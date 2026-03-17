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Moataz Elgammal

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Une star de l'Inter a la tête tournée vers un transfert à Barcelone alors que le club de Serie A prévoit des départs cet été

Le défenseur de l'Inter, Alessandro Bastoni, serait impatient de rejoindre Barcelone cet été. Le grand club italien serait prêt à céder son précieux défenseur central pour une somme colossale afin d'équilibrer ses comptes. Bien qu'il soit sous contrat jusqu'en 2028, les récentes polémiques et la pression croissante au San Siro ont accéléré son départ potentiel vers l'élite espagnole.

  • La valorisation de l'Inter à 100 millions d'euros

    Selon la Gazzetta dello Sport, l'Inter s'apprêterait à mettre Bastoni sur le marché lors du prochain mercato estival. Le club italien espère obtenir environ 100 millions d'euros pour le défenseur de 26 ans. Bien que ce montant reste sujet à négociation, la direction du club considère cette vente comme une étape nécessaire pour financer ses projets de recrutement en vue de la prochaine saison. Le département sportif du Camp Nou suit la situation de près, alors que la perspective d'un transfert spectaculaire prend de l'ampleur à l'approche de l'été.

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    Séduit par les chants des sirènes de la Catalogne

    Sous contrat avec les Nerazzurri jusqu'en 2028, le défenseur et le club ont convenu d'entamer des discussions officielles concernant son avenir à l'issue de la saison en cours. Cependant, il a déjà été fortement influencé par l'intérêt manifesté par la Catalogne, indiquant que la Liga est sa destination préférée s'il venait à quitter l'Italie. Bastoni est bien conscient de l'intérêt de longue date des Blaugrana, qui se sont renseignés à plusieurs reprises sur sa disponibilité. Son désir manifeste de se mettre à l'épreuve en Espagne devrait jouer un rôle majeur dans les négociations.

  • Rôle tactique au sein du système de Hansi Flick

    Au cours de ses 293 apparitions avec l'Inter, Bastoni a inscrit huit buts et délivré 30 passes décisives. Si le Barcelone dispose actuellement de Pau Cubarsi et de Ronald Araujo dans ses rangs défensifs, le besoin d'un spécialiste fiable du côté gauche est devenu urgent. Cela s'explique en grande partie par l'expiration du contrat d'Andreas Christensen et par l'indisponibilité du Danois pour cause de blessure, ce qui fait de l'Italien le candidat idéal pour redynamiser le projet.

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    Surmonter l'obstacle financier des 100 millions d'euros

    Si les arguments sportifs en faveur du recrutement de cette star internationale sont on ne peut plus clairs, l'opération financière reste un défi de taille pour Barcelone. La direction du club, emmenée par le président Joan Laporta, doit trouver une solution créative pour contourner ses contraintes économiques actuelles et répondre à l'évaluation fixée par l'Inter. La direction évalue actuellement ses options pour déterminer si un transfert de cette ampleur est réalisable sans compromettre d'autres aspects de l'effectif. Il est considéré comme le joueur idéal pour leur système grâce à son intelligence tactique, et ce transfert semble de plus en plus probable.

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