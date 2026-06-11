En réalité, les Tricky Trees réclament, sans aucune clause supplémentaire, environ 145 millions d’euros, soit le montant du record britannique établi l’été dernier lorsque Liverpool a versé cette somme à Newcastle pour l’attaquant Alexander Isak.

Anderson, 23 ans, figure depuis longtemps sur les tablettes de Manchester City. Ses excellentes performances la saison dernière à Nottingham ont attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens et lui ont ouvert les portes de la prochaine Coupe du monde avec l’Angleterre.

Sous les ordres de l’entraîneur Thomas Tuchel, il devrait y occuper une place de titulaire au milieu de terrain. Lors du match de préparation contre le Costa Rica dans la nuit de mercredi à jeudi (3-0), il a débuté la rencontre et n’a cédé sa place qu’à la 71^e minute.