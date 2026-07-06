« Une situation favorable pour nous » : Folarin Balogun est de retour, Christian Pulisic devrait faire son retour et l'équipe nationale américaine de Mauricio Pochettino a un point à prouver. Voici cinq clés du match face à la Belgique

SEATTLE -- En conférence de presse d’avant-match, Mauricio Pochettino a reconnu n’avoir pris la mesure que tardivement des répercussions de la décision de la FIFA de lever la suspension d’un match infligée à Folarin Balogun, juste avant la rencontre de lundi face à la Belgique. « La journée a été mouvementée », a-t-il déclaré. Entre la séance d'entraînement de son équipe et les multiples sollicitations la veille d'un huitième de finale de Coupe du monde, il n'avait guère eu le temps de se restaurer.

« Le trajet, la douche, un repas pris à la va-vite », a-t-il expliqué. « J’ai mangé la moitié d’un burrito et j’ai bu mon café dans la voiture. »

Malgré ce rythme effréné, il a défendu la décision de la FIFA, qu’il a jugée équitable et salutaire pour le football : une erreur corrigée après que les États-Unis eurent déjà subi une sanction de trente minutes en infériorité numérique face à la Bosnie-Herzégovine. À ses yeux, le bon sens a prévalu, les responsables réunis en salle de réunion ayant pris le pas sur ceux de la cabine de révision vidéo pour garantir qu’un joueur ait sa chance de jouer.

« Pour moi, ce n’est même pas un sujet de débat », a-t-il tranché. « Il faut saluer cette décision. C’est fantastique, non seulement pour nous car nous pourrons compter sur un joueur supplémentaire, mais aussi pour le football. Cela montre qu’il est possible de corriger les erreurs. »

« Je pense que cette décision de ne pas nous pénaliser davantage est juste, a-t-il ajouté, car je pense que cela suffisait. À présent, nous nous concentrons sur le match, et tout ce dont nous pouvons parler, ce sont des choses qui, selon moi, n’aident ni le football ni le soccer. Nous devons rester concentrés et essayer, demain, de défier une très bonne équipe comme la Belgique. Ça va être vraiment difficile, mais c’est une situation équitable pour nous. »

Comme le rappelle Pochettino, il y a un match à jouer. Si Balogun est bien disponible, d’autres joueurs sur le terrain auront eux aussi l’occasion de peser sur le jeu. Dans cette optique, GOAL passe en revue les cinq clés du match de l’USMNT contre la Belgique…