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« Une semaine, il est numéro 9, la suivante, il est numéro 6 » - Pourquoi Manchester United n’a pas cherché à se renforcer sur le marché des transferts à la place de cette star de longue date, qui se rapproche des 250 apparitions
Manchester United a renforcé ses secteurs offensif et médian
Manchester United a dépensé sans compter pour renforcer son secteur offensif en 2025, avec les arrivées de Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko et Matheus Cunha. Lors du mercato actuel, des renforts ont été apportés au milieu de terrain, avec l’arrivée de Youri Tielemans et Andry Santos dans l’effectif de Michael Carrick.
Senne Lammens a réglé les problèmes dans les buts, en offrant une option fiable au poste de gardien, mais aucun ajout n’a été effectué devant lui. Et ce, alors qu’United est encore loin d’être hermétique dans sa quête de renouer avec les trophées.
Des questions se posent sur ceux qui occupent les postes d’arrière latéral, avec Dalot et Noussair Mazraoui sur le côté droit et Luke Shaw qui continue de connaître des pépins physiques à gauche. Aurait-il fallu réserver davantage de fonds pour recruter en défense ?
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Une amélioration au poste d’arrière droit pourrait-elle être trouvée sur Dalot ?
Simpson, formé à l’académie de United, n’est pas convaincu qu’il faille remplacer Dalot pour l’instant, le natif de Manchester, qui s’exprimait en association avec LiveFootballTickets, déclarant à GOAL : « Je ne suis pas surpris que Diogo Dalot ait conservé sa place aussi longtemps. Regardez, avec Dalot, c’est simplement une question de régularité : une semaine, il vaut 9, la suivante, il vaut 6. Mais je ne le blâme pas, c’est difficile d’être régulier quand on change constamment de poste.
« Si United parvient à stabiliser son arrière-garde à quatre, chacun connaîtra son rôle, ce qui permettra à Dalot de rester régulier. C’est un joueur travailleur, il donne tout à l’entraînement. Je pense qu’avec Diogo, on sait ce qu’on va obtenir, et il est encore dans un bon âge. En plus, Noussair Mazraoui est là comme option plus défensive. Je pense qu’il y a d’autres secteurs clés que Man United doit renforcer avant de penser au poste d’arrière droit. »
Dalot fixe un objectif ambitieux de trophées à Manchester United
Dalot évolue à United depuis 2018, avec un prêt à l’AC Milan lors de la saison 2020-2021. Il se rapproche à grands pas des 250 apparitions avec Manchester United et, fort de ses victoires en FA Cup et en Carabao Cup, il est déterminé à offrir d’autres trophées majeurs aux fidèles supporters.
Le Portugais de 27 ans a confié à Gazzetta dello Sport ses espoirs pour 2026-2027 : « Je veux dire, nous avons tous des rêves, nous avons tous des objectifs dans nos carrières, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Mais évidemment, en parlant de football, mon objectif est de gagner quelque chose avec ce club, de remporter un trophée majeur avec ce maillot. J’espère donc pouvoir y parvenir cette année et ramener le club là où il mérite d’être, et je pense que nous avons une belle opportunité d’y arriver. »
Il a ajouté au sujet de son ambition personnelle : « Toujours la même chose : essayer d’être la meilleure version de moi-même, essayer d’aider le club autant que possible et être dans les meilleures dispositions mentales et physiques pour aider l’équipe, puis essayer de construire autour de moi l’énergie dont le club a besoin pour nous permettre de lutter dans chaque compétition et pour chaque trophée.
« Je pense que c’est le minimum pour ce club : aborder chaque saison en croyant que nous pouvons gagner chaque compétition. Et je crois que nous sommes en train de créer quelque chose de spécial. J’espère que nous pourrons le faire cette saison et arriver à la fin de l’année en luttant pour ces objectifs. »
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Calendrier de Manchester United 2026-2027 : Ipswich au programme après la défaite contre Hull
Manchester United était présenté par certains comme un potentiel prétendant au titre de Premier League avant le coup d’envoi de la dernière saison de l’élite en Angleterre. Le club a toutefois manqué son départ en s’inclinant à la surprise générale 2-0 sur le terrain de Hull City.
Un autre promu, Ipswich, se dressera sur sa route dimanche alors que Manchester United retrouvera son stade. Dalot pourrait être rappelé dans le onze de départ de Carrick pour cette rencontre, tandis que le mercato estival 2026 restera ouvert jusqu’au 1er septembre.
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