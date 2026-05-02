La tension est à son comble à Valdebebas : selon Marca, une « réunion houleuse » a opposé Ceballos à Arbeloa. Depuis son retour de blessure en avril, l’ancien Gunner, frustré de ne pas figurer dans le groupe de l’équipe première, a fini par exploser.

Selon l’article, c’est le joueur lui-même qui a sollicité cet entretien, mais l’échange a rapidement tourné au vinaigre. Après cet affrontement, le milieu de terrain de 29 ans est retourné voir ses coéquipiers pour annoncer qu’il avait demandé à Arbeloa de ne plus le contacter. Leur relation semble désormais irrémédiablement compromise.