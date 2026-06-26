Une série inquiétante et deux nouveaux foyers de tension ! Le plan de Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde a lamentablement échoué

« J’ai eu l’impression qu’ils en voulaient plus que nous », a constaté Deniz Undav, une nouvelle fois entré en jeu comme joker sans réussir à peser sur la rencontre. Joshua Kimmich s’est dit « tout à fait » d’accord avec lui. « C’est ce qui m’énerve le plus », a même déclaré le capitaine, pointant du doigt le manque d’émotion et de détermination de l’équipe de la DFB. « Cela ne doit pas nous arriver, quelle que soit la situation. »

Rappelons que, avant cette dernière sortie de groupe, la situation était des plus confortables : après ses deux succès contre Curaçao et la Côte d’Ivoire, l’Allemagne était déjà assurée de la première place. Nagelsmann pouvait donc librement opter pour des essais ou des rotations, tandis que les joueurs alignés évoluaient sans pression. Dans ce contexte, il est frappant de voir combien de lacunes se sont aggravées, voire sont apparues.

Outre les deux changements imposés dans le onze de départ par les forfaits de Nico Schlotterbeck et Nathaniel Brown, le sélectionneur a renoncé à toute rotation. Son idée : maintenir son équipe type dans le rythme, lui permettre de trouver ses marques en vue des phases à élimination directe et nourrir l’euphorie naissante dans le pays. Telle était la stratégie de Nagelsmann, qui a lamentablement échoué. Au lieu de cela, l’équipe de la DFB a livré sa plus faible prestation du tournoi jusqu’à présent. Une performance qui fait craindre une élimination prématurée en seizièmes de finale lundi, quel que soit le troisième de groupe qu’elle affrontera.