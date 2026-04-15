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Une star de la Bundesliga réagit à l’intérêt d’Arsenal et de Manchester City après une estimation de son transfert « vertigineuse »
Deux clubs de Premier League s’intéressent à Brown
L'Eintracht demanderait pour Brown une indemnité record, équivalente à celle que Chelsea avait versée pour Marc Cucurella. L'international allemand a de nouveau brillé cette saison au Waldstadion, et selon les rumeurs, Arsenal et Manchester City pourraient tenter de le recruter cet été pour le faire jouer dans l'élite anglaise.
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Prise de conscience des intérêts des élites
Malgré les rumeurs de plus en plus persistantes l’envoyant à Londres ou à Manchester, le défenseur refuse de se laisser déconcentrer par ces spéculations et se concentre sur ses obligations actuelles au Deutsche Bank Park.
Interrogé par SportBILDau sujet des spéculations impliquant les deux géants de la Premier League, Brown a coupé court aux spéculations : « Oui, on est au courant de ce genre de choses, mais cela ne m'influence pas. Je me concentre sur les objectifs qui sont à ma portée. Rien d'autre ne m'intéresse pour le moment. »
« Je me concentre entièrement sur l’Eintracht. »
Un transfert potentiel de 65 millions d’euros représenterait un engagement financier colossal, propulsant le jeune joueur parmi les défenseurs les plus chers de l’histoire du football. Malgré la pression immense que suscite une telle somme, l’arrière gauche a insisté sur le fait que ses priorités restaient sur le terrain, non pas à discuter des records de transfert.
Interrogé sur le montant évoqué et ses projets pour l’après-saison, Brown a ajouté : « C’est une somme vraiment astronomique. Mais franchement, je ne m’attarde pas sur des chiffres comme ceux-là, ni sur la possibilité d’un transfert cet été.
Je me concentre entièrement sur l’Eintracht et notre objectif de qualification pour l’Europe. Ensuite, j’espère intégrer le groupe pour la Coupe du monde. Après cela, nous verrons ce que l’été réserve. Il est difficile de faire des projets dans le football, donc je ne m’y attarde pas. »
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Les espoirs de Coupe du monde se profilent
Brown s'est illustré tout au long de la saison en dents de scie de Francfort, le club occupant actuellement la septième place de la Bundesliga avec seulement 42 points récoltés en 29 matches. Sa forme individuelle et son sang-froid lui vaudraient d'être suivi de près par le Real Madrid, ainsi que par Manchester City et Arsenal. Une fin de saison nationale convaincante et une éventuelle sélection pour la prochaine Coupe du monde devraient déterminer sa destination finale cet été.