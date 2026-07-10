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« Une sacrée raclée ! » – L'Angleterre est prévenue : Erling Haaland, « le meilleur du monde », pourrait écraser les hommes de Thomas Tuchel en quarts de finale de la Coupe du monde
Une légende norvégienne voit en Haaland l’homme de la situation
Riise estime que Haaland est l’homme clé alors que la Norvège s’apprête à défier l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde. S’exprimant pour BestBettingSites, l’ancien arrière latéral de Liverpool a désigné la star de Manchester City comme le meilleur attaquant du football mondial et le fer de lance de la campagne norvégienne.
La légende norvégienne reconnaît toutefois qu’il soutenait habituellement l’Angleterre lorsque sa sélection nationale était absente des grands tournois, après avoir passé une décennie en Angleterre. Cette fois-ci, cependant, ses sympathies vont sans réserve à son pays natal, et il espère que la Norvège signera une victoire mémorable face à l’équipe de Tuchel.
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Riise qualifie Haaland de meilleur attaquant du monde
Riise a salué les qualités d’Haaland tant sur le terrain qu’en dehors, affirmant qu’aucun autre avant-centre ne peut actuellement rivaliser avec le Norvégien.
« En matière de profil d’attaquant complet, Erling Haaland est tout simplement le meilleur au monde », a-t-il affirmé. « J’adore ses buts, sa puissance et son professionnalisme. Mais j’apprécie aussi sa personnalité : il sourit toujours et prend du plaisir sur le terrain.
« Il peut se battre contre des défenseurs comme Gabriel sur le terrain, tout en leur témoignant un immense respect. Il ne fait pas de bêtises ; il se contente de faire son travail pendant le match puis salue ses adversaires après la rencontre. Il y a certes beaucoup d’autres bons attaquants, mais c’est lui le meilleur numéro 9 du moment. »
Avant le match de samedi, Riise a clairement indiqué pour qui il allait supporter. Il a ajouté : « Je suis toujours derrière l’Angleterre dans les tournois, puisque la Norvège n’y est pas. Mais cette fois, pas de doute… J’espère qu’on va infliger une sacrée raclée à l’Angleterre. »
La Norvège vise un parcours historique
L'ancien international norvégien a reconnu que ses attentes avaient changé au fil du tournoi et il estime désormais que son pays peut remporter la Coupe du monde s'il bat les « Three Lions ».
« Oui, je pense vraiment que la Norvège peut remporter la Coupe du monde si elle gagne ce match contre l’Angleterre. Pourquoi pas ? », déclare Riise. « Avant le début de la Coupe du monde, je n’aurais jamais pensé que nous pouvions la remporter ; je pensais qu’une place en quarts de finale serait notre maximum absolu. Mais la façon dont ils ont joué, dont ils se sont comportés et dont ils se sont battus à chaque match pour en arriver là où ils en sont aujourd’hui est incroyable.
« Oui, je crois que nous pouvons la remporter. Je continue de penser que la France est la grande favorite de tout le tournoi et je ne vois personne capable de la battre pour l’instant, mais nous pouvons tout à fait gagner. Nous sommes en quarts de finale, donc tout est possible. Le seul point d’interrogation concerne notre défense à quatre, que je ne suis pas certain de voir tenir jusqu’au bout. Mais si nous livrons trois performances parfaites lors des trois derniers matchs, nous pouvons remporter le titre. »
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Un test décisif pour la Norvège
Le quart de finale Norvège-Angleterre s’annonce comme un tournant pour les Scandinaves. Pour Haaland, cette rencontre représente aussi l’occasion de renforcer sa candidature au Soulier d’or tout en guidant son pays vers le dernier carré.
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