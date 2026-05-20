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Une star de Wrexham demande la reprise des barrages de Championship après l'exclusion de Southampton, afin de maintenir en vie le rêve de Premier League de Ryan Reynolds et Rob McElhenney
Windass exprime sa frustration après la décision de l'EFL
Windass se dit « perplexe » quant à la raison pour laquelle les barrages du Championship n’ont pas été complètement relancés après l’exclusion de Southampton de la compétition. L’attaquant de Wrexham s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour faire part de son étonnement après que l’EFL a annoncé que Middlesbrough serait simplement réintégré pour affronter Hull City en finale, plutôt que d’ouvrir les places en demi-finale aux équipes ayant terminé juste derrière les six premières.
Sur Instagram, il a ainsi commenté : « L’affaire Southampton est l’une des plus folles que j’aie vues. Pourquoi ne pas relancer les barrages avec les quatre autres équipes ? Boro-Hull, c’était la demi-finale !! Je ne comprends pas. » La frustration de Windass s’explique : si les barrages avaient été intégralement relancés, Wrexham, qui a échoué de justesse à se qualifier, aurait pu grimper au sixième rang et revenir dans la course à la promotion en Premier League.Instagram
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Le scandale du « Spygate » à Southampton entraîne l’exclusion du club.
La polémique a éclaté après que Southampton a reconnu avoir commis plusieurs infractions au règlement. Le club de Tonda Eckert a admis avoir filmé illégalement les séances d’entraînement de ses adversaires, un scandale qui a secoué la division. Les Saints avaient initialement battu Middlesbrough en demi-finale, mais cette victoire a désormais été annulée par l’instance dirigeante.
Dans un communiqué officiel, l’EFL a détaillé les sanctions : « Une commission disciplinaire indépendante a aujourd’hui exclu Southampton des barrages du championnat Sky Bet après que le club a admis avoir commis de multiples infractions au règlement de l’EFL liées à l’enregistrement vidéo non autorisé des entraînements d’autres clubs. De plus, le club s’est vu infliger une déduction de quatre points qui sera appliquée au classement du championnat 2026/27, ainsi qu’un avertissement concernant l’ensemble des chefs d’accusation. »
Le projet d’introduction d’une franchise de Premier League à Hollywood est actuellement gelé.
Si l’EFL avait appliqué la logique défendue par Windass, Ryan Reynolds et Rob McElhenney auraient vu leur équipe grimper à la 6^e place du classement final. Dans ce scénario hypothétique, Middlesbrough aurait affronté Hull City en demi-finale, tandis que Wrexham se serait préparé à défier Millwall dans l’autre demi-finale. Une telle décision aurait permis de maintenir en vie le rêve de quatre promotions consécutives pour l’équipe galloise, portée par ses propriétaires célèbres.
Or, la décision finale n’avantage que Middlesbrough, qualifié d’office pour la finale. L’EFL a confirmé : « Par cette décision, Middlesbrough est réintégré dans les barrages 2026 et qualifié pour la finale contre Hull City. La rencontre est maintenue le samedi 23 mai, l’heure du coup d’envoi sera précisée ultérieurement. »
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La côte sud est en proie au chaos, les répercussions se faisant encore sentir.
Alors que Wrexham et Middlesbrough se tournent vers l’avenir, la situation à Southampton se détériore rapidement. Le club a reconnu des infractions concernant les rencontres face à Oxford United en décembre 2025, Ipswich Town en avril 2026 et Middlesbrough en mai 2026. Cet espionnage systématique leur a non seulement coûté une chance de promotion estimée à 200 millions de livres sterling, mais a également placé l’entraîneur Eckert en grand danger, le propriétaire Dragan Solak étant, selon talkSPORT, furieux.
Les Saints disposent encore d’une voie de recours, mais le temps presse. L’EFL a confirmé : « Southampton a le droit de faire appel de la décision de la Commission conformément au règlement de l’EFL et les parties s’efforcent de résoudre tout recours le mercredi 20 mai. En fonction du résultat, cela pourrait entraîner une nouvelle modification du programme de samedi. » Pour l’instant, Windass et Wrexham restent sur la touche, malgré ce drame sans précédent des barrages.