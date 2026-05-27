« Une situation délicate » : un joueur de l'équipe nationale allemande a appris par les médias qu'il ne participerait pas à la Coupe du monde

Pour lui, « le contact avec les joueurs et le fait de leur expliquer pourquoi les choses se passent ainsi » prime. « La bonne approche consiste à informer les joueurs personnellement, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. »

Il reconnaît toutefois : « Le problème, c’est que les médias en parlaient souvent avant même que les joueurs soient informés. Il y a eu une seule exception : l’information était déjà publiée alors que le joueur n’avait pas encore reçu mon appel. C’est regrettable, d’abord pour lui. » Sans dévoiler son identité, il insiste : « Pour le joueur concerné, la situation était vraiment délicate. »

« Je ne peux pas empêcher les médias d’écrire ce qu’ils veulent, mais je pense qu’il faut toujours parler aux joueurs avant. »

Il se moque de la manière dont les autres nations gèrent cela, a déclaré le sélectionneur national. Le seul problème avec son approche, ce sont « ces fuites, mais cela ne m’a pas particulièrement dérangé personnellement. »

Pour illustrer son propos, il a cité l’exemple du défenseur de la Fiorentina Robin Gosens, non retenu pour le Mondial : « Je l’ai appelé, et je trouve ça important. Il sera désormais consultant télé pendant la Coupe du monde, et je pense qu’il est essentiel de leur expliquer les raisons de ma décision pour continuer à travailler ensemble sereinement. »