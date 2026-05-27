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Germany Press ConferenceGetty Images Sport
Falko Blöding

Traduit par

« Une situation vraiment nulle » : un joueur de l'équipe nationale allemande a appris par les médias qu'il ne participerait pas à la Coupe du monde

Coupe du monde
Allemagne
J. Nagelsmann

Un joueur de la DFB a découvert par le biais des médias qu’il n’avait pas été sélectionné pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

En ouverture du stage de préparation de la DFB en vue de la phase finale de la Coupe du monde, le sélectionneur national Julian Nagelsmann a révélé qu’un joueur non retenu savait déjà, avant même de recevoir son appel, qu’il ne figurerait pas parmi les 26 joueurs du groupe final.

  • Lors d'une conférence de presse, Nagelsmann est revenu sur la procédure de sélection de son effectif. L'entraîneur de 38 ans avait préalablement informé tous les joueurs par téléphone de leur sélection. Il a également prévenu les candidats à la Coupe du monde non retenus.

    Cette démarche a toutefois suscité des critiques, plusieurs noms ayant déjà fuité dans la presse avant l’annonce officielle de jeudi dernier. « Bien sûr, je peux m’asseoir, dérouler une feuille et dire : “Voilà, ce sont les joueurs”. Cela permet d’éviter que l’information se retrouve dans les médias avant l’annonce », a expliqué Nagelsmann. Mais, a-t-il ajouté, cela lui est « égal ».

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    Nagelsmann : « Pour le joueur, c'était tout de même une situation délicate. »

    Pour lui, « le contact avec les joueurs et le fait de leur expliquer pourquoi les choses se passent ainsi » prime. « La bonne approche consiste à informer les joueurs personnellement, dans les bons comme dans les mauvais moments. »

    Il reconnaît toutefois : « Le problème, c’est que les médias en parlaient souvent avant même que les joueurs ne soient informés. Il y a eu une seule exception : l’information était déjà sortie dans la presse alors que je n’avais pas encore appelé le joueur concerné. C’est regrettable, surtout pour lui. » Sans dévoiler le nom de l’intéressé, il insiste : « Pour le joueur, la situation était vraiment délicate. »

    « Je ne peux rien contre ce que les médias écrivent, mais je reste convaincu qu’il faut d’abord parler à chaque joueur », insiste-t-il.

    La manière dont les autres nations gèrent cela ne l’intéresse pas, a déclaré le sélectionneur national. Le seul problème avec son approche, ce sont « ces fuites, mais cela ne m’a pas particulièrement dérangé personnellement. »

    Pour illustrer son propos, il a cité l’exemple du défenseur de la Fiorentina Robin Gosens, non retenu pour le Mondial : « Je l’ai appelé, et je trouve cela important. Il sera désormais consultant télévisé pendant la Coupe du monde, et je pense qu’il est essentiel de leur expliquer les raisons de ma décision tout en continuant à travailler ensemble de manière constructive. »

  • La sélection allemande pour la Coupe du monde 2026

    PosteJoueurClubNuméro
    GardienOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    GardienManuel NeuerFC Bayern Munich1
    MaisAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DéfenseWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DéfenseurNathaniel BrownEintracht Francfort18 ans
    DéfenseurPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DéfenseurJoshua KimmichFC Bayern Munich6
    DéfenseFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DéfenseurFelix PavlovicFC Bayern Munich5
    DéfenseurDavid Raum (RB Leipzig)RB Leipzig22
    DéfenseAntonio Rüdiger (Real Madrid)Real Madrid2
    DéfenseNico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)Borussia Dortmund15
    DéfenseurAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DéfenseurJonathan TahFC Bayern Munich4
    DéfenseMalick ThiawNewcastle United24 ans
    AttaquantNadiem Amiri, Mainz 05Mayence 0520 ans
    AttaquantMaximilian Beier (Borussia Dortmund)Borussia Dortmund14
    AttaquantLeon GoretzkaFC Bayern Munich8
    AttaquantKai HavertzFC Arsenal7
    AttaquantLennart KarlFC Bayern Munich25 ans
    AttaquantJamie LewelingVfB Stuttgart9
    AttaquantJamal Musiala (FC Bayern Munich)FC Bayern Munich10
    AttaquantLeroy SanéGalatasaray Istanbul19 ans
    AttaquantDeniz UndavVfB Stuttgart26 ans
    AttaquantFlorian WirtzFC Liverpool17
    AttaquantNick WoltemadeNewcastle United11
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