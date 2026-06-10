La frontière est mince entre le statut de légende vieillissante de la Coupe du monde et celui de celui qui ne sait tout simplement pas quand il faut savoir s'arrêter. Beaucoup l'ont frôlée au fil des ans. Rares sont ceux qui ont su trouver le juste équilibre. En effet, la plupart des grands joueurs participent à trois, voire quatre Coupes du monde. Dès que leurs jambes commencent à faiblir – ou à lâcher –, ils sont écartés.

C’est dans ce contexte que se pose la question de la présence de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en 2026. L’Argentin aura 39 ans durant la compétition, tandis que le Portugais, qui a fêté ses 41 ans en février, est encore plus âgé.

Tous deux sont des légendes dont les exploits passés et le niveau actuel justifient pleinement de porter encore le maillot de leur pays à cet âge. Ils ne sont toutefois pas les premiers à repousser l’échéance. Plusieurs grands noms ont déjà brillé ou simplement participé en fin de carrière. Certains ont laissé un dernier souvenir marquant, d’autres un peu moins.

Goal revient sur ces légendes vieillissantes et sur leurs performances en fin de carrière…