Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP
Filippo Cataldo

Traduit par

Une star aurait demandé un entretien : le FC Bayern nourrirait-il de « sérieux doutes » au sujet de Michael Olise ?

Mercato
M. Olise
Bayern Munich

Alors que Michael Olise brille avec l’équipe de France à la Coupe du monde, un mouvement se dessine à la Säbener Straße. Selon nos informations, la pépite offensive du FC Bayern Munich aurait sollicité un entretien urgent avec la direction du club.

Selon le journal sportif espagnol AS, l’ailier souhaiterait s’entretenir avec le Bayern à l’issue de la Coupe du monde afin de connaître l’évaluation du club sur son évolution et ses projets pour l’avenir.

Une démarche qui arrange le Bayern : le club munichois souhaite prolonger le contrat d’Olise, qui court jusqu’en 2029, et voit en lui une superstar du présent et du futur. Toutefois, le silence d’Olise et de ses conseillers face aux propositions de discussion du club aurait suscité un certain scepticisme à la Säbener Straße.

  • Autre élément moins réjouissant pour les Munichois : d’après l’article, Michael Olise serait désormais parfaitement conscient que la plupart des grands clubs européens l’ont dans leur viseur. Il envisagerait d’analyser en détail sa situation avec son entourage après le tournoi. Autrement dit, il pourrait, à l’issue de cette réflexion, notifier au club bavarois son souhait de partir.

    Le Bayern a pourtant répété à plusieurs reprises qu’un départ du Français, auteur d’une Coupe du monde à la hauteur de ses prestations en club, était impensable cet été. « Pour un joueur comme Olise, aucun prix ne nous ferait sourciller », a récemment tranché Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance.



    • Publicité

  • Les dirigeants du Bayern ont-ils pris conscience que « tout peut arriver » cet été concernant Olise ?

    Au lieu de cela, c’est précisément le contrat d’Olise qui devrait être prolongé, avec une augmentation de salaire considérable : de 12 millions d’euros actuellement à jusqu’à 25 millions d’euros par an, tous bonus possibles (et même impossibles) compris.

    Toutefois, selon l’AS, les dirigeants bavarois ne croient plus vraiment à cette issue. Le quotidien espagnol évoque même de « sérieux doutes » au sein du club, qui redoute désormais que « tout puisse arriver » avec Olise durant l’été.