Konsa a dévoilé le surnom flatteur que lui a valu le prince William. Le futur roi, supporter de longue date d’Aston Villa, fréquente désormais régulièrement le groupe et se montre particulièrement friand du style de jeu posé du défenseur central.

S’exprimant au sujet de ses interactions avec le prince, Konsa a reconnu au Telegraph qu’il ignorait l’étendue des connaissances tactiques de ce dernier, mais se disait flatté par cette marque d’appréciation royale. « Depuis mon arrivée au club, il m’a témoigné un soutien remarquable, en venant au vestiaire et en nous traitant avec un immense respect », explique Konsa. « Je ne sais pas jusqu’où vont ses connaissances tactiques, mais il m’a déjà surnommé “Rolls-Royce”. J’ai pris ça comme un compliment. Ça m’a marqué, et c’est flatteur. »