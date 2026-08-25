« Une semaine, il est numéro 9, la suivante, il est numéro 6 » - Pourquoi Manchester United n’a pas cherché à se renforcer sur le marché des transferts à la place de cette star de longue date, qui se rapproche des 250 apparitions

Dalot évolue à United depuis 2018, avec un prêt à l’AC Milan lors de la saison 2020-2021. Il se rapproche à grands pas des 250 apparitions avec Manchester United et, fort de ses victoires en FA Cup et en Carabao Cup, il est déterminé à offrir d’autres trophées majeurs aux fidèles supporters.

Le Portugais de 27 ans a confié à Gazzetta dello Sport ses espoirs pour 2026-2027 : « Je veux dire, nous avons tous des rêves, nous avons tous des objectifs dans nos carrières, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Mais évidemment, en parlant de football, mon objectif est de gagner quelque chose avec ce club, de remporter un trophée majeur avec ce maillot. J’espère donc pouvoir y parvenir cette année et ramener le club là où il mérite d’être, et je pense que nous avons une belle opportunité d’y arriver. »

Il a ajouté au sujet de son ambition personnelle : « Toujours la même chose : essayer d’être la meilleure version de moi-même, essayer d’aider le club autant que possible et être dans les meilleures dispositions mentales et physiques pour aider l’équipe, puis essayer de construire autour de moi l’énergie dont le club a besoin pour nous permettre de lutter dans chaque compétition et pour chaque trophée.

« Je pense que c’est le minimum pour ce club : aborder chaque saison en croyant que nous pouvons gagner chaque compétition. Et je crois que nous sommes en train de créer quelque chose de spécial. J’espère que nous pourrons le faire cette saison et arriver à la fin de l’année en luttant pour ces objectifs. »