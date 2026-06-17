Une situation intrigante : la technologie de hors-jeu semi-automatique a-t-elle avantagé l’Argentine au détriment de l’Algérie ?

Dès la cinquième minute, Messi expédie le ballon au fond des filets algériens, mais l’arbitre assistant signale aussitôt un hors-jeu et l’arbitre central invalide le but sans hésitation.



Peu après, les Algériens ont connu une séquence plus encourageante : Fares Chaibi a ouvert le score pour les « Guerriers du désert ».

Cette fois, le drapeau de touche est resté baissé, l’action a donc pu se poursuivre et le but a été d’abord validé dans l’euphorie générale, jusqu’à ce que la vidéo intervienne pour l’annuler, toujours pour hors-jeu.



D’où une question : pourquoi la technologie a-t-elle invalidé immédiatement le but de Messi, tandis que l’action algérienne a pu se poursuivre avant que la décision d’annulation ne soit prise, une fois le jeu arrêté ?