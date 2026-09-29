Le journaliste Ben Jacobs affirme : « À ma connaissance, la Premier League cherche à infliger une déduction de points importante et sans précédent, voire à reléguer Manchester City en division inférieure. »

Il a ajouté : « Je peux également vous révéler en exclusivité que l'English Football League prévoit de statuer sur le sort du club si Manchester City venait à être exclu de la Premier League, et que, par solidarité, elle est prête à soutenir la position de la Premier League et à tenter de maintenir Manchester City hors de l'EFL également. »

Il a conclu : « Il existe donc un risque, dans le pire des scénarios, que Manchester City soit totalement exclu du football (professionnel). »

Contrairement à la plupart des autres pays, même la quatrième division en Angleterre demeure un championnat professionnel. La National League constitue le cinquième échelon du système des ligues de football anglais.

La nature de la sanction reste encore totalement incertaine. Celle-ci sera déterminée dans le cadre d'une procédure distincte. Le communiqué de la Premier League précise : « La commission désignée dispose d'une large marge d'appréciation quant aux sanctions qu'elle applique. La liste non exhaustive figurant dans le règlement comprend des amendes financières, des déductions de points et d'autres sanctions sportives. »

Manchester City a jusqu'au 2 octobre pour contester les conclusions. Le club a déjà réagi au communiqué et clame son innocence.