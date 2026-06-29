Selon le journal sportif espagnol AS, l’ailier souhaiterait s’entretenir avec le Bayern à l’issue de la Coupe du monde afin de connaître l’évaluation du club sur son évolution et ses projets pour l’avenir.

Une démarche qui arrange le Bayern : le club munichois souhaite prolonger le contrat d’Olise, qui court jusqu’en 2029, et voit en lui une superstar du présent et du futur. Toutefois, le silence d’Olise et de ses conseillers face aux propositions de discussion du club aurait suscité un certain scepticisme à la Säbener Straße.