Cristiano Ronaldo a pris sa revanche sur ses détracteurs. Critiqué après son match terne contre la République démocratique du Congo (1-1) lors de la première journée de la Coupe du monde 2026, le capitaine portugais a répondu en inscrivant deux buts décisifs.

Dès la 6^e minute, il ouvre le score d’une reprise précise sur un centre de João Cancelo.

Il a ensuite doublé sa mise, et offert le troisième but à sa sélection, à la 39^e minute, en se présentant seul face au gardien ouzbek et en logeant le ballon à sa droite avec sa précision caractéristique.