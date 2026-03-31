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Une star allemande critique les supporters pour avoir hué Leroy Sané alors que l'ancienne star du Bayern Munich, entrée en cours de match, a offert le but de la victoire contre le Ghana
Hostilité à Stuttgart
L'ambiance à la MHP Arena s'est détériorée à la 78e minute du match opposant l'Allemagne au Ghana, lorsque Sané est entré en jeu. L'ailier de 30 ans, qui disputait son 74e match international, a été accueilli par une salve de sifflets et de huées de la part des supporters locaux. Ironiquement, Sané s'est révélé être le passeur décisif du but de la victoire, offrant l'assist à Undav à la 88e minute. Alors qu'Undav était acclamé avec ferveur par les supporters de Stuttgart, l'accueil réservé à Sané – qui a marqué 16 buts pour son pays – a éclipsé le résultat et suscité une vive réaction de la part du vestiaire allemand et du staff technique.
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Undav mène la défense
Undav, l'auteur du but décisif, a mené la riposte face au public de Stuttgart, rejoint par le gardien Alexander Nubel et l'ancienne star allemande Bastian Schweinsteiger pour condamner l'hostilité dont Sane a été la cible.
Undav a déclaré à l'ARD : « J'espère et je demande à tous les supporters que, lorsque Leroy ou n'importe quel autre joueur entrera sur le terrain, ils ne le huent pas. Peu importe ce qu'un joueur fait ou comment il est, vous devez soutenir l'équipe. Il est important que nous, en tant qu'équipe, ne fassions qu'un avec les supporters. J'espère que ce ne sera pas le cas lors du prochain match et surtout pendant le tournoi. Je trouve cela dommage, car nous formons une équipe. J'espère que les supporters soutiendront Leroy la prochaine fois. Leroy fait tout autant partie de nous que n'importe quel membre du staff. »
Nubel a qualifié ces huées de « pure absurdité », et Schweinsteiger a ajouté : « Ça n’a aucun sens. Ça ne rend absolument pas service à l’équipe nationale allemande d’être huée. »
L'appel à l'unité lancé par Nagelsmann
Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a également évoqué le comportement du public, tout en restant prudent compte tenu des vives critiques qu’il avait essuyées pour avoir critiqué les supporters par le passé. Il a ajouté : « Une fois, j’ai dit quelque chose aux supporters, et j’ai essuyé une tempête de critiques. En général, je n’aime pas que nos joueurs soient hués. Si les joueurs portent l’aigle sur la poitrine, alors nous devons les soutenir tant qu’ils portent l’aigle sur la poitrine. Si ce n'est plus le cas à un moment donné, surtout au niveau des clubs, je ne trouve pas ça sympa, mais je peux le comprendre. Le huer avant même qu'il n'ait fait son premier geste, ce n'est pas très juste, à mon avis. »
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Apaiser les tensions avant la Coupe du monde
L'Allemagne se concentre désormais sur la Coupe du monde 2026, où elle évoluera dans le groupe E aux côtés de Curaçao, de la Côte d'Ivoire et de l'Équateur. Les derniers matchs amicaux de préparation, contre la Finlande le 31 mai et contre l'équipe nationale américaine le 6 juin, constitueront des tests décisifs pour l'unité nationale.
Après les incidents survenus à Stuttgart, l'équipe de Nagelsmann doit apaiser les tensions dans les tribunes avant son premier match du tournoi contre Curaçao le 14 juin, afin de s'assurer que l'équipe donne le meilleur d'elle-même dans un environnement favorable.