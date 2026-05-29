Selon Sky et le Daily Mail, Liverpool et le défenseur central Ibrahima Konaté n’ont pas trouvé d’accord pour prolonger le contrat du joueur. Le joueur de 27 ans quittera donc le club libre de tout transfert après la Coupe du monde.
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Une star envisagerait un transfert inattendu. Un séisme au FC Liverpool pourrait avoir des répercussions catastrophiques pour le BVB
Ces derniers mois, les échos de Merseyside étaient favorables au dossier Konaté malgré des négociations contractuelles ardues. Le joueur assurait que les discussions étaient « en bonne voie ». En avril, L’Équipe annonçait même une prolongation imminente, et Konaté confirmait : « Nous sommes sur le point de trouver un accord. » Pourtant, le scénario a brusquement changé.
Le défenseur central, arrivé en 2019 en provenance du RB Leipzig contre 40 millions d’euros, s’apprête à partir. Sa prochaine destination n’est pas encore connue, même si le Real Madrid a souvent été cité pendant les longues négociations.
Au moins un défenseur central, David Alaba, quittera le Real à l’issue de la saison. De plus, après deux ruptures du ligament croisé en 2023 et 2024, Eder Militao a subi de nouvelles blessures musculaires graves cette saison, a été absent pendant plusieurs mois et manquera également la Coupe du monde.
Les Merengue devraient donc s’intéresser de près au profil du Français, même si le contrat d’Antonio Rüdiger devrait être prolongé d’une saison. Outre Rüdiger et Militão, blessé à répétition, l’effectif ne compte plus que deux autres centraux : Dean Huijsen et Raúl Asensio.
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Le BVB pourrait finalement perdre Schlotterbeck au profit de Konaté
Selon le Daily Mail, le Paris Saint-Germain serait toutefois la destination la plus probable pour Konaté, même si Willian Pacho et le capitaine Marquinhos y occupent actuellement des places de titulaires.
Son départ imminent représente toutefois un coup dur pour Liverpool. Le joueur de 27 ans, titulaire indiscutable aux côtés du capitaine Virgil van Dijk cette saison, a disputé 51 matchs officiels. La blessure dès son premier match de la nouvelle recrue Giovanni Leoni, touché au ligament croisé, avait déjà réduit l’effectif à un seul remplaçant au poste de défenseur central la saison dernière : Joe Gomez.
Les Reds devraient donc recruter au moins un autre défenseur central. C’est là que le BVB pourrait perdre gros : selon Sky et Sport Bild, Liverpool et le Real Madrid figureraient parmi les trois clubs autorisés à activer la clause libératoire de Nico Schlotterbeck, estimée entre 50 et 60 millions d’euros cet été.
Le défenseur central, pressenti comme futur capitaine du Borussia Dortmund, avait prolongé en avril son contrat jusqu’en 2031, tout en conservant une clause de départ. Les supporters du BVB, sceptiques, l’ont accueilli d’une bronca lors de sa première apparition après la signature.
« Bien sûr, ce n’était pas ce que j’aurais souhaité, mais chacun est libre d’exprimer ce qu’il veut. Cela s’est calmé lors des matchs suivants. J’ai tourné la page et je me suis simplement réjoui d’avoir prolongé mon contrat », a déclaré vendredi le joueur de 26 ans à ce sujet lors d’une conférence de presse en marge du stage d’entraînement de la DFB avant la Coupe du monde à Herzogenaurach.
Selon Sport Bild, cette clause expirera « au cours du mois de juillet », soit peu avant la finale de la Coupe du monde, fixée au 19 juillet. Schlotterbeck affirme d’ailleurs qu’il ne compte pas se mettre en valeur auprès des grands clubs durant le tournoi nord-américain.
« Je ne vois pas l’intérêt de me mettre en avant juste pour une Coupe du monde. Je me concentre clairement sur la Coupe du monde. Je n’ai pas l’intention de jouer particulièrement bien juste pour décrocher un contrat », a-t-il déclaré.