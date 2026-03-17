Une star de l'Inter a la tête tournée vers un transfert à Barcelone alors que le club de Serie A prévoit des départs cet été

Sous contrat avec les Nerazzurri jusqu'en 2028, le défenseur et le club ont convenu d'entamer des discussions officielles concernant son avenir à l'issue de la saison en cours. Cependant, il a déjà été fortement influencé par l'intérêt manifesté par la Catalogne, indiquant que la Liga est sa destination préférée s'il venait à quitter l'Italie. Bastoni est bien conscient de l'intérêt de longue date des Blaugrana, qui se sont renseignés à plusieurs reprises sur sa disponibilité. Son désir manifeste de se mettre à l'épreuve en Espagne devrait jouer un rôle majeur dans les négociations.