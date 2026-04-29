Rios a retrouvé un second souffle sous la houlette de l’entraîneur chevronné et estime que son départ porterait un coup dur aux ambitions du grand club portugais. L’appel lancé publiquement par le milieu de terrain souligne l’impact qu’a eu l’entraîneur de 63 ans depuis son retour au sein du club où il s’était illustré pour la première fois il y a plusieurs décennies.

Interrogé sur un éventuel retour de Mourinho à Madrid cet été, le milieu de terrain a confié au Diario AS : « Je ne sais pas, pour être honnête. En ce qui me concerne, j’espère que non. J’espère qu’il restera avec moi. Chaque jour, à ses côtés, je découvre quelque chose de nouveau. Il possède un caractère exceptionnel et sait motiver comme nul autre. Sa carrière est remarquable : il évolue au plus haut niveau depuis des années et a tout remporté. On ne le voit jamais perdre de sa motivation ; elle reste intacte. Cela pousse tout joueur à viser toujours plus haut. »