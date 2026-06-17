Une star sous le signe de la Balance… Le surnom de « pire » résume parfaitement la première apparition de Ronaldo à la Coupe du monde 2026

Il y a quelques heures à peine, Lionel Messi, le capitaine de l’équipe d’Argentine, a inscrit le premier hat-trick de sa carrière en Coupe du monde, guidant les « Tango » vers une victoire 3-0 sur l’Algérie et inscrivant ainsi l’une des plus belles pages de la Coupe du monde 2026.

Tous les regards se sont alors tournés vers le stade de Houston, où son rival portugais Cristiano Ronaldo était attendu au tournant lors du match contre la République démocratique du Congo, mais la réponse n’a pas été à la hauteur.