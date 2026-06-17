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Une star ivoirienne a été arrêtée pour avoir prétendument reçu un carton jaune de manière intentionnelle lors d’un match de Ligue 1, tandis qu’un joueur phare de Nice continue de briller à la Coupe du monde
Enquête sur des cas de matchs truqués en Ligue 1
Selon The Athletic, Wahi est au cœur d’une tempête judiciaire après son arrestation pour des soupçons d’infractions liées au trucage de matchs. Le joueur de 23 ans, actuellement engagé avec son pays sur la plus grande scène mondiale, fait l’objet d’une enquête concernant son attitude lors de la rencontre de Ligue 1 entre Nice et Metz, le 17 mai.
Une enquête a été ouverte après que la Ligue de Football Professionnel (LFP) a détecté des patterns de paris inhabituels sur le carton jaune reçu par Wahi à la 35e minute du match contre Metz, son cinquième de la saison, qui l’avait automatiquement suspendu pour le match aller des barrages de relégation de Nice. Peu après avoir inscrit un doublé lors du match retour le 29 mai, l’attaquant a été interpellé par les enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la corruption. Les enquêteurs tentent désormais de déterminer s’il a délibérément provoqué cette sanction disciplinaire.
- AFP
Garde à vue et interrogatoire
Selon le déroulement des événements, Wahi a été placé en garde à vue le 29 mai, soit moins de deux semaines avant le début du tournoi. Après son audition par la police française, l’attaquant niçois a été remis en liberté, l’enquête se poursuivant pour rassembler des éléments de preuve. Il a ainsi pu rejoindre la sélection ivoirienne avant ses matchs décisifs de la phase de groupes.
Confirmant ces éléments, un porte-parole du parquet de Marseille a publié un communiqué précis : « Nous pouvons confirmer qu’un footballeur de 23 ans, évoluant en Ligue 1, a été interpellé le 29 mai dans le cadre d’une enquête ouverte par le parquet de Marseille sur des faits présumés de fraude organisée, de corruption sportive organisée, de recel de produits de la criminalité et de blanchiment d’argent. »
Procédures judiciaires en cours
Si le joueur a repris l’entraînement, la procédure judiciaire en France est loin d’être terminée. Le parquet a précisé qu’il avait été remis en liberté après son interrogatoire, mais qu’il restait mis en cause. Le communiqué souligne également que l’intéressé ne figure pas dans la sélection tricolore, bien qu’il réside et évolue professionnellement dans l’Hexagone ; l’attaquant a en effet changé d’allégeance en mars, abandonnant la France – qu’il représentait chez les jeunes – pour ce pays d’Afrique de l’Ouest.
« Il a été remis en liberté après avoir été interrogé en garde à vue. L’enquête se poursuit. Le footballeur ne fait pas partie de la sélection française participant à la Coupe du monde », a ajouté le porte-parole.
- AFP
Conséquences sur la campagne pour la Coupe du monde
Le parcours de la Côte d’Ivoire dans la compétition n’a pas été affecté par cette actualité. Wahi était titulaire lors de la victoire 1-0 de son équipe face à l’Équateur dimanche soir, sans laisser paraître la moindre tension liée à la procédure judiciaire en cours en Europe. Il a disputé 55 minutes et a frappé la barre transversale juste avant d’être remplacé. Le monde du football attend désormais des éclaircissements, la Côte d’Ivoire devant affronter l’Allemagne samedi soir puis Curaçao jeudi prochain pour son dernier match du groupe E.