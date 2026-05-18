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Une star d’Aston Villa dévoile le surnom du prince William et revient sur l’intimidante expérience de sa rencontre avec un membre de la famille royale
La « Rolls-Royce » de la défense de Villa
Konsa a dévoilé le surnom flatteur que lui a valu le prince William. Le futur roi, supporter de longue date d’Aston Villa, fréquente désormais régulièrement le groupe et se montre particulièrement friand du style de jeu posé du défenseur central.
S’exprimant au sujet de ses interactions avec le prince, Konsa a reconnu au Telegraph qu’il ignorait l’étendue des connaissances tactiques de ce dernier, mais se disait flatté par cette marque d’appréciation royale. « Depuis mon arrivée au club, il m’a témoigné un soutien remarquable, en venant au vestiaire et en nous traitant avec un immense respect », explique Konsa. « Je ne sais pas jusqu’où vont ses connaissances tactiques, mais il m’a déjà surnommé “Rolls-Royce”. J’ai pris ça comme un compliment. Ça m’a marqué, et c’est flatteur. »
- AFP
Surmonter le trac
Si les joueurs de Villa sont habitués à l’atmosphère électrique de la Premier League, la venue de l’héritier du trône britannique crée une intensité d’un autre ordre. Konsa admet que la portée de l’événement ne les frappe souvent qu’une fois qu’ils ont quitté le stade et retrouvé leur quotidien.
« C’est étrange, car le jour du match, quand il arrive, on se concentre sur la rencontre et on vit l’instant présent ; du coup, on ne réalise pas tout de suite à quel point c’est exceptionnel qu’il vienne saluer tout le monde et nous serrer la main », explique le défenseur. « Souvent, on se laisse porter par l’instant, puis on rentre chez soi et on se dit : “Diable, je viens de lui serrer la main, il connaît mon nom. Avoir son soutien est exceptionnel, tant pour le club que pour nous, joueurs.” »
Quand la mode internationale rencontre la royauté britannique
En raison de la composition internationale de l’effectif d’Unai Emery, tous les joueurs n’avaient pas immédiatement conscience de l’importance de leur visiteur royal. Le prince William a célébré avec enthousiasme la victoire en demi-finale contre Nottingham Forest à Villa Park, mais certaines stars étrangères du club ont eu besoin d’une brève leçon d’histoire pour comprendre exactement qui se présentait dans les vestiaires.
Konsa a souligné que ces visites royales se sont transformées en véritables leçons d’histoire pour certains de ses coéquipiers. « Certains joueurs ne savaient pas qui il était avant, car ils viennent de différents pays, donc pour eux, apprendre à le connaître et savoir qui il est, c’est important », a-t-il ajouté. Le prince de Galles devrait désormais se rendre en Turquie pour soutenir Villa dans sa quête d’un premier titre majeur depuis 1996.
- AFP
Mettre fin à une disette de trente ans sans trophée
Les enjeux sont maximaux pour Aston Villa, déterminé à suivre la trace de l’équipe légendaire de 1982. Coïncidence amusante : le prince William est né quelques semaines après la victoire européenne du club face au Bayern Munich à Rotterdam, et il n’avait que 13 ans lors du dernier sacre des Villans : la Coupe de la Ligue 1996.