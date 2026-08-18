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West Ham United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduit par

Une star à 40 M£ est sur le point de faire son retour en Premier League alors que Brentford a trouvé un accord avec West Ham

Mercato
M. Diouf
West Ham
Brentford
Championship
Premier League

Brentford est sur le point de s’attacher les services du défenseur de West Ham El Hadji Malick Diouf dans le cadre d’un transfert très lucratif de 40 millions de livres sterling. Le club londonien aurait soumis une offre conséquente pour le talentueux latéral gauche, qui est impatient d’effectuer un retour rapide en Premier League après la récente relégation de West Ham en Championship à la fin de la saison dernière.

  • Accord imminent pour Diouf

    Diouf est tout proche de finaliser un transfert au sein de Londres pour rejoindre Brentford. West Ham aurait accepté un package d’environ 40 millions de livres sterling pour Diouf, ce qui représente une plus-value significative par rapport au montant initial de 19 millions de livres sterling déboursé il y a tout juste un an.

    Les négociations entre les deux clubs ont progressé rapidement ces derniers jours. Le média sénégalais WiW Sport a confirmé l’état actuel des discussions, déclarant : « À ce stade, l’accord est imminent. L’annonce du transfert est désormais attendue prochainement, sous réserve de la finalisation des derniers détails de l’opération. »

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    West Ham fait face à des problèmes de profondeur d’effectif

    Le départ imminent d’un joueur clé laisse Nuno Espirito Santo, l’entraîneur de West Ham, face à un vide notable dans sa ligne défensive. Lors du match d’ouverture de la saison de Championship contre Burnley, Ollie Scarles a débuté à sa place.

    Si Scarles a apporté sa contribution sur le plan offensif alors que West Ham se portait vers l’avant, il a finalement concédé un penalty qui a aidé Burnley à revenir après avoir été mené 2-0 pour arracher un match nul 2-2.

    Scarles est un pur produit du centre de formation capable de débuter pour West Ham, mais le club aura désespérément besoin de recruter davantage de concurrence pour faire face aux problèmes flagrants de profondeur d’effectif qui seront laissés derrière ce départ.

  • Brentford s’offre un défenseur talentueux

    Pour Brentford, recruter Diouf représente un énorme renfort pour sa ligne défensive avant la nouvelle saison. Même si West Ham a vécu une saison extrêmement décevante, conclue par une relégation, Diouf est tout de même parvenu à délivrer cinq passes décisives toutes compétitions confondues.

    Diouf est largement considéré comme un joueur au potentiel immense, qui progressera sans aucun doute avec un encadrement adéquat et une expérience régulière en Premier League.

    Brentford a clairement identifié Diouf comme une cible prioritaire pour résoudre ses fragilités défensives, et le montant initial annoncé de 35 M£, auquel s’ajoutent 5 M£ de bonus, démontre à quel point le club croit que Diouf deviendra un latéral de tout premier plan dans l’élite anglaise.

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    Que se passe-t-il ensuite ?

    Une fois les derniers documents signés, Diouf rejoindra officiellement Brentford et intégrera immédiatement les séances d’entraînement de l’équipe première. Brentford espère pouvoir compter sur Diouf pour ses prochains matches de Premier League. Pendant ce temps, West Ham doit rapidement réinvestir le pactole de 40 M£ afin de s’attacher les services d’un remplaçant fiable pour Diouf et de renforcer son effectif en vue d’une exigeante lutte pour la montée en Championship.

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