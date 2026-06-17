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Une star sous le signe de la Balance… Le surnom de « pire » résume parfaitement la première apparition de Ronaldo à la Coupe du monde 2026

FEATURES
C. Ronaldo
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
Coupe du monde
Portugal
Congo-Kinshasa
É.-U.

« El Don » s’est montré invisible face à la République démocratique du Congo.

Il y a quelques heures à peine, Lionel Messi, le capitaine de l’équipe d’Argentine, a inscrit le premier hat-trick de sa carrière en Coupe du monde, guidant les « Tango » vers une victoire 3-0 sur l’Algérie et inscrivant ainsi l’une des plus belles pages de la Coupe du monde 2026.

Tous les regards se sont alors tournés vers le stade de Houston, où son rival portugais Cristiano Ronaldo était attendu au tournant lors du match contre la République démocratique du Congo, mais la réponse n’a pas été à la hauteur.

  • Chiffres historiques

    Dès l’annonce des compositions et avant même le coup d’envoi, Cristiano Ronaldo avait déjà accumulé une série de exploits et de records qu’il est habitué à battre ; mais ces marqueurs statistiques se sont effacés dès le début de la rencontre.

    Il est devenu le deuxième joueur de l’histoire, après son rival Lionel Messi (qui avait atteint ce cap seize heures plus tôt), à prendre part à six phases finales de Coupe du monde, depuis son premier tournoi en 2006.

    La star portugaise est également devenu le joueur de champ le plus âgé à débuter une rencontre en phase finale, à 41 ans et 132 jours, et se classe quatrième au général, gardiens inclus.

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  • Le flop portugais

    Malgré ses statistiques impressionnantes, la « fusée de Madère » s’est éteinte dès le coup d’envoi, restant quasi invisible jusqu’à la fin du match, hormis quelques actions sans danger.

    Au vu de cette prestation, « SofaScore » l’a logiquement désigné comme le pire joueur portugais avec une note de 6,1.

    L’attaquant d’Al-Nassr a tenté trois tirs, tous non cadrés. Il a également réussi 19 des 21 passes tentées (90 % de réussite), dont 17 dans le camp congolais et 15 au partenaire (88 % de réussite).

    Il n’a tenté aucun dribble et s’est contenté de six courses balle au pied, dont une seule orientée vers l’avant, perdant le ballon à trois reprises.

  • Un recul constant

    Ronaldo reste en quête de son premier but international en 2026 et n’a convaincu qu’à une seule reprise lors de ses six dernières sorties avec le Portugal.

    Il n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise lors de ses six dernières sorties sous le maillot national, inscrivant un doublé lors du match nul 2-2 contre la Hongrie en octobre dernier, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde.

    Il est resté muet lors des cinq autres rencontres : deux fois face à l’Irlande en qualifications pour la Coupe du monde, ainsi que lors de matchs amicaux contre le Chili et le Nigeria, sans oublier la rencontre face à la République démocratique du Congo en Coupe du monde.

    Son moment le plus difficile reste son expulsion directe face à l’Irlande en qualifications mondiales, qui lui a valu de manquer le match suivant contre l’Arménie après une réduction de sa suspension à une rencontre, afin de ne pas le priver du premier match de la Coupe du monde.

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