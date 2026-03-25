Une semaine décisive pour Manchester United : les Red Devils de Marc Skinner doivent s'imposer face au Bayern Munich et à Manchester City pour éviter que leur saison prometteuse ne tombe à l'eau

Éliminé de la FA Cup après sa défaite face à Chelsea au cinquième tour le mois dernier, puis battu par le même adversaire en finale de la Coupe de la Ligue tout récemment, Manchester United mise désormais sur deux tableaux. L'un concerne ses exploits européens en cours, avec un quart de finale en deux manches contre le Bayern Munich qui débutera mercredi soir à Old Trafford, et l'autre, sa campagne en Super League féminine, qui risque fort de ne pas répondre aux attentes.

Malgré quelques moments historiques, United pourrait terminer cette saison sans trophée et sans qualification pour la Ligue des champions. Compte tenu des nombreux points positifs observés cette année, comment en est-on arrivé là ? Skinner et ses Red Devils pourront-ils redresser la barre ? Ou est-il trop tard ?