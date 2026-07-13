Une star du FC Barcelone dans le viseur : le FC Bayern prend contact avec l'entourage du joueur

Selon Sport, la priorité de Koundé reste le FC Barcelone, où il a prolongé l’été dernier son contrat, initialement valable jusqu’en 2027, de trois ans supplémentaires, soit jusqu’en 2030. Son poste de prédilection est arrière droit, mais il peut aussi évoluer comme défenseur central.

Formé aux Girondins de Bordeaux, il a rejoint le FC Séville en 2019 contre 35 millions d’euros et y a conquis l’Europa League en 2020. Deux ans plus tard, le natif de Paris a débarqué au Barça pour 50 millions, club avec lequel il a déjà été sacré trois fois champion d’Espagne et une fois vainqueur de la Coupe du Roi.

Lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, il a été titulaire lors des six matchs disputés par l’équipe de France. Mardi, la France affrontera l’Espagne, championne d’Europe, en demi-finale.