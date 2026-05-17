Getty Images Sport
Traduit par
Une star d’Arsenal pourrait « forcer un transfert » si les Gunners remportent le titre de Premier League, car l’international aux 22 sélections s’inquiète pour son temps de jeu
Un départ retentissant après le sacre ?
Selon Silvestre, l’effectif d’Arsenal devrait connaître quelques ajustements si les Gunners remportent le titre de Premier League. Les Londoniens seraient sacrés champions pour la première fois depuis 2004 s’ils gagnent leurs deux dernières rencontres face à Burnley, déjà relégué, et Crystal Palace.
Mikel Arteta pourrait même devenir le premier entraîneur des Gunners depuis Arsène Wenger à soulever le trophée, car Manchester City, deuxième à deux points, devra encore battre Bournemouth, en pleine forme, puis Aston Villa, finaliste de la Ligue Europa.
Que le club londonien décroche ou non le doublé Premier League-Ligue des champions – avec une éventuelle finale contre le Paris Saint-Germain –, les dirigeants songeront à renforcer l’effectif d’Arteta dès cet été.
- Getty Images Sport
Le temps de jeu de Martinelli a été réduit.
Plusieurs joueurs de second plan pourraient également être transférés, et l'ancien défenseur d'Arsenal, Silvestre, estime que le moment pourrait être « bien choisi » pour que Gabriel Martinelli quitte le club. Martinelli est le joueur le plus ancien d'Arsenal, avec près de 300 apparitions sous le maillot des Gunners depuis ses débuts en équipe première en 2019.
L’international brésilien, auteur de plus de 100 matchs lors des deux dernières saisons, a principalement été utilisé comme remplaçant cette année, ne démarrant qu’à dix reprises en championnat. Cette irrégularité pourrait inciter le joueur de 22 sélections à chercher un nouveau défi hors du nord de Londres.
L'analyse de Silvestre sur le joueur brésilien
« Gabriel Martinelli pourrait chercher à provoquer un transfert en raison de son manque de temps de jeu », a déclaré Silvestre à Betpack. « C’est un international brésilien, il veut jouer, et Leandro Trossard est actuellement mieux loti que lui dans ce domaine. Il pourrait donc regarder ailleurs, d’autant plus qu’il est au club depuis un moment. Partir après avoir remporté le championnat serait le bon moment pour lui, mais il doit trouver le bon club, et Arsenal devrait alors lui trouver un remplaçant. Sinon, je ne vois pas d’autre poste où un renfort serait nécessaire. »
- AFP
Un possible remplaçant se profile
Arsenal s’intéresserait de près à Bradley Barcola, ailier du PSG, alors que le club londonien cherche à renforcer ses options offensives cet été. Selon Silvestre, le jeune Français pourrait être le candidat idéal pour prendre la relève si Martinelli décidait de quitter l’Emirates.
Silvestre a ajouté : « Si Martinelli venait à partir, Bradley Barcola pourrait certainement rivaliser avec Trossard. Il doit toutefois encore s’améliorer sur certains aspects de son jeu. C’est pourquoi il n’est pas encore titulaire en Ligue des champions, mais il possède déjà de nombreuses qualités. S’il peaufine sa finition, il deviendra un joueur complet, car dans les duels individuels, la création d’espaces, les passes décisives et les passes clés, il est déjà très impressionnant et difficile à contenir. »