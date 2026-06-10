Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Aging WC stars GFXGOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Une source d’inspiration pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? Roger Milla, Rafa Márquez et Miroslav Klose figurent parmi les stars expérimentées qui ont brillé au plus haut niveau lors de la Coupe du monde

FEATURES
Opinion
Mexico
Cameroun
Portugal
R. Milla
R. Marquez
Coupe du monde
L. Messi
C. Ronaldo
Allemagne
Argentine
Angleterre

De Roger Milla à Peter Shilton, GOAL revient sur quelques-unes des performances légendaires réalisées par des stars vieillissantes lors des Coupes du monde.

La frontière est mince entre le statut de légende vieillissante de la Coupe du monde et celui de celui qui ne sait tout simplement pas quand il faut savoir s'arrêter. Beaucoup l'ont frôlée au fil des ans. Rares sont ceux qui ont su trouver le juste équilibre. En effet, la plupart des grands joueurs participent à trois, voire quatre Coupes du monde. Dès que leurs jambes commencent à faiblir – ou à lâcher –, ils sont écartés.

C’est dans ce contexte que se pose la question de la présence de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en 2026. L’Argentin aura 39 ans durant la compétition, tandis que le Portugais, qui a fêté ses 41 ans en février, est encore plus âgé.

Tous deux sont des légendes dont les exploits passés et le niveau actuel justifient pleinement de porter encore le maillot de leur pays à cet âge. Ils ne sont toutefois pas les premiers à repousser l’échéance. Plusieurs grands noms ont déjà brillé ou simplement participé en fin de carrière. Certains ont laissé un dernier souvenir marquant, d’autres un peu moins.

Goal revient sur ces légendes vieillissantes et sur leurs performances en fin de carrière…

  • Roger Milla Cameroon 1990Getty Images

    Roger Milla, Cameroun

    Milla avait déjà évolué comme footballeur professionnel pendant près de quinze ans lorsque le grand public découvrit son existence. Attaquant vif et doté d’un sens du but hors du commun, il s’était forgé une solide réputation en France avant d’effectuer, à 38 ans, une entrée retentissante dans l’équipe nationale camerounaise.

    Il était sur le point de prendre sa retraite, l’ayant même déjà annoncée à 36 ans, avant qu’un appel de dernière minute du président camerounais ne l’incite à rechausser les crampons. Lors de la Coupe du monde 1990 en Italie, il a joué un rôle clé dans la meilleure performance jamais réalisée par une nation africaine dans l’épreuve, inscrivant quatre buts en cinq matchs et propulsant les Lions indomptables jusqu’aux quarts de finale, au terme d’un parcours remarqué.

    Il a remis ça en 1994, marquant encore à 42 ans, mais c’est surtout Italie 90 que l’on retient : l’année où un quasi inconnu a illuminé la Coupe du monde.

    • Publicité
  • Peter Shilton EnglandGetty

    Peter Shilton, Angleterre

    L’héritage de Shilton avec l’équipe d’Angleterre est complexe. Après une carrière de club itinérante, il a hérité des cages en 1970, lorsque Gordon Banks a dû prendre sa retraite suite à une blessure.

    Remarquablement efficace lorsqu’il était appelé en sélection, il a pourtant souvent été associé aux échecs des Three Lions en Coupe du monde et dans les grands tournois. Il a toutefois démontré son niveau en 1990, à l’âge de 40 ans, lors d’une édition marquée pour les Anglais par une élimination douloureuse aux tirs au but. Mais le gardien, lui, a réalisé un tournoi solide, établissant un record de Coupe du monde avec son 10e clean sheet dans la compétition.

  • Atiba Hutchinson Canada 2022Getty Images

    Atiba Hutchinson, Canada

    La présence d’Atiba Hutchinson au Mondial 2022 s’apparente à une juste récompense. Originaire de Brampton, en Ontario, il a traversé les années difficiles du football canadien, en tant que pilier d’une équipe qui peinait à trouver ses marques. Lorsque la nouvelle génération a émergé au milieu des années 2010, Hutchinson est resté un cadre du groupe. À l’approche de la Coupe du monde 2022, il n’était plus qu’un joueur de second plan au Besiktas.

    Assez pour être encore sélectionné en équipe nationale et disputer, à l’aube de ses 40 ans, la Coupe du monde 2022. Le Canada a bien été éliminé dès la phase de groupes, mais Hutchinson a savouré un moment de gloire amplement mérité.

  • Pepe PortugalGetty Images

    Pepe, défenseur central expérimenté, évolue au Portugal.

    La retraite de Pepe surprend quelque peu. Présence incontournable et régulière dans le paysage footballistique, le défenseur central semblait destiné à prolonger indéfiniment sa carrière. Pourtant, la plupart des joueurs quittent la scène après un départ très médiatisé d’un grand club. Pepe a quitté le Real Madrid en 2017, et il lui restait encore sept ans de football devant lui.

    Lors de la Coupe du monde 2022, il a joué un rôle clé au sein d’une sélection portugaise accomplie mais aux capacités limitées. Titulaire à chaque rencontre, il a même trouvé le chemin des filets lors de la victoire écrasante 6-1 contre la Suisse en huitièmes de finale. Il avait encore un tournoi dans les jambes après cela, lorsqu’il a revêtu le maillot de la Seleção à l’Euro 2024. Mais la Coupe du monde 2022 semble constituer un dernier acte plus approprié : à 39 ans, le défenseur a prouvé qu’il pouvait toujours apporter sa pierre à l’édifice d’une nation d’élite.

  • Rafa MarquezLaLiga

    Rafa Marquez, Mexique

    Marquez est une véritable légende du football mexicain. Il est le quatrième joueur le plus capé de l’histoire de la sélection et l’un des quatre seuls footballeurs à avoir disputé cinq Coupes du monde consécutives avec leur pays. Aucun Mexicain n’a disputé plus de matches en phase finale que lui (19).

    En 2018, à 39 ans, Marquez avait toutefois perdu de son éclat. Le Mexique a d’ailleurs à nouveau déçu, Marquez et ses coéquipiers n’ayant pas réussi à conjurer le sort des huitièmes de finale qui s’acharne sur l’équipe depuis 1986. Il a disputé trois rencontres, dont une comme titulaire, avant que les espoirs de l’El Tri ne s’éteignent face au Brésil au stade des huitièmes. Ce n’était pas la sortie idéale, mais la légende de Marquez demeure intacte.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH64-GER-ARGAFP

    Miroslav Klose, Allemagne

    Klose n’a jamais été l’attaquant le plus spectaculaire ni même le plus doué. Mais en 2014, il est devenu encore plus précieux pour l’Allemagne : indispensable. Arrivé au Brésil à 36 ans, il n’était plus une valeur sûre en club au quotidien, toutefois Joachim Löw lui maintenait sa confiance, car il savait se positionner à la perfection quand la pression montait en phase finale.

    Il a d’abord frappé contre le Ghana en phase de groupes, avant d’entrer dans l’histoire lors de la demi-finale écrasante face au Brésil, dépassant Ronaldo pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde. L’Allemagne a ensuite remporté le tournoi, offrant à Klose une sortie parfaite : un record, une médaille de champion et la preuve que le timing, l’intelligence et l’instinct peuvent perdurer même lorsque les jambes commencent à faiblir.