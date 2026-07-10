« Une sacrée raclée ! » – L'Angleterre est prévenue : Erling Haaland, « le meilleur du monde », pourrait écraser les hommes de Thomas Tuchel en quarts de finale de la Coupe du monde

Riise a salué les qualités d’Haaland tant sur le terrain qu’en dehors, affirmant qu’aucun autre avant-centre ne peut actuellement rivaliser avec le Norvégien.

« En matière de profil d’attaquant complet, Erling Haaland est tout simplement le meilleur au monde », a-t-il affirmé. « J’adore ses buts, sa puissance et son professionnalisme. Mais j’apprécie aussi sa personnalité : il sourit toujours et prend du plaisir sur le terrain.

« Il peut se battre contre des défenseurs comme Gabriel sur le terrain, tout en leur témoignant un immense respect. Il ne fait pas de bêtises ; il se contente de faire son travail pendant le match puis salue ses adversaires après la rencontre. Il y a certes beaucoup d’autres bons attaquants, mais c’est lui le meilleur numéro 9 du moment. »

Avant le match de samedi, Riise a clairement indiqué pour qui il allait supporter. Il a ajouté : « Je suis toujours derrière l’Angleterre dans les tournois, puisque la Norvège n’y est pas. Mais cette fois, pas de doute… J’espère qu’on va infliger une sacrée raclée à l’Angleterre. »