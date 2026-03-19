Une star de Galatasaray a été transportée à l'hôpital suite à une blessure grave au pouce, après que Victor Osimhen s'est fracturé le bras lors du match contre Liverpool

Le déplacement de Galatasaray dans le Merseyside s'est avéré éprouvant tant sur le plan physique que sur le plan sportif. Le club a confirmé que son attaquant vedette Osimhen s'était fracturé l'avant-bras droit en première mi-temps. Bien qu'il ait tenté de jouer malgré la douleur, l'international nigérian a dû être remplacé à la mi-temps après que le staff médical eut constaté un gonflement important.

Le calvaire s'est aggravé en deuxième mi-temps lorsque Lang, qui venait tout juste d'entrer en jeu au début de la seconde période, a dû être évacué sur une civière à la suite d'une violente collision avec les panneaux publicitaires. Le joueur de 26 ans a dû recevoir de l'oxygène sur le terrain avant d'être transporté vers un centre médical local pour ce que le club a qualifié de « coupure grave » au pouce droit.