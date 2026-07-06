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USMNT HIC 2-1GOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« Une situation favorable pour nous » : Folarin Balogun est de retour, Christian Pulisic devrait faire son retour et l'équipe nationale américaine de Mauricio Pochettino a un point à prouver. Voici cinq clés du match face à la Belgique

Analysis
États-Unis
F. Balogun
C. Pulisic
Coupe du monde
FEATURES
États-Unis vs Belgique
Belgique
M. Pochettino

Si l’attention se porte sur un joueur en particulier, le match des huitièmes de finale de lundi exigera avant tout un effort collectif de la part de l’équipe nationale américaine.

SEATTLE -- En conférence de presse d’avant-match, Mauricio Pochettino a reconnu n’avoir pris la mesure que tardivement des répercussions de la décision de la FIFA de lever la suspension d’un match infligée à Folarin Balogun, juste avant la rencontre de lundi face à la Belgique. « La journée a été mouvementée », a-t-il déclaré. Entre la séance d'entraînement de son équipe et les multiples sollicitations la veille d'un huitième de finale de Coupe du monde, il n'avait guère eu le temps de se restaurer.

« Le trajet, la douche, un repas pris à la va-vite », a-t-il expliqué. « J’ai mangé la moitié d’un burrito et j’ai bu mon café dans la voiture. »

Malgré ce rythme effréné, il a défendu la décision de la FIFA, qu’il a jugée équitable et salutaire pour le football : une erreur corrigée après que les États-Unis eurent déjà subi une sanction de trente minutes en infériorité numérique face à la Bosnie-Herzégovine. À ses yeux, le bon sens a prévalu, les responsables réunis en salle de réunion ayant pris le pas sur ceux de la cabine de révision vidéo pour garantir qu’un joueur ait sa chance de jouer.

« Pour moi, ce n’est même pas un sujet de débat », a-t-il tranché. « Il faut saluer cette décision. C’est fantastique, non seulement pour nous car nous pourrons compter sur un joueur supplémentaire, mais aussi pour le football. Cela montre qu’il est possible de corriger les erreurs. »

« Je pense que cette décision de ne pas nous pénaliser davantage est juste, a-t-il ajouté, car je pense que cela suffisait. À présent, nous nous concentrons sur le match, et tout ce dont nous pouvons parler, ce sont des choses qui, selon moi, n’aident ni le football ni le soccer. Nous devons rester concentrés et essayer, demain, de défier une très bonne équipe comme la Belgique. Ça va être vraiment difficile, mais c’est une situation équitable pour nous. »

Comme le rappelle Pochettino, il y a un match à jouer. Si Balogun est bien disponible, d’autres joueurs sur le terrain auront eux aussi l’occasion de peser sur le jeu. Dans cette optique, GOAL passe en revue les cinq clés du match de l’USMNT contre la Belgique…

  • BalogunGetty Images

    L'intégration de Balogun

    La nouvelle a secoué la sphère footballistique. Comme prévu, Balogun sera bien aligné contre la Belgique. Ce revirement stratégique modifie profondément l’approche du match et son issue possible.

    Balogun, dont le profil diffère nettement de celui de ses éventuels remplaçants, s’est illustré cet été par son assurance, sa vitesse et sa capacité à conclure devant le but. Il complique la tâche des défenses aussi bien dans ses prises d’initiative offensives que dans son rôle d’initiateur du pressing de l’équipe nationale américaine.

    « Balo est toujours disponible », a déclaré Pulisic. « J’ai l’impression que, quand j’ai le ballon, quand les autres ont le ballon, il se démarque. Il est tellement fort, il est rapide, et il fait beaucoup de bonnes choses. »

    Sur le plan mental, l’effet est tout aussi significatif. L’équipe nationale américaine sera portée par l’euphorie du retour de son attaquant, et le public de Seattle devrait exploser de joie dès l’annonce de son nom. La Belgique, elle, voit ses préparatifs perturbés par cette décision de dernière minute. Comment les Diables Rouges intégreront-ils ce paramètre dans leur schéma tactique et émotionnel ? Percevront-ils la situation comme une injustice, un complot ourdi par la FIFA ou simplement comme un joueur supplémentaire à contenir ?

