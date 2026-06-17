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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Filippo Cataldo

Traduit par

Une star du FC Bayern entre dans l’histoire de la Coupe du monde ! Harry Kane impressionne Jürgen Klopp grâce à une astuce très particulière sur un penalty et bat un record

Coupe du monde
FEATURES
Angleterre vs Croatie
Angleterre
Croatie
H. Kane
Bayern Munich

Grâce à ses deux buts lors de la victoire 4-2 de l’Angleterre contre la Croatie en match d’ouverture, Harry Kane devient le meilleur buteur de son pays en Coupe du monde. Mais c’est surtout son premier but, inscrit après un penalty initialement manqué, qui a retenu l’attention. Il a fallu une seconde tentative pour que le capitaine anglais trouve le chemin des filets. Plusieurs indices suggèrent toutefois que Kane avait soigneusement préparé ce scénario.

Nombreux sont les spectateurs présents dans l’imposant stade de Dallas, ou connectés devant leur écran à travers le monde, qui ont eu du mal à croire leurs yeux lorsque Harry Kane a manqué son premier penalty face à Dominik Livakovic et à la Croatie, alors que le score était encore de 0-0 à la dixième minute.

Pourtant, l’avant-centre du Bayern Munich est réputé pour sa fiabilité depuis le point de penalty. Mais, en raison d’un élan trop lent et d’un regard trop tôt orienté vers la cible, Kane a frappé trop mollement, offrant à Livakovic une occasion idéale d’anticiper la trajectoire et de repousser le ballon.


  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Alors que les cœurs des supporters anglais s’affolaient, Harry Kane a conservé son sang-froid après son premier tir non cadré. Et pour cause : Livakovic était nettement sur la ligne au moment de l’impact, ce que le VAR a confirmé en refusant le but. L’attaquant anglais a donc pu retenter sa chance. Cette fois, il a expédié le ballon dans les filets d’un tir puissant et parfaitement placé. Kane a retenté sa chance dans le même angle, mais cette fois sans ralentir son élan, avec puissance et une précision redoutable.


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  • Harry Kane ne manque ses penalties (presque toujours) que volontairement.

    Voici l’élément clé de cette anecdote : et si Kane avait volontairement manqué son penalty dès la première tentative ? Ce scénario, qui peut sembler absurde, remonte à la saison dernière de la Ligue des champions. Lors du match retour des huitièmes de finale contre l’Atalanta Bergame, l’attaquant s’était présenté devant le but à la 25e minute, avait hésité… puis avait vu sa frappe repoussée par le gardien.

    Mais comme le gardien de l’Atalanta, Marco Sportiello, se tenait devant la ligne au moment du tir de Kane, l’arbitre a ordonné une reprise. Comme ce fut le cas ce soir contre la Croatie et Livakovic, l’Anglais a transformé la seconde tentative avec un sang-froid remarquable. Après la victoire contre Bergame, Kane a expliqué que cet échec lors de la première tentative faisait partie de son plan. « Avant le match, j’avais remarqué qu’il aimait se placer à la limite de la ligne de but. Je savais qu’il avancerait si je prenais mon temps », avait alors expliqué Kane dans la zone mixte. « C’est exactement ce qui s’est passé. La deuxième fois, c’était une guerre psychologique – et j’y étais préparé. »

    Cette fois encore, la vidéo montre Livakovic effectuer un léger bond lorsque Kane feinte, avant de se replacer juste devant la ligne. Lorsque le gardien a de nouveau eu le gazon ferme sous ses crampons, il se tenait tout juste devant la ligne. « Son intelligence de jeu est d’un tout autre niveau, il avait anticipé cela », a déclaré Jürgen Klopp sur MagentaTV en rendant hommage au buteur, qui a ensuite inscrit un superbe but de la tête pour porter le score à 2-1, devenant ainsi le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre en Coupe du monde.

    À noter : Kane ne manque un penalty que s’il le décide – ou si, comme lors d’un match de Bundesliga à Wolfsburg, le point de penalty a été trafiqué au préalable.

    Presque : en Coupe d’Allemagne contre Wehen Wiesbaden, il a manqué son tir sans obtenir de seconde chance. Lors du quart de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, alors que le score était de 1-2 contre la France, Kane a également tiré un penalty dans les nuages à la 84^e minute ; l’Angleterre a été éliminée. Mais 2022 est du passé, et ce tir manqué est resté l’une des deux exceptions qui confirment la règle.

  • Harry Kane rejoint Gary Lineker en tête du classement des meilleurs buteurs anglais de l’histoire de la Coupe du monde.

    Grâce à son doublé lors du match d’ouverture, Harry Kane a rejoint Gary Lineker au sommet des buteurs anglais de l’histoire de la Coupe du monde, avec désormais dix réalisations au compteur.

    En 2018 en Russie, il avait terminé meilleur buteur avec six réalisations ; en 2022 au Qatar, il n’en avait inscrit que deux, performance plus discrète, dont une lors du quart de finale perdu contre la France après un penalty manqué.

    Comme la France, victorieuse 3-1 du Sénégal la veille, l’Angleterre a confirmé son statut de favorite en dominant une solide équipe croate. Les Three Lions ont largement dominé la rencontre et se sont créés de multiples occasions, surtout après la pause, tout en profitant d’un brin de chance face à des Croates souvent menaçants. En seconde période, Jude Bellingham (47e) et Marcus Rashford (85e) ont finalement trouvé le chemin des filets pour les Three Lions, tandis que les Croates ont répondu par Martin Baturina (36e) et Petar Musa (45e+5). Le vétéran Luka Modric, pourtant icône du jeu, a fini par se muer en anti-héros en provoquant un penalty évitable.