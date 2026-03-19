AFP
Traduit par
Une star de Galatasaray a été transportée à l'hôpital suite à une blessure grave au pouce, après que Victor Osimhen s'est fracturé le bras lors du match contre Liverpool
Les géants turcs secoués par un double coup dur lié aux blessures
Le déplacement de Galatasaray dans le Merseyside s'est avéré éprouvant tant sur le plan physique que sur le plan sportif. Le club a confirmé que son attaquant vedette Osimhen s'était fracturé l'avant-bras droit en première mi-temps. Bien qu'il ait tenté de jouer malgré la douleur, l'international nigérian a dû être remplacé à la mi-temps après que le staff médical eut constaté un gonflement important.
Le calvaire s'est aggravé en deuxième mi-temps lorsque Lang, qui venait tout juste d'entrer en jeu au début de la seconde période, a dû être évacué sur une civière à la suite d'une violente collision avec les panneaux publicitaires. Le joueur de 26 ans a dû recevoir de l'oxygène sur le terrain avant d'être transporté vers un centre médical local pour ce que le club a qualifié de « coupure grave » au pouce droit.
- AFP
Les derniers bulletins médicaux confirment le pire
À l'issue du coup de sifflet final, Galatasaray a publié un communiqué officiel détaillant les incidents médicaux. « Au cours de la première mi-temps de notre match retour des huitièmes de finale de l'UEFA Champions League contre Liverpool, notre joueur Victor Osimhen a reçu un coup au bras. Bien qu'il ait terminé la première mi-temps, les examens effectués à la mi-temps ont révélé un risque de fracture, et il n'a pas été autorisé à jouer la seconde mi-temps. Après le match, un examen médical à l'hôpital a confirmé une fracture de l'avant-bras droit, et un plâtre lui a été posé. Une décision concernant une éventuelle intervention chirurgicale sera prise dans les prochains jours après un examen plus approfondi », a annoncé le club.
Par ailleurs, concernant l'état de santé de Lang, le club a déclaré : « Au cours de la seconde mi-temps du même match, notre joueur Noa Lang a subi une grave coupure au pouce droit. Il doit subir une intervention chirurgicale à Liverpool dans les prochaines heures, en présence de notre équipe médicale. »
L'entraîneur de Galatasaray était furieux
Lors de sa conférence de presse d'après-match, l'entraîneur de Galatasaray, Okan Buruk, n'a pas pu cacher sa colère. Il a estimé que l'arbitre aurait dû mieux protéger ses joueurs lors d'un match marqué par de nombreux affrontements physiques.
« [Ibrahima] Konaté a commis des fautes très facilement sur Victor Osimhen », a déclaré Buruk, cité par Hurriyet. « Alors que nous attendions le meilleur arbitre du monde, c'est le pire arbitre du monde qui a dirigé le match. Liverpool méritait clairement de gagner. Noa Lang souffre d'une grave blessure au doigt. Il va se rendre à l'hôpital ici. Victor Osimhen souffre également. »
- Getty Images Sport
Et maintenant ?
Cette défaite marque la fin du parcours européen de Galatasaray cette saison. Le club doit désormais se recentrer sur le championnat national, où il occupe actuellement la tête de la Super Lig turque, et s'efforcer de conserver son avance malgré l'absence potentielle de longue durée de deux joueurs clés. Le Cimbom affiche une forme redoutable en championnat, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matchs. Il affrontera Trabzonspor au début du mois prochain.
Publicité