    Jusqu’ici, son absence faisait la une ; désormais, sa présence redessine les équilibres d’une équipe nationale américaine qui avait déjà fait le deuil de son talent.

    « Si vous vous comportez bien, vous serez peut-être récompensé », a déclaré Pochettino. « Je trouve fantastique d’avoir cet état d’esprit. Je suis tellement heureux qu’il ait agi ainsi et qu’il ait pris cette décision, car parfois, quand on est contrarié après le match et qu’on a le sentiment, à un certain moment, que c’était injuste, une petite partie de soi se sent coupable face à ce genre de situation.

    Je pense qu’il s’en est très bien sorti et qu’il a su gérer la situation. J’en suis vraiment ravi. »

    • Publicité
  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    La présence de Pulisic

    Lorsqu’il a été sur le terrain, Christian Pulisic a généralement répondu présent. Il a délivré une passe décisive contre le Paraguay avant de devoir quitter ses partenaires sur blessure. Il a ensuite impressionné lors de son retour face à la Turquie, puis aurait pu ouvrir son compteur but contre la Bosnie-Herzégovine. Même avant le tournoi, Pulisic s’était montré très actif, inscrivant un but et servant une passe décisive contre le Sénégal.

    Pourtant, il n’a toujours pas trouvé le chemin des filets en Coupe du monde. Si le moment est venu de débloquer son compteur, c’est maintenant, car les grands rendez-vous exigent que les stars se montrent.

    Pour autant, Pulisic n’est pas la seule star de l’équipe américaine. L’un des enseignements de cet été est qu’il n’a pas besoin d’être « le joueur incontournable » : il peut assumer son rôle et s’appuyer sur des coéquipiers capables de prendre leurs responsabilités. Pas de panique donc, car les États-Unis possèdent assez de talent pour ne pas mettre toute la pression sur ses épaules.

    Cela dit, Pulisic reste un joueur fantastique, qui mérite de vivre un grand moment en Coupe du monde. Son grand moment a été gâché en 2022, car son but contre l’Iran s’est accompagné d’une blessure qui l’a écarté du terrain pour le reste du match.

    « Parfois, les choses se passent comme ça », a-t-il déclaré à GOAL en 2024. « Je n’aurais changé ça pour rien au monde. C’est comme ça que ça s’est passé, un point c’est tout. Malheureusement, j’ai dû célébrer ce but allongé dans les filets.

    « J’espère vivre de nombreux grands moments. Je ne me dis pas : “Oh, j’ai besoin de ce moment précis, de cette célébration emblématique”. Je ne fonctionne pas comme ça. Je veux participer à ces tournois et je veux les gagner. Au bout du compte, c’est de ça que les gens parleront, et c’est ce dont ils se souviendront. »

    Il espère que lundi restera gravé dans les mémoires ; et s’il y parvient, ce sera un aboutissement pour un joueur qui se prépare à cet instant depuis le début de sa carrière.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Affronter Doku et sa bande

    Jusqu’ici, lors de cette Coupe du monde, les États-Unis ont brillé sur les ailes. Mais en scrutant l’effectif belge, un nom interpelle : Jeremy Doku.

    Il figure parmi les ailiers les plus dangereux et les plus techniques de la planète. En mars, il a régulièrement semé la zizanie dans la défense américaine, même si, ce jour-là, il affrontait Tim Weah, davantage reconnu pour ses qualités offensives que pour son travail défensif. Polyvalent, capable d’évoluer à droite comme à gauche, Doku représente une menace constante. Comment la sélection américaine compte-t-elle le contenir ?

    La réponse, au moins en partie, réside dans l’attaque. Les ailiers américains comptent aussi, et l’un des moyens de remporter cette bataille sur les ailes consiste à mettre la Belgique davantage en difficulté qu’elle ne le fait avec les États-Unis.

    « Je m’attends à un match qui se jouera au centre, mais aussi sur les ailes », a déclaré Sergino Dest. « Nous jouons en équipe, donc nous aidons à la défense avec nos arrières latéraux. Nous allons vraiment compliquer la tâche de leurs ailiers pour qu’ils ne puissent pas passer derrière notre défense, et de notre côté, nous verrons bien combien d’espace ils nous laisseront pour développer notre jeu.

