« Une saison inacceptable » : Virgil van Dijk livre une analyse sans concession après un nouveau revers du FC Liverpool

« Nous ne devons pas nous apitoyer sur notre sort », a déclaré van Dijk (34 ans), avant d’ajouter : « Nous devons nous remettre au travail, redresser la barre et veiller à ce que ce genre de situation ne se reproduise pas la saison prochaine, car ce n’est pas le vrai visage de Liverpool. »

La défaite de dimanche dernier est la dix-huitième de la saison pour le tenant du titre toutes compétitions confondues, et elle complique ses chances de qualification pour la Ligue des champions. Liverpool occupe actuellement la quatrième place de la Premier League, juste derrière Manchester United.