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« Une sensation incroyable » : Nico O'Reilly est aux anges après avoir inscrit un doublé qui a permis à Manchester City de remporter la Carabao Cup
O'Reilly est l'artisan de la victoire de City à Wembley
O'Reilly a été le héros incontesté de la journée de dimanche, menant son équipe à une victoire 2-0 âprement disputée face aux Gunners. Jouant l'intégralité des 90 minutes, il a dominé le match avec 83 touches de balle et un impressionnant taux de réussite de 86 % dans ses passes, réussissant 43 de ses 50 tentatives. De plus, il a démontré sa puissance physique en remportant ses trois duels aériens. Ses moments de gloire sont survenus à la 60e et à la 64e minute, lorsqu'il a converti ses deux seules tentatives cadrées en deux magnifiques têtes depuis l'intérieur de la surface de réparation pour assurer le trophée.
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Le fêté est aux anges après son doublé
À l'issue du coup de sifflet final, ce produit du centre de formation a livré ses impressions sur cet événement historique. Il a déclaré à Sky Sports : « C'est une sensation incroyable. Gagner une finale, battre cette équipe dont on connaît toute la qualité. Nous devons nous appuyer là-dessus, cela va nous donner un bon élan. Je suis encore sous le choc de cette journée. J’ai un peu de mal à y croire quand je vois tous ces supporters qui applaudissent comme ça quand j’ai marqué ces buts. C’est vraiment un sentiment formidable et un super week-end d’anniversaire. » Le fait de transformer ses instincts de milieu de terrain acquis dès l’enfance en buts au plus haut niveau, au stade national devant plus de 88 000 spectateurs, a rendu ce moment vraiment inoubliable.
Les espoirs d'un quadruplé d'Arsenal anéantis par des Cityzens dominateurs
Cette défaite pour le club du nord de Londres signifie que son ambitieux projet de réaliser le quadruplé cette saison est officiellement terminé, même s’il reste un sérieux prétendant dans trois autres grandes compétitions. Malheureusement pour ses supporters venus en déplacement, le club n’a remporté que deux Coupes de la Ligue, soit le plus faible total parmi les clubs d’élite anglais. À l'inverse, cela représente une neuvième victoire dans la compétition pour les vainqueurs, qui ont incroyablement remporté neuf des dix finales auxquelles ils ont participé depuis la création du tournoi en 1960. Cette victoire marque surtout un retour sur le podium pour la puissance de Manchester après une année stérile, redonnant de l'élan à l'équipe après sa série historique de quatre titres consécutifs en Premier League qui a culminé en 2024.
- AFP
Guardiola établit un nouveau record d'entraîneur à Wembley
Cette nouvelle conquête, qui vient enrichir leur palmarès déjà impressionnant, confirme le statut du club de l'Etihad en tant que force dominante incontestée de cette coupe nationale au cours de la dernière décennie. L'ajout du titre de 2026 à leurs précédentes victoires de 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2021 témoigne de leur incroyable régularité. La Carabao Cup est clairement aussi le tournoi préféré de l'entraîneur Pep Guardiola, puisqu'il a désormais remporté le trophée à cinq reprises à la tête de City, établissant ainsi un nouveau record brillant dans le football anglais. Il surpasse Brian Clough, Sir Alex Ferguson et José Mourinho, qui ont tous remporté quatre titres. Alors que les confettis bleus tombaient enfin en pluie, cela rappelait de manière frappante la capacité innée de l'équipe à performer sous pression lorsque le titre est directement en jeu.
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