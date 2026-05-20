Windass se dit « perplexe » quant à la raison pour laquelle les barrages du Championship n’ont pas été complètement relancés après l’exclusion de Southampton de la compétition. L’attaquant de Wrexham s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour faire part de son étonnement après que l’EFL a annoncé que Middlesbrough serait simplement réintégré pour affronter Hull City en finale, plutôt que d’ouvrir les places en demi-finale aux équipes ayant terminé juste derrière les six premières.

Sur Instagram, il a ainsi commenté : « L’affaire Southampton est l’une des plus folles que j’aie vues. Pourquoi ne pas relancer les barrages avec les quatre autres équipes ? Boro-Hull, c’était la demi-finale !! Je ne comprends pas. » La frustration de Windass s’explique : si les barrages avaient été intégralement relancés, Wrexham, qui a échoué de justesse à se qualifier, aurait pu grimper au sixième rang et revenir dans la course à la promotion en Premier League.

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