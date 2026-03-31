Une star allemande critique les supporters pour avoir hué Leroy Sané alors que l'ancienne star du Bayern Munich, entrée en cours de match, a offert le but de la victoire contre le Ghana

Undav, l'auteur du but décisif, a mené la riposte face au public de Stuttgart, rejoint par le gardien Alexander Nubel et l'ancienne star allemande Bastian Schweinsteiger pour condamner l'hostilité dont Sane a été la cible.

Undav a déclaré à l'ARD : « J'espère et je demande à tous les supporters que, lorsque Leroy ou n'importe quel autre joueur entrera sur le terrain, ils ne le huent pas. Peu importe ce qu'un joueur fait ou comment il est, vous devez soutenir l'équipe. Il est important que nous, en tant qu'équipe, ne fassions qu'un avec les supporters. J'espère que ce ne sera pas le cas lors du prochain match et surtout pendant le tournoi. Je trouve cela dommage, car nous formons une équipe. J'espère que les supporters soutiendront Leroy la prochaine fois. Leroy fait tout autant partie de nous que n'importe quel membre du staff. »

Nubel a qualifié ces huées de « pure absurdité », et Schweinsteiger a ajouté : « Ça n’a aucun sens. Ça ne rend absolument pas service à l’équipe nationale allemande d’être huée. »