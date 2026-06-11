Selon The Athletic, les Skyblues auraient proposé une offre de 140 millions d'euros (123 millions d'euros de transfert de base + 17 millions d'euros de primes) pour l'international anglais, mais celle-ci aurait été refusée par Forest.
Traduit par
Une somme record exigée ! Manchester City se heurte à un nouveau refus malgré son offre mirobolante pour la jeune pépite de la Premier League
En réalité, les Tricky Trees réclament, sans aucune clause supplémentaire, environ 145 millions d’euros, soit le montant du record britannique établi l’été dernier lorsque Liverpool a versé cette somme à Newcastle pour l’attaquant Alexander Isak.
Anderson, 23 ans, figure depuis longtemps sur les tablettes de Manchester City. Ses excellentes performances la saison dernière à Nottingham ont attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens et lui ont ouvert les portes de la prochaine Coupe du monde avec l’Angleterre.
Sous les ordres de l’entraîneur Thomas Tuchel, il devrait y occuper une place de titulaire au milieu de terrain. Lors du match de préparation contre le Costa Rica dans la nuit de mercredi à jeudi (3-0), il a débuté la rencontre et n’a cédé sa place qu’à la 71^e minute.
- Getty Images Sport
Selon les dernières informations, Manchester United s’intéresserait de près à Elliot Anderson.
Anderson a fait ses classes à Newcastle United, où il est devenu professionnel. Transféré à Nottingham durant l’été 2024, il s’est immédiatement imposé comme un titulaire indiscutable au milieu de terrain. Lors du dernier exercice, il a enchaîné toutes les rencontres de Premier League, inscrivant quatre buts et délivrant autant d’assistances.
Si un transfert venait à se concrétiser, City pourrait toutefois trouver de la concurrence chez son voisin : Manchester United s’intéresserait également au joueur. Selon The Athletic, les Red Devils ne seraient cependant pas en mesure de rivaliser avec l’offre des Citizens.
Son contrat avec les Forestiers court jusqu’en juin 2029.