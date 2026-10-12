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Une sanction symbolique pour Manchester City serait « une farce absolue » : Danny Mills explique pourquoi une sanction de sept saisons serait « appropriée » après 114 infractions aux règles du fair-play financier
Spéculations sur les sanctions possibles contre Manchester City
Après plus de trois ans et demi de spéculations et de conjectures, la fin de ce long feuilleton serait en vue. Une décision définitive devrait être rendue d’ici fin janvier 2027.
Il a été avancé que Manchester City pourrait se voir infliger un retrait de points qui garantirait sa relégation hors de la Premier League. De lourdes amendes, ainsi que des mesures d’indemnisation pour les clubs rivaux mécontents et de strictes interdictions de recrutement, ont également été évoquées.
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Des facteurs sportifs et politiques à prendre en compte
Les dirigeants du club de l’Etihad Stadium, accusés d’avoir mené des activités commerciales « fictives », maintiennent n’avoir rien fait de mal et affirment disposer d’un « ensemble complet de preuves irréfutables » qui devraient finir par les disculper.
L’affaire n’est plus seulement sportive, des considérations politiques entrant désormais en jeu, ce qui rend cet épisode déjà épineux encore plus difficile à résoudre. Quand une décision définitive sera rendue, il est peu probable qu’elle satisfasse tout le monde.
Compte tenu de la gravité des accusations portées contre lui, City pourrait s’en tirer à relativement bon compte. Ses propriétaires très fortunés pourraient absorber sans grande difficulté d’éventuelles sanctions financières, tandis qu’un effectif riche en joueurs de niveau international a été constitué, si bien qu’une interdiction de recruter lors des prochains mercatos ne serait pas trop préjudiciable.
Pourquoi le fait que Manchester City s’en tire à bon compte nuirait à la Premier League
Interrogé sur le fait de savoir si une « simple tape sur les doigts » infligée à City ferait perdre à la Premier League le contrôle de son propre produit, tout en lui faisant considérablement perdre la face aux yeux du public mondial, Mills, ancien défenseur de Manchester City qui s’exprimait en partenariat avec Gambling.com, le guide des meilleurs casinos en ligne, a déclaré à GOAL : « Si City n’écope que d’une tape sur les doigts, ce sera une farce absolue.
« Everton a été sanctionné pour un ou deux manquements. Même chose pour [Nottingham] Forest. Six points, quatre points, pour quelques manquements, et les deux clubs ont joué cartes sur table. Ils ont été honnêtes à ce sujet. Bon, peut-être pas autant Forest, mais Everton a été très clair.
« Everton a joué de malchance à cause de la situation liée au stade. Son propriétaire a été frappé de sanctions et des fonds lui ont été retirés, et le club a écopé de six points de pénalité. Il faut donc changer ça.
« On parle de sept manquements majeurs, n’est-ce pas ? Je sais qu’il y en a 114, mais il y a clairement sept ou huit saisons pendant lesquelles le dopage financier a été massif. Et c’est là le plus gros problème.
« Je pense qu’il va falloir examiner ces sept ou huit saisons et se dire : ‹ C’est pour cela qu’il faut vraiment les sanctionner, sévèrement. › Et puis il y a le fait qu’ils n’ont pas coopéré, qu’ils ont fait traîner les choses le plus longtemps possible. On pourrait ajouter une sanction pour cela.
« C’est ainsi que fonctionne le système judiciaire. Vous recevez une amende pour excès de vitesse, vous reconnaissez les faits et vous écopez de trois points de pénalité sur votre permis. Vous allez au tribunal, vous contestez, vous perdez et vous écopez de six points. Ça ne devrait pas être très compliqué, si ? Pour moi, une sanction portant sur sept saisons serait appropriée. »
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Calendrier de Manchester City : une star irréprochable pour la saison 2026-2027
Dans un contexte de grande incertitude, Manchester City a réalisé un début de saison 2026-27 sans faute. Après sa défaite face à Arsenal lors du Community Shield, le club a remporté ses six matches de Premier League, s’est qualifié pour le quatrième tour de la Carabao Cup et a entamé une nouvelle campagne en Ligue des champions par une victoire.
Son plus grand défi jusqu’ici a été relevé avec brio lors de sa dernière sortie : le déplacement à Anfield, devant des supporters de Liverpool passionnés et mécontents, s’est soldé par une victoire 3-0 face à des locaux réduits à dix. L’équipe d’Enzo Maresca retrouvera la compétition européenne mercredi en accueillant le Paris Saint-Germain, qui règne sur le football européen pour la deuxième année consécutive.
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