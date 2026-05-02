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Une star du Real Madrid a signifié à Álvaro Arbeloa de ne plus prendre de ses nouvelles, suite à une rencontre « désagréable » et à une « vive altercation »
Une polémique explosive secoue le terrain d’entraînement.
La tension est à son comble à Valdebebas : selon Marca, une « réunion houleuse » a opposé Ceballos à Arbeloa. Depuis son retour de blessure en avril, l’ancien Gunner, frustré de ne pas figurer dans le groupe de l’équipe première, a fini par exploser.
Selon l’article, c’est le joueur lui-même qui a sollicité cet entretien, mais l’échange a rapidement tourné au vinaigre. Après cet affrontement, le milieu de terrain de 29 ans est retourné voir ses coéquipiers pour annoncer qu’il avait demandé à Arbeloa de ne plus le contacter. Leur relation semble désormais irrémédiablement compromise.
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Exclu du groupe pour la rencontre
Les premières répercussions se sont fait sentir vendredi dernier, lorsque Ceballos n’a même pas figuré sur le banc lors du déplacement du Real Madrid chez le Real Betis. En son absence, l’équipe d’Arbeloa a peiné à arracher le match nul 1-1, encaissant un but égalisateur en fin de match qui a porté un coup dur à ses espoirs de titre. Ce résultat a permis à son grand rival, Barcelone, de se rapprocher encore davantage d’un deuxième titre consécutif en Liga.
Selon des sources internes au club, le milieu de terrain continuera de s’entraîner jusqu’à la fin de la saison afin de maintenir sa condition physique, mais il restera à l’écart du groupe retenu. Il ne devrait donc pas disputer la moindre minute lors des cinq dernières journées de Liga, ce qui mettra prématurément fin à sa saison, alors que le club traverse une période sans titre.
Conflit stratégique ou véritable colère ?
Selon des sources internes, plusieurs membres de la direction du Real Madrid estiment que la récente sortie médiatique de Dani Ceballos pourrait être stratégique. Le milieu de terrain aurait volontairement provoqué un conflit avec Alberto Arbeloa pour mettre en lumière son faible temps de jeu et forcer son départ du Bernabéu lors du prochain mercato estival.
Sous contrat jusqu’en 2024, le joueur envisagerait un retour au Real Betis, le club de son cœur, même si un départ vers Séville semble aujourd’hui l’option la plus probable pour un joueur qui, sous l’actuel staff technique, n’a plus d’avenir à Madrid.
- AFP
Mourinho serait-il dans l’attente, en coulisses ?
Ce conflit survient à un moment critique pour Arbeloa, déjà sous pression. Nommé après Xabi Alonso en janvier, il a dirigé 23 matchs pour 14 victoires, mais l’élimination en Ligue des champions contre le Bayern Munich a ébranlé sa position. D’après plusieurs sources, Florentino Pérez chercherait déjà un successeur pour le banc.
José Mourinho, actuellement à Benfica, serait en pole position pour prendre les rênes et a déjà répondu aux spéculations grandissantes. Avec un vestiaire en pleine tourmente et le titre qui s’éloigne, un changement d’entraîneur au Bernabéu apparaît de plus en plus inévitable.