En ouverture du stage de préparation de la DFB en vue de la phase finale de la Coupe du monde, le sélectionneur national Julian Nagelsmann a révélé qu’un joueur non retenu était déjà certain, avant même de recevoir son appel, de ne pas figurer parmi les 26 joueurs convoqués par la DFB.
Traduit par
« Une situation délicate » : un joueur de l'équipe nationale allemande a appris par les médias qu'il ne participerait pas à la Coupe du monde
Lors d'une conférence de presse, Nagelsmann est revenu sur la procédure suivie pour la sélection de son effectif. L'entraîneur de 38 ans avait préalablement informé tous les joueurs par téléphone de leur sélection. Il a également prévenu les candidats à la Coupe du monde non retenus.
Cette démarche a toutefois suscité des critiques, plusieurs noms ayant fuité dans la presse avant l’annonce officielle de jeudi dernier. « Bien sûr, je peux m’asseoir, dérouler une feuille et dire : voilà, ce sont les joueurs. Cela permet d’éviter que l’information se retrouve déjà dans les médias avant », a déclaré Nagelsmann. Mais, a-t-il ajouté, cela lui est « égal ».
- Getty Images Sport
Nagelsmann : « Pour le joueur, c'était tout de même une situation délicate. »
Pour lui, « le contact avec les joueurs et le fait de leur expliquer pourquoi les choses se passent ainsi » prime. « La bonne approche consiste à informer les joueurs personnellement, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. »
Il reconnaît toutefois : « Le problème, c’est que les médias en parlaient souvent avant même que les joueurs soient informés. Il y a eu une seule exception : l’information était déjà publiée alors que le joueur n’avait pas encore reçu mon appel. C’est regrettable, d’abord pour lui. » Sans dévoiler son identité, il insiste : « Pour le joueur concerné, la situation était vraiment délicate. »
« Je ne peux pas empêcher les médias d’écrire ce qu’ils veulent, mais je pense qu’il faut toujours parler aux joueurs avant. »
Il se moque de la manière dont les autres nations gèrent cela, a déclaré le sélectionneur national. Le seul problème avec son approche, ce sont « ces fuites, mais cela ne m’a pas particulièrement dérangé personnellement. »
Pour illustrer son propos, il a cité l’exemple du défenseur de la Fiorentina Robin Gosens, non retenu pour le Mondial : « Je l’ai appelé, et je trouve ça important. Il sera désormais consultant télé pendant la Coupe du monde, et je pense qu’il est essentiel de leur expliquer les raisons de ma décision pour continuer à travailler ensemble sereinement. »
La sélection allemande pour la Coupe du monde 2026
Poste Joueur Club Numéro Gardien Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Gardien Manuel Neuer FC Bayern Munich 1 Mais Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Défenseur Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Défenseur Nathaniel Brown Eintracht Francfort 18 ans Défenseur Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Défenseur Joshua Kimmich FC Bayern Munich 6 Défense Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Défenseur Felix Pavlovic FC Bayern Munich 5 Défenseur David Raum (RB Leipzig) RB Leipzig 22 ans Défense Antonio Rüdiger (Real Madrid) Real Madrid 2 Défense Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Défenseur Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Défenseur Jonathan Tah FC Bayern Munich 4 Défenseur Malick Thiaw Newcastle United 24 ans Attaquant Nadiem Amiri, Mainz 05 Mayence 05 20 ans Attaquant Maximilian Beier (Borussia Dortmund) Borussia Dortmund 14 Attaque Leon Goretzka FC Bayern Munich 8 Attaquant Kai Havertz FC Arsenal 7 Attaquant Lennart Karl FC Bayern Munich 25 ans Attaquant Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Attaquant Jamal Musiala (FC Bayern Munich) FC Bayern Munich 10 Attaquant Leroy Sané Galatasaray Istanbul 19 ans Attaquant Deniz Undav VfB Stuttgart 26 ans Attaquant Florian Wirtz FC Liverpool 17 Attaquant Nick Woltemade Newcastle United 11