde. Il est devenu le premier joueur à marquer lors de six éditions différentes de la compétition.

    « O Don » est également devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection portugaise en Coupe du monde, avec 10 réalisations, soit une de plus qu’Eusébio, détenteur du record depuis 60 ans, précisément depuis le Mondial 1966.

    Il est par ailleurs devenu le buteur le plus âgé de l’histoire du Portugal en Coupe du monde, à 41 ans et 138 jours, détrônant ainsi Pepe, détenteur précédent de cette marque depuis le Mondial 2022.

    Il rejoint ainsi l’Argentin Lionel Messi et le Danois Michael Laudrup au club très fermé des joueurs ayant été, pour leur pays, à la fois le plus jeune et le plus vieux buteur de l’histoire de la Coupe du monde.

    La « fusée de Madère » est également devenu le joueur le plus âgé à marquer un doublé en Coupe du monde, à 41 ans et 138 jours.

    Il pointe désormais au deuxième rang des buteurs les plus âgés de l’histoire de la Coupe du monde, juste derrière la légende camerounaise Roger Milla.

    Ses performances ne se limitent pas à la Coupe du monde : il est le premier joueur de l’histoire à compter au moins 10 buts dans le tournoi phare de la FIFA et 10 buts dans l’Euro (14 unités au compteur).

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