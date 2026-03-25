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Une semaine décisive pour Manchester United : les Red Devils de Marc Skinner doivent s'imposer face au Bayern Munich et à Manchester City pour éviter que leur saison prometteuse ne tombe à l'eau

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La saison de Manchester United devrait se jouer au cours des huit prochains jours. Les Red Devils ont connu de véritables moments forts cette année, atteignant les quarts de finale de la Ligue des champions féminine pour leur première participation au tableau principal et disputant leur première finale de la Coupe de la Ligue, mais si l'équipe de Marc Skinner ne parvient pas à décrocher des résultats significatifs au cours de la semaine à venir, ses efforts risquent de ne pas être récompensés.

Éliminé de la FA Cup après sa défaite face à Chelsea au cinquième tour le mois dernier, puis battu par le même adversaire en finale de la Coupe de la Ligue tout récemment, Manchester United mise désormais sur deux tableaux. L'un concerne ses exploits européens en cours, avec un quart de finale en deux manches contre le Bayern Munich qui débutera mercredi soir à Old Trafford, et l'autre, sa campagne en Super League féminine, qui risque fort de ne pas répondre aux attentes.

Malgré quelques moments historiques, United pourrait terminer cette saison sans trophée et sans qualification pour la Ligue des champions. Compte tenu des nombreux points positifs observés cette année, comment en est-on arrivé là ? Skinner et ses Red Devils pourront-ils redresser la barre ? Ou est-il trop tard ?

  • Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Dans une situation difficile

    La saison a été étrange pour Manchester United. À son début, peu de gens donnaient une chance aux Red Devils, car l'effectif était extrêmement réduit et semblait incapable de rivaliser sur quatre fronts différents. Cette crainte s'est concrétisée à l'approche de l'hiver, United étant incapable de gérer les semaines à deux matchs avec suffisamment d'efficacité pour rester en lice pour le titre de la WSL tout en conservant ses chances en Ligue des champions.

    Alors qu'il n'était qu'à un point de Manchester City en championnat à l'entame du mois de novembre, United comptait sept points de retard sur son rival local, en tête du classement, à la mi-novembre, après avoir subi des défaites face à Aston Villa et à City au cours d'une période où il a disputé cinq matchs en 18 jours. C'est un écart qu'il n'a pas réussi à combler depuis.

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  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Rester en vie

    Cependant, compte tenu des répercussions négatives de l'absence de transferts cet été, Skinner et ses joueuses méritent d'être saluées pour la position dans laquelle elles ont placé United à l'approche de la trêve hivernale.

    Les Red Devils étaient toujours en lice pour terminer parmi les trois premiers de la WSL, s'étaient assurés une place en phase à élimination directe de la Ligue des champions et avaient remporté leur quart de finale de la Coupe de la Ligue face à Tottenham, avant d'aborder leur premier match de FA Cup en janvier. Malgré l'énorme obstacle que représentait le manque d'effectif, United était toujours bel et bien en lice sur les quatre fronts. C'était tout simplement impressionnant.

  • Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Le coup de pouce indispensable de janvier

    Lorsque le club a réalisé de bons investissements lors du mercato hivernal, on avait alors l'impression que United pouvait passer à la vitesse supérieure et ne faire que consolider sa position. Le club a ainsi recruté une attaquante de haut niveau en la personne de Lea Schuller, une buteuse prometteuse mais confirmée en Ellen Wangerheim, ainsi qu'une autre option indispensable au poste d'arrière latérale en Hanna Lundkvist. Même si la défense manquait globalement encore de profondeur, un point faible mis en évidence par les blessures de ces dernières semaines, ces recrues étaient exactement ce dont les Red Devils avaient besoin pour faire face au retour des semaines à deux matchs.

    Les premiers résultats de United en 2026 ont également conforté cette conviction. L'équipe de Skinner a remporté huit de ses neuf premiers matchs de l'année, le seul accroc étant un match nul et vierge à l'Emirates Stadium, où United s'est battu vaillamment pour arracher un point après avoir été réduit à 10. Parmi les moments forts, on peut citer la victoire contre les Gunners en demi-finale de la Coupe de la Ligue et la victoire 5-0 sur l'ensemble des deux matchs contre l'Atlético de Madrid en Ligue des champions, tandis qu'une série de quatre victoires consécutives en WSL a placé l'équipe dans une position très confortable pour la qualification européenne.

