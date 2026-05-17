Une star d’Arsenal pourrait « forcer un transfert » si les Gunners remportent le titre de Premier League, car l’international aux 22 sélections s’inquiète pour son temps de jeu

Selon Silvestre, l’effectif d’Arsenal devrait connaître quelques ajustements si les Gunners remportent le titre de Premier League. Les Londoniens seraient sacrés champions pour la première fois depuis 2004 s’ils gagnent leurs deux dernières rencontres face à Burnley, déjà relégué, et Crystal Palace.

Mikel Arteta pourrait même devenir le premier entraîneur des Gunners depuis Arsène Wenger à soulever le trophée, car Manchester City, deuxième à deux points, devra encore battre Bournemouth, en pleine forme, puis Aston Villa, finaliste de la Ligue Europa.

Que le club londonien décroche ou non le doublé Premier League-Ligue des champions – avec une éventuelle finale contre le Paris Saint-Germain –, les dirigeants songeront à renforcer l’effectif d’Arteta dès cet été.



