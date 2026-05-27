Pour lui, « le contact avec les joueurs et le fait de leur expliquer pourquoi les choses se passent ainsi » prime. « La bonne approche consiste à informer les joueurs personnellement, dans les bons comme dans les mauvais moments. »

Il reconnaît toutefois : « Le problème, c’est que les médias en parlaient souvent avant même que les joueurs ne soient informés. Il y a eu une seule exception : l’information était déjà sortie dans la presse alors que je n’avais pas encore appelé le joueur concerné. C’est regrettable, surtout pour lui. » Sans dévoiler le nom de l’intéressé, il insiste : « Pour le joueur, la situation était vraiment délicate. »

« Je ne peux rien contre ce que les médias écrivent, mais je reste convaincu qu’il faut d’abord parler à chaque joueur », insiste-t-il.

La manière dont les autres nations gèrent cela ne l’intéresse pas, a déclaré le sélectionneur national. Le seul problème avec son approche, ce sont « ces fuites, mais cela ne m’a pas particulièrement dérangé personnellement. »

Pour illustrer son propos, il a cité l’exemple du défenseur de la Fiorentina Robin Gosens, non retenu pour le Mondial : « Je l’ai appelé, et je trouve cela important. Il sera désormais consultant télévisé pendant la Coupe du monde, et je pense qu’il est essentiel de leur expliquer les raisons de ma décision tout en continuant à travailler ensemble de manière constructive. »