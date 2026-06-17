La polémique arbitrale qui a entouré le match Argentine-Algérie lors de la Coupe du monde 2026 n’a pas concerné uniquement la faute de Lionel Messi sur Issa Mandi ; la technologie de hors-jeu semi-automatique a également suscité des interrogations en annulant deux buts de manière différente pour chacune des deux équipes. Rappelons que la rencontre s’est conclue sur le score de 3-0 en faveur des champions du monde en titre.
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Une situation intrigante : la technologie de hors-jeu semi-automatique a-t-elle avantagé l’Argentine au détriment de l’Algérie ?
Cette divergence suscite des interrogations
Dès la cinquième minute, Messi expédie le ballon au fond des filets algériens, mais l’arbitre assistant signale aussitôt un hors-jeu et l’arbitre central invalide le but sans hésitation.
Peu après, les Algériens ont connu une séquence plus encourageante : Fares Chaibi a ouvert le score pour les « Guerriers du désert ».
Cette fois, le drapeau de touche est resté baissé, l’action a donc pu se poursuivre et le but a été d’abord validé dans l’euphorie générale, jusqu’à ce que la vidéo intervienne pour l’annuler, toujours pour hors-jeu.
D’où une question : pourquoi la technologie a-t-elle invalidé immédiatement le but de Messi, tandis que l’action algérienne a pu se poursuivre avant que la décision d’annulation ne soit prise, une fois le jeu arrêté ?
Comment cette nouvelle technologie fonctionne-t-elle ?
Lors de la Coupe du monde 2026, la FIFA s’appuiera sur une version améliorée de la technologie de hors-jeu semi-automatique, qui utilise plusieurs caméras de suivi et un capteur intégré au ballon pour déterminer avec précision le moment exact de la passe.
Si le système détecte un hors-jeu manifeste supérieur à 10 centimètres, il envoie une alerte immédiate à l’arbitre assistant via son oreillette, qui peut alors lever rapidement son drapeau sans attendre la fin de l’action.
En revanche, si le hors-jeu est inférieur à 10 cm et requiert une analyse plus fine, aucun signal définitif n’est envoyé : l’arbitre assistant laisse alors le jeu se poursuivre jusqu’à la fin de l’action, et l’arbitre vidéo se charge ensuite de revoir la séquence et de tracer les lignes en trois dimensions.
Pourquoi un drapeau a-t-il été déployé pour protester contre Messi ?
Selon les rapports techniques du match, la technologie a immédiatement détecté un « hors-jeu manifeste » de Messi et a prévenu l’arbitre assistant, qui a levé son drapeau dès la fin de l’action.
Il n’a donc pas été nécessaire d’attendre un long visionnage vidéo ni de laisser le jeu se poursuivre.
Que s'est-il passé sur le but de Chaibi ?
En revanche, l’action de Fares Chaibi n’a pas été jugée suffisamment claire dès la première analyse.
L’action a donc pu se poursuivre jusqu’à ce que l’arbitre accorde le but. Après consultation des images 3D, la vidéo a toutefois permis de détecter un hors-jeu, et la décision a été infirmée.
Y a-t-il vraiment un avantage ?
D’un point de vue strictement technique, rien ne prouve que le système ait appliqué des critères différents aux joueurs concernés.
En effet, le protocole prévoit de valider immédiatement les hors-jeu évidents, tandis que les situations complexes nécessitent une analyse complète une fois l’action terminée.
Le vrai problème vient de la perception des supporters : ils n’entendent pas les alertes transmises aux arbitres ni ne suivent le processus en temps réel ; ils ne voient que le verdict final.
Ainsi, sur l’action de Messi, les supporters ont vu le drapeau de touche se lever aussitôt ; sur celle de Chaibi, ils ont d’abord assisté à un but et à sa célébration avant l’annulation, ce qui a renforcé l’impression d’une double norme.
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