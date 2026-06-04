Une simple question a suffi : comment Dusan Vlahovic, courtisé par le Bayern, aurait-il réussi à mettre en colère les dirigeants de la Juventus ?

Ce différend s’explique par des attentes financières diamétralement opposées. Au cours de la dernière année de son contrat, le Serbe de 26 ans a empoché la coquette somme de douze millions d’euros à Turin, primes comprises.

Pour respecter sa politique d’austérité, la Juventus lui a proposé un nouveau contrat de six millions d’euros par saison, primes comprises, soit exactement la même rémunération que celle prévue pour David. Vlahovic a toutefois insisté pour obtenir huit millions d’euros nets par saison, primes en sus.

La Juventus a fixé un plafond salarial à sept millions d’euros par saison ; seul Kenan Yildiz atteint actuellement ce seuil à l’Allianz Stadium.