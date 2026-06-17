Une star ivoirienne a été arrêtée pour avoir prétendument reçu un carton jaune de manière intentionnelle lors d’un match de Ligue 1, tandis qu’un joueur phare de Nice continue de briller à la Coupe du monde

Selon The Athletic, Wahi est au cœur d’une tempête judiciaire après son arrestation pour des soupçons d’infractions liées au trucage de matchs. Le joueur de 23 ans, actuellement engagé avec son pays sur la plus grande scène mondiale, fait l’objet d’une enquête concernant son attitude lors de la rencontre de Ligue 1 entre Nice et Metz, le 17 mai.

Une enquête a été ouverte après que la Ligue de Football Professionnel (LFP) a détecté des patterns de paris inhabituels sur le carton jaune reçu par Wahi à la 35e minute du match contre Metz, son cinquième de la saison, qui l’avait automatiquement suspendu pour le match aller des barrages de relégation de Nice. Peu après avoir inscrit un doublé lors du match retour le 29 mai, l’attaquant a été interpellé par les enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la corruption. Les enquêteurs tentent désormais de déterminer s’il a délibérément provoqué cette sanction disciplinaire.