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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Une solidarité effrayante qui pourrait effacer son nom à jamais ? Les pires scénarios de la sanction de Manchester City

Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
Angleterre

Trajectoire sombre : va-t-il descendre en cinquième division ?

Le verdict prononcé à l'encontre de Manchester City a provoqué un véritable séisme dans le football anglais. Dans un communiqué officiel publié mardi, la Premier League a confirmé la condamnation du club anglais pour de graves infractions financières, reconnu coupable de la quasi-totalité des 115 chefs d'accusation retenus contre lui.

La question qui vient désormais à l'esprit de tous est la suivante : quelle sera la sévérité de la sanction infligée au décuple champion d'Angleterre ?

  • Le pire scénario ? C'est presque impossible !

    Il est évident que les conséquences potentielles incluent une lourde amende financière, un retrait d'un grand nombre de points, l'interdiction de recruter, voire l'exclusion de la Premier League.

    Le journal allemand Bild a rapporté les prévisions du journaliste anglais Ben Jacobs concernant le pire scénario, qu'il a qualifié de « quasiment impossible » : la relégation en cinquième division du football anglais.

    À lire aussi : Joe Hart brise le silence après la condamnation de City, ce qu'a dit Khaldoon Al Mubarak suffit

  • Manchester City risque-t-il une interdiction totale ?

    Le site et la radio anglais « Talksport » imaginent ce scénario terrifiant. Selon eux, l'English Football League (EFL), qui regroupe les trois divisions professionnelles situées juste en dessous de la Premier League anglaise, est prête à coopérer avec la Premier League.

    Dans un scénario extrême, cela pourrait signifier l'exclusion de Manchester City de la Premier League anglaise et de toutes les divisions de l'English Football League. Le club disparaîtrait ainsi du monde du football professionnel anglais.

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  • Une solidarité qui pourrait placer City face à son pire cauchemar !

    Le journaliste Ben Jacobs affirme : « À ma connaissance, la Premier League cherche à infliger une déduction de points importante et sans précédent, voire à reléguer Manchester City en division inférieure. »

    Il a ajouté : « Je peux également vous révéler en exclusivité que l'English Football League prévoit de statuer sur le sort du club si Manchester City venait à être exclu de la Premier League, et que, par solidarité, elle est prête à soutenir la position de la Premier League et à tenter de maintenir Manchester City hors de l'EFL également. »

    Il a conclu : « Il existe donc un risque, dans le pire des scénarios, que Manchester City soit totalement exclu du football (professionnel). »

    Contrairement à la plupart des autres pays, même la quatrième division en Angleterre demeure un championnat professionnel. La National League constitue le cinquième échelon du système des ligues de football anglais.

    La nature de la sanction reste encore totalement incertaine. Celle-ci sera déterminée dans le cadre d'une procédure distincte. Le communiqué de la Premier League précise : « La commission désignée dispose d'une large marge d'appréciation quant aux sanctions qu'elle applique. La liste non exhaustive figurant dans le règlement comprend des amendes financières, des déductions de points et d'autres sanctions sportives. »

    Manchester City a jusqu'au 2 octobre pour contester les conclusions. Le club a déjà réagi au communiqué et clame son innocence.

    À lire aussi : des montants fictifs, le contrat de Mancini en tête des accusations visant City

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