  • Julia Zigiotti Olme Man Utd Women 2025-26Getty Images

    ne pas être à la hauteur

    Tout a toutefois changé ces dernières semaines. La défaite face à Chelsea lors du cinquième tour de la FA Cup était pardonnable, compte tenu de la stature de l'adversaire et du fait qu'on ne peut rien faire contre les résultats du tirage au sort d'une coupe, mais la défaite 2-0 face au même adversaire lors du match suivant de Manchester United, en finale de la Coupe de la Ligue, a fait disparaître un autre trophée de la liste des objectifs. C'était la 17e rencontre entre les Red Devils et les Blues, et pourtant, ils n'ont battu le club londonien qu'une seule fois.

    Puis est venu le match nul surprenant et sans but à West Ham la semaine dernière, qui a porté un coup dur à United dans sa lutte pour terminer parmi les trois premiers. Si le classement indique que l'équipe de Skinner est toujours deuxième, cela ne reflète pas toute la réalité. Elle a le calendrier le plus difficile des quatre premiers, à commencer par un choc contre le leader, Man City, samedi. Un déplacement à Chelsea lors de la dernière journée est également au programme, et une première victoire à l'extérieur face aux Blues pourrait s'avérer nécessaire pour décrocher une place européenne.

  • Fridolina Rolfo Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Une semaine décisive pour la saison

    Cependant, alors que la perception de la saison de Manchester United tend peu à peu à devenir négative, tout cela pourrait changer au cours de la semaine prochaine. Une victoire contre le Bayern Munich, qui permettrait d'atteindre les demi-finales de la Ligue des champions, constituerait un exploit monumental pour une équipe qui accuse un retard de plusieurs années sur l'élite européenne, n'ayant rétabli une équipe féminine senior qu'en 2018. Un résultat contre Man City, quant à lui, ferait des merveilles pour les espoirs de United de revenir en Ligue des champions la saison prochaine.

    Aucun de ces deux objectifs ne sera facile à atteindre. Le Bayern est largement en tête de la Bundesliga, avec 11 points d'avance sur Wolfsburg, deuxième, tandis que City a surclassé United lors de leur rencontre en novembre, s'imposant 3-0. Mais aucun des deux n'est infaillible. Le Bayern a connu des résultats mitigés en Europe cette saison, concédant récemment le match nul face à une équipe de l'Atlético que United a battue à trois reprises l'année dernière, et City a également connu quelques faux pas ces derniers temps, faisant match nul à Aston Villa après avoir perdu contre Arsenal.

  • Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Il est temps de se montrer à la hauteur

    Manchester United devra se montrer à son meilleur niveau. Les Red Devils devront tirer parti de l'effectif renforcé en attaque grâce au mercato de janvier et se montrer bien plus efficaces devant le but qu'ils ne l'ont été à West Ham la semaine dernière, où ils ont eu suffisamment d'occasions pour remporter le match. Skinner devra également être au sommet de son art en matière de composition d'équipe et de changements en cours de match. Il doit composer avec quelques blessures, ce qui complique particulièrement la tâche en défense, mais certains de ses remplacements ont également suscité des interrogations ces derniers temps.

    C'est une semaine cruciale. À l'approche de la trêve internationale du mois prochain, United pourrait se retrouver en demi-finale en Europe, alors qu'il n'avait jamais atteint ce stade de la compétition auparavant, et pourrait reprendre les rênes de la course à la qualification pour la Ligue des champions du mois prochain, tout en ayant porté un coup aux espoirs de titre de WSL de ses rivales locales. Ou bien, la saison des Red Devils pourrait se résumer à une place dans le top 3, et rien de plus, avec des chances potentiellement minces d'y parvenir. Tout est entre leurs mains ; c'est maintenant à elles de faire la différence.

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