Selon le journal espagnol *Sport*, le FC Bayern Munich a pris contact avec l’entourage de l’international français pour s’informer sur sa situation et connaître sa disposition à quitter le FC Barcelone afin de rejoindre le club de l’Isar.
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Une star du FC Barcelone dans le viseur : le FC Bayern prend contact avec l'entourage du joueur
Selon Bild, le Bayern Munich s’intéresse de près au joueur de 27 ans, titulaire aussi bien au Barça sous Hansi Flick qu’en équipe de France de Didier Deschamps. Selon cet article, le Bayern devrait toutefois impérativement céder des joueurs afin de pouvoir recruter une autre star après les transferts coûteux d’Ismail Sabari et de Nathaniel Brown (environ 100 millions d’euros à eux deux).
Pour financer l’opération, le club bavarois envisagerait de céder Sacha Boey, Bryan Zaragoza ou Joao Palhinha.
- IMAGO / APL
Jules Koundé prolonge son contrat avec le Barça jusqu'en 2030
Selon Sport, la priorité de Koundé reste le FC Barcelone, où il a prolongé l’été dernier son contrat, initialement valable jusqu’en 2027, de trois ans supplémentaires, soit jusqu’en 2030. Son poste de prédilection est arrière droit, mais il peut aussi évoluer comme défenseur central.
Formé aux Girondins de Bordeaux, il a rejoint le FC Séville en 2019 contre 35 millions d’euros et y a conquis l’Europa League en 2020. Deux ans plus tard, le natif de Paris a débarqué au Barça pour 50 millions, club avec lequel il a déjà été sacré trois fois champion d’Espagne et une fois vainqueur de la Coupe du Roi.
Lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, il a été titulaire lors des six matchs disputés par l’équipe de France. Mardi, la France affrontera l’Espagne, championne d’Europe, en demi-finale.
Jules Koundé : son parcours et ses principales statistiques
Équipe
Matchs
Buts
Passes décisives
FC Barcelone
188
10
22
FC Séville
133
9
3
Girondins de Bordeaux
70
4
1
France
54
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