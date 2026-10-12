Interrogé sur le fait de savoir si une « simple tape sur les doigts » infligée à City ferait perdre à la Premier League le contrôle de son propre produit, tout en lui faisant considérablement perdre la face aux yeux du public mondial, Mills, ancien défenseur de Manchester City qui s’exprimait en partenariat avec Gambling.com, le guide des meilleurs casinos en ligne, a déclaré à GOAL : « Si City n’écope que d’une tape sur les doigts, ce sera une farce absolue.

« Everton a été sanctionné pour un ou deux manquements. Même chose pour [Nottingham] Forest. Six points, quatre points, pour quelques manquements, et les deux clubs ont joué cartes sur table. Ils ont été honnêtes à ce sujet. Bon, peut-être pas autant Forest, mais Everton a été très clair.

« Everton a joué de malchance à cause de la situation liée au stade. Son propriétaire a été frappé de sanctions et des fonds lui ont été retirés, et le club a écopé de six points de pénalité. Il faut donc changer ça.

« On parle de sept manquements majeurs, n’est-ce pas ? Je sais qu’il y en a 114, mais il y a clairement sept ou huit saisons pendant lesquelles le dopage financier a été massif. Et c’est là le plus gros problème.

« Je pense qu’il va falloir examiner ces sept ou huit saisons et se dire : ‹ C’est pour cela qu’il faut vraiment les sanctionner, sévèrement. › Et puis il y a le fait qu’ils n’ont pas coopéré, qu’ils ont fait traîner les choses le plus longtemps possible. On pourrait ajouter une sanction pour cela.

« C’est ainsi que fonctionne le système judiciaire. Vous recevez une amende pour excès de vitesse, vous reconnaissez les faits et vous écopez de trois points de pénalité sur votre permis. Vous allez au tribunal, vous contestez, vous perdez et vous écopez de six points. Ça ne devrait pas être très compliqué, si ? Pour moi, une sanction portant sur sept saisons serait appropriée. »