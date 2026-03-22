« Une sensation incroyable » : Nico O'Reilly est aux anges après avoir inscrit un doublé qui a permis à Manchester City de remporter la Carabao Cup

Cette défaite pour le club du nord de Londres signifie que son ambitieux projet de réaliser le quadruplé cette saison est officiellement terminé, même s’il reste un sérieux prétendant dans trois autres grandes compétitions. Malheureusement pour ses supporters venus en déplacement, le club n’a remporté que deux Coupes de la Ligue, soit le plus faible total parmi les clubs d’élite anglais. À l'inverse, cela représente une neuvième victoire dans la compétition pour les vainqueurs, qui ont incroyablement remporté neuf des dix finales auxquelles ils ont participé depuis la création du tournoi en 1960. Cette victoire marque surtout un retour sur le podium pour la puissance de Manchester après une année stérile, redonnant de l'élan à l'équipe après sa série historique de quatre titres consécutifs en Premier League qui a culminé en 2024.