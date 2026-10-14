Alterphotos
Traduit par
Une sanction se profile ! Manchester United s’apprête à sanctionner Lisandro Martinez pour sa charge VIRULENTE contre la direction du club après la défaite face à l’Atlético de Madrid
Assumer les conséquences
Le défenseur central de 28 ans a provoqué une onde de choc après la défaite 2-0 de United face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions, mardi. S’adressant directement aux diffuseurs dans le stade, l’international argentin a imputé les difficultés actuelles du club à sa direction, visant notamment le directeur du football Jason Wilcox.
Les propos stupéfiants de Martinez ont révélé sa profonde frustration face aux récents transferts de United. Malgré les arrivées de Youri Tielemans, Andrey Santos et Carlos Baleba pour un montant cumulé de 155 millions de livres sterling, le défenseur estime que l’effectif manque encore cruellement de joueurs de très haut niveau pour rivaliser au sommet.
Ses critiques exprimées publiquement auraient provoqué la colère des dirigeants d’Old Trafford. Alors que l’entraîneur Michael Carrick subit déjà une immense pression après un début de saison désastreux, la décision du défenseur de rompre publiquement avec la ligne du club a plongé celui-ci dans une crise encore plus profonde.
- AFP
Des sanctions disciplinaires « inévitables »
Les dirigeants de Manchester United se préparent désormais à prendre des mesures fermes contre le défenseur qui n’a pas mâché ses mots. Selon un article de The Athletic, des sources au sein du club estiment qu’une lourde amende est une conséquence inévitable de son comportement après le match.
La décision du défenseur de réitérer ses critiques lors de plusieurs interviews télévisées a placé le club dans une position délicate. Une mise à l’écart du onze de départ pour raisons disciplinaires est également sérieusement envisagée : il pourrait ainsi débuter sur le banc lors des prochains rendez-vous de Manchester United dans les compétitions nationales.
Cette grave entorse au protocole semble avoir anéanti les perspectives à long terme de Martinez à Manchester. The Athletic indique que tout espoir de voir le défenseur prolonger son contrat au-delà de son échéance actuelle, en 2027, est désormais pratiquement inexistant. Un départ retentissant paraît de plus en plus probable, que ce soit par une vente estivale destinée à lever des fonds ou, à terme, par un transfert libre.
Un conseil d’administration sous le feu des critiques
Si Martinez devrait écoper d’une sanction financière, sa sortie révèle un véritable malaise interne autour de la gestion de Wilcox. Le directeur du football traverse une période difficile, après s’être heurté à l’ancien entraîneur Ruben Amorim avant le limogeage soudain de ce dernier.
L’échec de Manchester United dans ses tentatives de recruter plusieurs de ses cibles prioritaires, conjugué à sa décision de ne pas engager de nouvel attaquant pour épauler Benjamin Sesko, sujet aux blessures, a laissé l’effectif visiblement déséquilibré. Des rivaux comme Manchester City, Arsenal et Chelsea ont tous dépensé davantage que Manchester United lors du dernier mercato, alimentant le mécontentement dans le vestiaire.
La situation contractuelle de Martinez ajoute encore à l’incertitude. Si le club dispose d’une option pour prolonger son contrat jusqu’en 2028, ses relations dégradées avec des dirigeants clés laissent penser que son aventure en Premier League pourrait se terminer dans le tumulte.
- Getty Images Sport
Un déplacement crucial dans le Yorkshire
Manchester United doit vite se ressaisir avant de se rendre dimanche à Elland Road pour affronter son grand rival, Leeds United. Carrick a impérativement besoin d’une victoire pour atténuer les interrogations grandissantes sur son avenir à son poste, alors que des entraîneurs de renom comme Eddie Howe et Antonio Conte sont déjà évoqués pour prendre les rênes de l’équipe à Old Trafford.
Reste à savoir si Martinez sera écarté du groupe pour cette rencontre cruciale de Premier League. Quoi qu’il en soit, une victoire en championnat est indispensable si Carrick espère apaiser la crise qui secoue actuellement le club.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles