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Une star ivoirienne s’est vu refuser l’entrée au Canada à la veille du match décisif contre l’Allemagne, après son arrestation pour des allégations de trucage de matchs
Wahi reste aux États-Unis
La Fédération ivoirienne de football (FIF) a confirmé que Wahi ne se rendra pas à Toronto avec le groupe pour le match de Coupe du monde de samedi contre l’Allemagne. L’attaquant n’a pas obtenu l’autorisation administrative nécessaire pour entrer au Canada et restera donc aux États-Unis, selon la BBC. Cette décision fait suite à une procédure judiciaire en cours, ouverte après l’arrestation du joueur fin mai. Malgré sa participation à la victoire 1-0 de la Côte d’Ivoire lors du match d’ouverture contre l’Équateur, l’attaquant de 23 ans est donc écarté du groupe alors que les Éléphants poursuivent leur parcours dans la compétition.
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La FIF apporte son soutien à l’attaquant malgré l’incertitude actuelle.
La FIF a réaffirmé qu’Elye Wahi demeurait membre du groupe de l’équipe nationale et qu’il devait poursuivre le programme établi dans l’attente des prochaines évolutions. Dans un communiqué officiel, elle a déclaré : « La Fédération ivoirienne de football a pris connaissance des différents articles et informations publiés ce mercredi 17 juin 2026 concernant l’international ivoirien Elye Wahi.
À ce stade, la FIF n’a été officiellement informée d’aucune procédure judiciaire ou administrative le concernant. En cette période particulièrement délicate, la FIF lui apporte tout son soutien et réaffirme sa confiance. Elye Wahi demeure un élément important de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire.
La FIF précise toutefois que le joueur ne prendra pas part au déplacement au Canada, les autorisations administratives d’entrée sur le territoire canadien n’ayant pas encore été obtenues. Elye Wahi restera donc aux États-Unis jusqu’au retour de la délégation. »
L'enquête se concentre sur une réservation suspecte.
L’enquête concerne un match de Ligue 1 entre Nice et Metz, disputé le 17 mai. Les enquêteurs tentent de déterminer si l’attaquant Wahi a volontairement reçu un carton jaune à la 35e minute, après que la Ligue de Football Professionnel (LFP) a signalé des mouvements de paris suspects. Ce cinquième avertissement de la saison a entraîné sa suspension pour une rencontre décisive des barrages de relégation. Les autorités explorent la piste d’une possible implication dans un réseau de paris illégaux.
La LFP n’a pas ouvert de procédure disciplinaire et rappelle qu’elle ne commentera pas l’affaire tant que l’enquête pénale sera en cours, tout en réaffirmant son engagement à protéger l’intégrité de ses compétitions et en se réservant le droit d’agir selon l’issue de l’affaire.
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La Côte d’Ivoire s’adapte en l’absence de son attaquant vedette
La Côte d’Ivoire doit désormais se préparer à affronter l’Allemagne dans un match difficile, privée d’un de ses attaquants. Wahi était titulaire lors de la victoire contre l’Équateur et son absence réduit la profondeur de l’attaque des Éléphants à un moment crucial du tournoi. L’attaquant devrait toutefois rejoindre le groupe lorsque la sélection reviendra à Philadelphie pour son prochain match contre Curaçao. Parallèlement, l’enquête se poursuit en France, les autorités n’ayant pas encore tiré de conclusions concernant ces allégations.