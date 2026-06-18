La FIF a réaffirmé qu’Elye Wahi demeurait membre du groupe de l’équipe nationale et qu’il devait poursuivre le programme établi dans l’attente des prochaines évolutions. Dans un communiqué officiel, elle a déclaré : « La Fédération ivoirienne de football a pris connaissance des différents articles et informations publiés ce mercredi 17 juin 2026 concernant l’international ivoirien Elye Wahi.

À ce stade, la FIF n’a été officiellement informée d’aucune procédure judiciaire ou administrative le concernant. En cette période particulièrement délicate, la FIF lui apporte tout son soutien et réaffirme sa confiance. Elye Wahi demeure un élément important de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire.

La FIF précise toutefois que le joueur ne prendra pas part au déplacement au Canada, les autorisations administratives d’entrée sur le territoire canadien n’ayant pas encore été obtenues. Elye Wahi restera donc aux États-Unis jusqu’au retour de la délégation. »