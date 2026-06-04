Selon le journal italien Tuttosport, au cœur de cette polémique se trouvait une comparaison salariale avec son coéquipier canadien Jonathan David, qui a profondément irrité les dirigeants de la Juve. Vlahovic aurait entamé la séance de négociations par une question provocante : « Pourquoi devrais-je gagner autant que David ? »
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Une simple question a suffi : comment Dusan Vlahovic, courtisé par le Bayern, aurait-il réussi à mettre en colère les dirigeants de la Juventus ?
Ce différend s’explique par des attentes financières diamétralement opposées. Au cours de la dernière année de son contrat, le Serbe de 26 ans a empoché la coquette somme de douze millions d’euros à Turin, primes comprises.
Pour respecter sa politique d’austérité, la Juventus lui a proposé un nouveau contrat de six millions d’euros par saison, primes comprises, soit exactement la même rémunération que celle prévue pour David. Vlahovic a toutefois insisté pour obtenir huit millions d’euros nets par saison, primes en sus.
La Juventus a fixé un plafond salarial à sept millions d’euros par saison ; seul Kenan Yildiz atteint actuellement ce seuil à l’Allianz Stadium.
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Vlahovic quittera la Juventus sans indemnité de transfert
Le directeur de la Juventus, Giorgio Chiellini, a officiellement confirmé dans la soirée que les négociations étaient définitivement rompues. L’ancien défenseur a laissé entendre que Vlahovic s’apprêtait très probablement à partir à l’étranger. En Serie A, aucun club n’aurait les moyens de répondre à ses exigences salariales, d’après les informations disponibles.
Si le SSC Naples s’est activement démêlé en coulisses pour attirer l’attaquant, les Partenopei butent sur leurs limites financières. Selon Tuttosport, l’entourage de l’avant-centre a bien entretenu des pourparlers avec le club azzurri, mais les Napolitains n’auraient aucune chance dans une éventuelle surenchère.
Selon les dernières rumeurs, Chelsea envisagerait sérieusement de recruter l’attaquant Dusan Vlahovic.
L’Atlético de Madrid, le Bayern Munich et Chelsea disposent de la puissance financière nécessaire pour surenchérir sur Naples. À Stamford Bridge notamment, on nourrit désormais l’espoir de recruter le gaucher à coût zéro.
Arrivé à Turin, l’avant-centre a marqué 68 buts en 168 matchs, un bilan globalement correct mais insuffisant aux yeux de la Juventus, qui avait déboursé environ 85 millions d’euros pour le recruter à la Fiorentina lors de l’hiver 2022.
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Vlahovic va-t-il rejoindre le FC Bayern ?
Le FC Bayern a souvent été associé à l’attaquant international serbe ces derniers mois. Après le départ de Nicolas Jackson, le club bavarois cherche une solution offensive supplémentaire pour épauler Harry Kane.
Selon plusieurs sources, des discussions auraient même eu lieu en mai entre les dirigeants bavarois et l’intéressé au sujet d’un éventuel transfert. Munich a un temps été considéré comme un candidat sérieux, mais les spéculations se sont nettement apaisées ces dernières semaines.
Outre le club le plus titré d’Allemagne, d’autres grands clubs européens ont également été cités comme potentiels prétendants. Ainsi, le nom de Vlahovic a récemment été régulièrement associé au FC Barcelone, à l’AC Milan ainsi qu’aux clubs de Premier League Newcastle United et Manchester United.
Dusan Vlahovic : ses statistiques sous le maillot de la Juventus
Matchs Buts Passes décisives Cartons jaunes Expulsions 168 68 16 16 1