    « C’est difficile à dire, mais j’espère que ce sera un superbe match de la part des deux équipes. »

    La domination sur les ailes sera donc décisive.

    « [Ils sont] sans aucun doute de classe mondiale », a déclaré Chris Richards lorsqu’on l’a interrogé sur Doku et Kevin De Bruyne. « Ils nous posent beaucoup de problèmes, et c’est l’un de ces matchs où nous devons rester concentrés pendant plus de 90 minutes. C’est l’une des meilleures équipes d’Europe, et les erreurs y sont donc amplifiées. Il s’agit simplement de veiller à ce que nous jouions un match sans faute pendant plus de 90 minutes. »

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Leçons précédentes

    Interrogé sur ses souvenirs de la rencontre de la Coupe du monde 2014 entre les États-Unis et la Belgique, Dest avoue en garder peu de mémoire. On lui rappelle aussitôt que ce match remonte à la moitié de sa vie. De l’histoire ancienne, donc.

    « C’est un match qui s’est déroulé il y a tellement d’années », a déclaré Dest, « et à l’heure actuelle, je pense qu’il vaut mieux prendre notre revanche contre eux en mars plutôt qu’en 2014. »

    Revenons donc sur la rencontre de mars. Les États-Unis avaient ouvert le score par McKennie (1-0), avant que la Belgique n’égalise d’une frappe lointaine juste avant la mi-temps. Puis tout a basculé, entraînant une défaite 5-2 des Américains. L’équipe alignait alors trois défenseurs titulaires dans l’entrejeu, et trois joueurs ayant accumulé de nombreuses minutes n’ont pas été retenus pour la Coupe du monde.

    Beaucoup de choses ont changé depuis. Pour Pochettino, ces évolutions suffisent pour que l’équipe nationale américaine dispute le match le plus important de son histoire.

    « J’ai un immense respect pour la Belgique », a-t-il déclaré. « Elle compte dans ses rangs des joueurs incroyables et expérimentés. Je pense que c’est une équipe exceptionnelle et l’une des favorites de cette Coupe du monde. C’est ce que je pensais en mars, c’est ce que je pensais avant le début de la Coupe du monde, et c’est toujours ce que je pense.

    « Ce sera un défi extraordinaire pour nous demain d’affronter l’une des meilleures équipes du monde. Notre objectif est de progresser par rapport à mars, et je suis convaincu que nous avons progressé. »

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Un héritage ne se forge pas sur un seul résultat »

    Presque toute la conférence de presse d’avant-match de Pochettino a porté sur la décision de la FIFA, et très peu sur l’enjeu crucial qui attend désormais l’équipe nationale américaine. Cela n’enlève rien à la réalité ni à la pression qui accompagnent cet événement.

    La réalité, c’est que ce sera un grand rendez-vous. D’autant plus que la rencontre se tiendra à Seattle, véritable fief du football américain, réputé pour son public passionné et ses festivités. Ce huitième de finale pourrait propulser la discipline vers de nouveaux sommets outre-Atlantique.

    La polémique autour de Balogun pourrait toutefois détourner l’attention et servir de catalyseur émotionnel avant le coup d’envoi. Sur le terrain, la rencontre s’annonce éprouvante et constituera un moment décisif pour l’héritage de cette équipe.

    « Si nous avons la possibilité de soulever le trophée, ce n’est pas ce moment-là dont nous nous souviendrons en le quittant », a déclaré Pochettino. « Nous garderons toujours dans notre cœur le parcours que nous vivons ensemble, ce souvenir. C’est pourquoi l’héritage ne dépend pas d’un seul résultat, que nous gagnions ou non demain. »

    Le parcours se poursuit, et cette étape est la plus importante. L’équipe nationale américaine devra y mettre tout son cœur, toute sa combativité et tout son talent. Il faudra aussi garder la tête froide, bien gérer le match, et peut-être compter sur un ou deux éclairs de chance ou de génie. C’est, sans aucun doute, un moment crucial tant pour les États-Unis que pour la Belgique. Gérer ce rendez-vous et tout ce qu’il implique sera crucial pour que chaque équipe puisse continuer à écrire son histoire cet été.

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