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Une star du Benfica espère que le « redoutable » José Mourinho ignorera l’idée d’un retour au Real Madrid
Une star du Benfica souhaite ardemment que Mourinho reste
Rios a retrouvé un second souffle sous la houlette de l’entraîneur chevronné et estime que son départ porterait un coup dur aux ambitions du grand club portugais. L’appel lancé publiquement par le milieu de terrain souligne l’impact qu’a eu l’entraîneur de 63 ans depuis son retour au sein du club où il s’était illustré pour la première fois il y a plusieurs décennies.
Interrogé sur un éventuel retour de Mourinho à Madrid cet été, le milieu de terrain a confié au Diario AS : « Je ne sais pas, pour être honnête. En ce qui me concerne, j’espère que non. J’espère qu’il restera avec moi. Chaque jour, à ses côtés, je découvre quelque chose de nouveau. Il possède un caractère exceptionnel et sait motiver comme nul autre. Sa carrière est remarquable : il évolue au plus haut niveau depuis des années et a tout remporté. On ne le voit jamais perdre de sa motivation ; elle reste intacte. Cela pousse tout joueur à viser toujours plus haut. »
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Pérez lance la chasse à l’ancien patron
Malgré l’estime que lui porte son effectif actuel, l’attrait de Madrid plane comme une ombre sur le mandat de Mourinho à l’Estadio da Luz. Selon plusieurs sources, Florentino Pérez serait l’instigateur de cette tentative de recrutement de son ancien entraîneur, dans l’espoir de redonner de la stabilité à une équipe qui peine sous la houlette d’Alvaro Arbeloa. Nommé en janvier après le départ de Xabi Alonso, l’Espagnol a connu un passage à vide, poussant la direction à chercher un véritable leader pour mener l’équipe vers la saison prochaine. D’autres noms comme Mauricio Pochettino et Lionel Scaloni ont circulé dans les couloirs du Bernabéu, mais le poids émotionnel et tactique d’un retour de Mourinho continue de faire la une des journaux en Espagne comme au Portugal.
Mourinho rompt le silence sur son avenir
Comme à son habitude, l’entraîneur s’est montré évasif sur son avenir, tout en dévoilant ses objectifs à court terme. Son contrat avec Benfica court jusqu’en juin 2027.
Évoquant ses objectifs immédiats, Mourinho a récemment déclaré : « Mon prochain objectif est de ramener Benfica en Ligue des champions. » Cette priorité accordée à la qualification européenne suggère qu’il reste investi dans le projet lisboète, alors même que Perez envisage une approche officielle. Cependant, l’entraîneur a également admis précédemment que « lorsque la saison se terminera, nous aurons 10 jours pour décider de continuer ou de nous séparer », laissant la porte grande ouverte à un éventuel départ cet été.
- AFP
Un héritage déjà inscrit à Madrid
Les rumeurs concernant le Bernabéu n’ont rien de surprenant, au regard de l’histoire de Mourinho avec le géant espagnol. Lors de son premier mandat, entre 2010 et 2013, il avait mis fin à la domination du FC Barcelone en conduisant le Real Madrid au titre de champion d’Espagne avec un record de 100 points, tout en remportant la Copa del Rey et la Supercoupe d’Espagne. Si Florentino Pérez venait à l’appeler, le charme du Bernabéu serait difficile à ignorer ; pourtant, au sein de l’effectif du Benfica, on assure ne pas être prêt à laisser partir son leader.