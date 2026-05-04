« Je ne suis pas là pour chercher des excuses. Jusqu'à présent, la saison a été très décevante, une saison inacceptable pour nous, et c'est dur », a déclaré le coéquipier de Florian Wirtz.
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« Une saison inacceptable » : Virgil van Dijk livre une analyse sans concession après un nouveau revers du FC Liverpool
« Nous ne devons pas nous apitoyer sur notre sort », a déclaré van Dijk (34 ans), avant d’ajouter : « Nous devons nous remettre au travail, redresser la barre et veiller à ce que ce genre de situation ne se reproduise pas la saison prochaine, car ce n’est pas le vrai visage de Liverpool. »
La défaite de dimanche dernier est la dix-huitième de la saison pour le tenant du titre toutes compétitions confondues, et elle complique ses chances de qualification pour la Ligue des champions. Liverpool occupe actuellement la quatrième place de la Premier League, juste derrière Manchester United.
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La pression s'intensifie sur Arne Slot, et Virgil van Dijk met les points sur les i.
Le manager de l’équipe, Arne Slot, encore acclamé après le titre de champion remporté lors de sa première saison en tant que successeur de Jürgen Klopp, est sous pression. Van Dijk a clairement indiqué que les ambitions du club étaient tout autres : « La constance est la chose la plus difficile dans n’importe quel métier, mais c’est le meilleur moyen d’obtenir des résultats et de connaître le succès. C’est cette constance que nous devons trouver. Nous devons comprendre que nous ne pouvons pas répéter cela la saison prochaine. C'est inacceptable. »
Le Néerlandais a toutefois défendu les choix de loisirs de certains coéquipiers, vus en voyage avant la rencontre à Manchester : « Je ne suis pas sûr qu’il s’agissait de vacances. C’était un city-trip. Nous ne sommes pas des enfants ; tout le monde est adulte. »