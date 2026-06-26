Si le jeu de l'Allemagne a semblé décousu lors de la défaite 1-2 contre l'Équateur, les analyses des protagonistes qui ont suivi ont donné la même impression. Émotionnellement ébranlé, le sélectionneur national Julian Nagelsmann a vivement contesté, lors d'une interview accordée à Magenta, l'affirmation selon laquelle l'Équateur aurait davantage voulu la victoire que l'Allemagne – ses joueurs voyaient les choses tout à fait différemment.
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Une série inquiétante et deux nouveaux foyers d’incendie ! Le plan de Julian Nagelsmann a lamentablement échoué
« J’ai eu l’impression qu’ils en voulaient plus que nous », a constaté Deniz Undav, une nouvelle fois entré en jeu comme joker sans réussir à peser sur la rencontre. Joshua Kimmich s’est dit « tout à fait » d’accord avec lui. « C’est ce qui m’énerve le plus », a même déclaré le capitaine, pointant du doigt le manque d’émotion et de détermination de l’équipe de la DFB. « Cela ne doit pas nous arriver, quelle que soit la situation. »
Rappelons que, avant cette dernière sortie dans le groupe, la situation était des plus confortables : après ses deux succès contre Curaçao et la Côte d’Ivoire, l’Allemagne était déjà assurée de la première place. Nagelsmann pouvait donc librement opter pour des essais ou des rotations, et les joueurs alignés évoluaient sans pression. Dans ce contexte, il est frappant de voir combien de lacunes se sont aggravées, voire sont apparues pour la première fois.
Hormis les deux changements imposés dans le onze de départ par les absences de Nico Schlotterbeck et Nathaniel Brown, le sélectionneur a renoncé à toute rotation. Son idée : maintenir son équipe type dans le rythme, lui permettre de trouver ses marques en vue des phases à élimination directe et nourrir l’euphorie naissante dans le pays. Tel était le plan de Nagelsmann, qui a lamentablement échoué. Au lieu de cela, l’équipe de la DFB a livré sa plus faible prestation du tournoi jusqu’à présent. Une performance qui fait craindre une élimination prématurée en seizièmes de finale lundi, quel que soit le troisième de groupe qu’elle affrontera.
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Équipe de la DFB : Manuel Neuer porte une part de responsabilité dans le but victorieux de l'Équateur
Commençons par l’arrière, avec Manuel Neuer. Après deux matchs difficiles dans les cages (des buts imparables encaissés, mais sinon peu sollicité), le gardien de retour en sélection a été mis à contribution pour la première fois contre l’Équateur – et a immédiatement semblé malchanceux. Sur le but décisif de l’Équateur, consécutif à un corner, il a manqué son intervention (sans se considérer responsable). Peu avant, il avait déjà révélé des problèmes de coordination avec Jonathan Tah. Pour son neuvième match de Coupe du monde depuis la victoire en finale de 2014, l’Allemagne a de nouveau encaissé au moins un but, une série inquiétante.
Comme prévu depuis le retour controversé du gardien de 40 ans, les débats vont désormais s’enflammer sur le bien-fondé de la décision de Nagelsmann d’écarter Oliver Baumann, pourtant fiable durant les qualifications. Pour l’instant, ce pari ne s’est pas révélé payant.
Certes, le conditionnel reste un exercice hypothétique : si Nagelsmann avait offert à Baumann, comme beaucoup le réclamaient, son premier match en Coupe du monde contre l’Équateur, Neuer n’aurait pas eu l’occasion de se tromper.
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Équipe d’Allemagne : Joshua Kimmich doit-il retrouver le milieu de terrain ?
Un deuxième sujet devrait susciter des débats tout aussi animés que ceux concernant Neuer dans les prochains jours : un classique de l'histoire récente du football allemand. Joshua Kimmich doit-il retrouver le milieu de terrain ?
Le duo de milieux défensifs composé de Felix Nmecha et d’Aleksandar Pavlovic a été en grande difficulté face à l’Équateur. Nmecha, pourtant étincelant ces derniers temps, a commis des pertes de balle inutiles, notamment juste avant l’égalisation. Pavlovic, déjà en difficulté lors des deux premiers matchs de la Coupe du monde, a semblé lent et peu inspiré ; il a lui aussi participé à l’égalisation et a logiquement cédé sa place à la mi-temps. Après une bonne saison avec le FC Bayern, sa performance décevante au Mondial interpelle.
De son côté, Kimmich n’a pas réussi à prendre le jeu allemand en main au poste d’arrière droit contre l’Équateur ; ses lacunes en matière de vitesse étaient déjà apparues face à Yan Diomande, de la Côte d’Ivoire. En réalité, le déplacement de Kimmich au milieu de terrain ne ferait que déplacer le problème, car il n’existe aucune alternative adéquate pour le poste d’arrière droit. Le latéral gauche Nathaniel Brown, blessé, pourrait certes glisser à droite, mais cela impliquerait de conserver David Raum, déjà en difficulté défensivement face à l’Équateur, dans le onze de départ.
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L'Allemagne n'a pas convaincu lors de la phase de groupes et ne fait pas figure de prétendant au titre.
Tout aussi préoccupant que le duo de milieux de terrain dysfonctionnel, le manque de mordant du quatuor offensif s'est une nouvelle fois fait sentir. Leroy Sané a certes brisé sa malédiction personnelle en ouvrant le score dès le début du match, inscrivant son premier but (bien qu'en réalité irrégulier) lors de sa 15e participation à un grand tournoi, mais il est par ailleurs resté une nouvelle fois discret en attaque. Jamal Musiala, Florian Wirtz et Kai Havertz peinent toujours à retrouver leur « mode magicien » dans cette Coupe du monde. Nagelsmann espérait les voir se libérer contre l’Équateur, trouver leurs marques et reprendre confiance. En vain.
Que retenir de cette phase de groupes ? Collectivement : face à Curaçao, un électrochoc suivi d’une seconde période enivrante ; contre la Côte d’Ivoire, un combat acharné conclu par le but libérateur d’Undav dans le temps additionnel ; face à l’Équateur, une prestation globalement décevante.
Sur le plan individuel, Undav a brillé comme un joker ultra-efficace, Nmecha s’est mis en évidence grâce à deux performances solides, et Brown a confirmé sa classe internationale, tandis que la plupart des titulaires sont restés dans le registre du moyen, voire du faible. Si l’équipe de la DFB a bien passé le premier tour d’une Coupe du monde pour la première fois depuis 2014, elle est loin, très loin, d’avoir le profil d’un prétendant au titre.