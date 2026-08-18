Diouf est tout proche de finaliser un transfert au sein de Londres pour rejoindre Brentford. West Ham aurait accepté un package d’environ 40 millions de livres sterling pour Diouf, ce qui représente une plus-value significative par rapport au montant initial de 19 millions de livres sterling déboursé il y a tout juste un an.

Les négociations entre les deux clubs ont progressé rapidement ces derniers jours. Le média sénégalais WiW Sport a confirmé l’état actuel des discussions, déclarant : « À ce stade, l’accord est imminent. L’annonce du transfert est désormais attendue prochainement, sous réserve de la finalisation des derniers détails de l’opération. »