Une star de la Bundesliga réagit à l’intérêt d’Arsenal et de Manchester City après une estimation de son transfert « vertigineuse »

Un transfert potentiel de 65 millions d’euros représenterait un engagement financier colossal, propulsant le jeune joueur parmi les défenseurs les plus chers de l’histoire du football. Malgré la pression immense que suscite une telle somme, l’arrière gauche a insisté sur le fait que ses priorités restaient sur le terrain, non pas à discuter des records de transfert.

Interrogé sur le montant évoqué et ses projets pour l’après-saison, Brown a ajouté : « C’est une somme vraiment astronomique. Mais franchement, je ne m’attarde pas sur des chiffres comme ceux-là, ni sur la possibilité d’un transfert cet été.

Je me concentre entièrement sur l’Eintracht et notre objectif de qualification pour l’Europe. Ensuite, j’espère intégrer le groupe pour la Coupe du monde. Après cela, nous verrons ce que l’été réserve. Il est difficile de faire des projets dans le football, donc je ne m’y attarde pas. »