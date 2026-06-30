Le marché des transferts atteint des sommets inflationnistes, et les derniers chiffres concernant Rogers ont laissé une icône d’Arsenal sans voix. Après avoir pris connaissance du prix astronomique de 130 millions de livres sterling réclamé par Aston Villa, Emmanuel Petit est resté muet avant de livrer une analyse cinglante du marché actuel.

« C'est une somme d'argent ridicule. Je veux dire, depuis qu'on a dépassé la barre des 100 millions de livres sterling… Chaque jour, je vois des sommes annoncées pour des joueurs qui me font dire : “Wow, mon Dieu”. Si vous êtes prêt à débourser une telle somme pour un seul joueur capable de faire la différence… C’était le cas de Declan Rice, il s’en est bien sorti, très bien même. Mais je lui souhaite bonne chance, car un tel montant représente une pression énorme sur les épaules », a expliqué Petit à talkSPORT.



