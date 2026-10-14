Le défenseur central de 28 ans a provoqué une onde de choc après la défaite 2-0 de United face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions, mardi. S’adressant directement aux diffuseurs dans le stade, l’international argentin a imputé les difficultés actuelles du club à sa direction, visant notamment le directeur du football Jason Wilcox.

Les propos stupéfiants de Martinez ont révélé sa profonde frustration face aux récents transferts de United. Malgré les arrivées de Youri Tielemans, Andrey Santos et Carlos Baleba pour un montant cumulé de 155 millions de livres sterling, le défenseur estime que l’effectif manque encore cruellement de joueurs de très haut niveau pour rivaliser au sommet.

Ses critiques exprimées publiquement auraient provoqué la colère des dirigeants d’Old Trafford. Alors que l’entraîneur Michael Carrick subit déjà une immense pression après un début de saison désastreux, la décision du défenseur de rompre publiquement avec la ligne du club a plongé celui-ci dans une crise encore plus profonde.



