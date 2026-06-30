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« Une somme ridicule » : le prix de 130 millions de livres sterling réclamé pour Morgan Rogers laisse une légende d’Arsenal pantois, alors que les Gunners s’apprêtent à lancer une offensive sans précédent pour recruter un joueur d’Aston Villa
Le club Petit est stupéfait par cette valorisation record.
Le marché des transferts atteint des sommets inflationnistes, et les derniers chiffres concernant Rogers ont laissé une icône d’Arsenal sans voix. Après avoir pris connaissance du prix astronomique de 130 millions de livres sterling réclamé par Aston Villa, Emmanuel Petit est resté muet avant de livrer une analyse cinglante du marché actuel.
« C'est une somme d'argent ridicule. Je veux dire, depuis qu'on a dépassé la barre des 100 millions de livres sterling… Chaque jour, je vois des sommes annoncées pour des joueurs qui me font dire : “Wow, mon Dieu”. Si vous êtes prêt à débourser une telle somme pour un seul joueur capable de faire la différence… C’était le cas de Declan Rice, il s’en est bien sorti, très bien même. Mais je lui souhaite bonne chance, car un tel montant représente une pression énorme sur les épaules », a expliqué Petit à talkSPORT.
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Arsenal considère Rogers comme sa cible prioritaire.
Malgré les coûts exorbitants que cela implique, Arteta serait déterminé à faire venir le joueur de 23 ans à l’Emirates Stadium. Le club du nord de Londres a officiellement fait de Rogers sa principale cible de transfert cet été, alors qu’il cherche à capitaliser sur ses récents succès en Premier League.
Si certaines sources évoquent un montant capable de pulvériser le record britannique, Rogers se concentre pour l’instant sur ses obligations internationales avec l’Angleterre en vue de la Coupe du monde 2026. L’attaquant se montre ouvert à un transfert vers les champions de Premier League, même si Aston Villa n’est sous aucune pression immédiate pour céder un joueur lié au club jusqu’en juin 2031.
L'alternative à Nico Williams
Si la piste menant à Rogers s’avère trop onéreuse ou trop ardue, Petit a déjà identifié une alternative précise : Nico Williams, l’ailier star de l’Athletic Club, brillant lors de l’Euro 2024.
« Je le répète depuis un an, et j’ai remis ça la semaine dernière : Nico Williams, je l’adore », a admis Petit. Le joueur, qui vient de signer un contrat à long terme à Bilbao jusqu’en 2035, figure parmi les ailiers les plus prometteurs du continent. Pour l’instant, les Gunners ne lui ont toutefois pas manifesté d’intérêt concret, préférant se concentrer sur la piste menant à Rogers.
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Les répercussions financières à Villa Park
La valorisation élevée d’Aston Villa ne tient pas uniquement au talent du joueur ; il s’agit également d’une décision stratégique visant à gérer ses propres engagements financiers. Le club doit en effet tenir compte d’une clause de 20 % sur les revenus de revente due à Middlesbrough suite à son transfert en 2024. En fixant la barre à 130 millions de livres sterling, Villa s’assure de conserver un bénéfice net considérable, même après avoir versé cette somme au club de Championship.
Cette situation alimente par ailleurs les rumeurs de départs à l’Emirates. Pour financer un transfert de cette ampleur, Arsenal pourrait devoir céder certaines de ses stars, et les spéculations concernent notamment l’avenir de Gabriel Martinelli. Connu pour son admiration de longue date envers le Brésilien, Unai Emery ajoute une touche d’intrigue supplémentaire aux négociations entre les deux rivaux de Premier League.