Une star du FC Bayern entre dans l’histoire de la Coupe du monde ! Harry Kane impressionne Jürgen Klopp grâce à une astuce très particulière sur un penalty et bat un record

Voici l’élément clé de cette anecdote : et si Kane avait volontairement manqué son penalty dès la première tentative ? Ce scénario, qui peut sembler absurde, remonte à la saison dernière de la Ligue des champions. Lors du match retour des huitièmes de finale contre l’Atalanta Bergame, l’attaquant s’était présenté devant le but à la 25e minute, avait hésité… puis avait vu sa frappe repoussée par le gardien.

Mais comme le gardien de l’Atalanta, Marco Sportiello, se tenait devant la ligne au moment du tir de Kane, l’arbitre a ordonné une reprise. Comme ce fut le cas ce soir contre la Croatie et Livakovic, l’Anglais a transformé la seconde tentative avec un sang-froid remarquable. Après la victoire contre Bergame, Kane a expliqué que cet échec lors de la première tentative faisait partie de son plan. « Avant le match, j’avais remarqué qu’il aimait se placer à la limite de la ligne de but. Je savais qu’il avancerait si je prenais mon temps », avait alors expliqué Kane dans la zone mixte. « C’est exactement ce qui s’est passé. La deuxième fois, c’était une guerre psychologique – et j’y étais préparé. »

Cette fois encore, la vidéo montre Livakovic effectuer un léger bond lorsque Kane feinte, avant de se replacer juste devant la ligne. Lorsque le gardien a de nouveau eu le gazon ferme sous ses crampons, il se tenait tout juste devant la ligne. « Son intelligence de jeu est d’un tout autre niveau, il avait anticipé cela », a déclaré Jürgen Klopp sur MagentaTV en rendant hommage au buteur, qui a ensuite inscrit un superbe but de la tête pour porter le score à 2-1, devenant ainsi le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre en Coupe du monde.

À noter : Kane ne manque un penalty que s’il le décide – ou si, comme lors d’un match de Bundesliga à Wolfsburg, le point de penalty a été trafiqué au préalable.

Presque : en Coupe d’Allemagne contre Wehen Wiesbaden, il a manqué son tir sans obtenir de seconde chance. Lors du quart de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, alors que le score était de 1-2 contre la France, Kane a également tiré un penalty dans les nuages à la 84^e minute ; l’Angleterre a été éliminée. Mais 2022 est du passé, et ce tir manqué est resté l’une des deux exceptions qui confirment la règle.